У AMD и Nvidia проблемы. Китай создал мощнейшие видеокарты на собственном «сверхсекретном» процессоре

Китайская компания Innosilicon создала видеокарты, догнавшие по производительности ускорители GeForce GTX 1660 (младшие версии) и более мощные GeForce RTX 2080. Они собраны на процессоре Fantasy One, характеристики которого засекречены, и в одной из новинок установлено сразу два таких чипа. Сейчас Innosilicon трудится над еще более производительными 5-нанометровыми GPU Fantasy 2 и Fantasy 3, выход которых запланирован на 2022 г.

Китайские ускорители захватывают мир

Компания Innosilicon из КНР анонсировала серию видеокарт Fantasy One Type A для рабочих станций и видеоигр, пишет профильный ресурс VideoCardz. В основе каждой из них лежит китайский графический процессор Fantasy One, спецификации которого пока не установлены. Неизвестно даже, какой техпроцесс используется для его производства. По предварительным данным, в Fantasy One находится девять ядер.

Fantasy One разрабатывался на базе архитектуры BXT, созданной британской компанией Imagination Technologies. Компании Imagination Technologies и Innosilicon сотрудничают с октября 2020 г.

Вместе с таинственным процессором карты получили еще и уникальную память, позиционируемую в качестве аналога модулей современного стандарта GDDR6X.

Самая младшая модель новой линейки, для настольных ПК базового уровня

Innosilicon утверждает, что ее младшие видеокарты способны развивать производительность вплоть до 5 Тфлопс при вычислениях с одинарной точностью. По данным портала TechPowerUp, аналогичные показатели демонстрирует карта Nvidia GeForce GTX 1660.

Данный ускоритель вполне справится со множеством современных игр, но всю красоту их графики все же не раскроет

К характеристикам новинок относится видеопамять объемом до 16 ГБ с шиной 128 бит. Панель разъемов включает современные HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также устаревший аналоговый VGA, если потребуется подключить ее к древнему монитору.

Две линейки ускорителей лучше, чем одна

В серию Fantasy One Type A вошли лишь две видеокарты, и они относятся к базовому по современным меркам уровню. Намного больший интерес представляет дуэт ускорителей, объединенных под общим названием Fantasy One Type B.

Они отличаются даже внешне. Если карты Fantasy One Type A имеют менее развитую систему охлаждения с одним или двумя вентиляторами, то одна из Fantasy One Type В снаряжена полноразмерным кулером с тремя вентиляторами. Вторую карту можно назвать экспериментальной за счет полностью пассивного охлаждения на базе массивного радиатора и четырех тепловых трубок.

Флагманская новинка Innosilicon

Модель с тремя вентиляторами получила сразу два графических процессора Fantasy One. Они объединен специальной шиной Innolink, и в сумме такой тандем выдает 10 Тфлопс производительности в вычислениях с одинарной точностью. По данным TechPowerUp, это уже уровень GeForce RTX 2080 – одной из флагманских карт Nvidia предыдущего поколения.

Эта карта совершенно определенно нуждается в качественном внешнем охлаждении

В составе карты есть до 32 ГБ памяти GDDR6 и две шины на 128 бит, по одной на каждый процессор. К компьютеру карта подключается по PCI-E 4.0 x16, и ее возможностей должно хватить для одновременной обработки до 32 видеопотоков в разрешении Full HD при 60 кадрах в секунду.

Откуда у Китая собственная видеопамять

По заверениям Innosilicon, разработка собственного стандарта видеопамяти для новых карт Fantasy One Type A и Type B была не прихотью, а необходимостью. У компании попросту нет доступа к оригинальным модулям GDDR6X, и дело тут не в натянутых отношениях между США и Китаем, а в решении американской компании Micron.

Именно Micron владеет правами на технологию GDDR6X, и, по ее решению, эти модули устанавливаются исключительно на видеокарты Nvidia Ampere. Иными словами, их нет даже в современных ускорителях AMD Radeon. Связано это с тем, что Nvidia принимала непосредственное участие в разработке данного стандарта.

По многим показателям творение Innosilicon не уступает модулям GDDR6X. Однако оно проигрывает по пропускной способности шины памяти, не превышающей 304 ГБ/с. Для сравнения, обычные модули GDDR6 в карте GeForce GTX 1660 Super выдают 336 ГБ/с.

Догнать и перегнать Nvidia пока не получается

На рынке дискретных видеоускорителей у китайской Innosilicon есть только два конкурента – AMD с долей рынка 17% в III квартале 2021 г. (статистика Juniper Research) и Nvidia. Это непревзойденный лидер с 83-процентной долей, которая еще во II квартале 2021 г. была 80-процентной (20% у AMD).

В 2022 году линейка видеокарт Innosilicon пополнится еще более производительными моделями

Innosilicon смогла добиться успеха и создать карту, способную тягаться с популярной во всем мире RTX 2080. Теперь она ставит перед собой цель выпустить еще более мощный ускоритель.

В 2022 г. компания собирается показать новые и более производительные графические процессоры Fantasy 2 и Fantasy 3. Их разработка, по утверждению представителей Innosilicon, уже вовсю идет, а выпускаться они будут по 5-нанометровой топологии. Производством, вероятно, займется тайваньская TSMC, так как это крупнейший производитель микросхем и, к тому же, одна из немногих компаний, которые успешно перешли на 5 нм.

Производительность процессоров в операциях одинарной точности, по предварительным данным, должна составить в пределах 6 Tфлопс. До уровня топовых карт Nvidia GeForce 3000 такому ускорителю очень далеко. Например, 3080 выдает почти 28 Тфлопс в вычислениях с одинарной точностью.