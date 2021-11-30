У AMD и Nvidia проблемы. Китай создал мощнейшие видеокарты на собственном «сверхсекретном» процессоре
Китайская компания Innosilicon создала видеокарты, догнавшие по производительности ускорители GeForce GTX 1660 (младшие версии) и более мощные GeForce RTX 2080. Они собраны на процессоре Fantasy One, характеристики которого засекречены, и в одной из новинок установлено сразу два таких чипа. Сейчас Innosilicon трудится над еще более производительными 5-нанометровыми GPU Fantasy 2 и Fantasy 3, выход которых запланирован на 2022 г.
Китайские ускорители захватывают мир
Компания Innosilicon из КНР анонсировала серию видеокарт Fantasy One Type A для рабочих станций и видеоигр, пишет профильный ресурс VideoCardz. В основе каждой из них лежит китайский графический процессор Fantasy One, спецификации которого пока не установлены. Неизвестно даже, какой техпроцесс используется для его производства. По предварительным данным, в Fantasy One находится девять ядер.
Fantasy One разрабатывался на базе архитектуры BXT, созданной британской компанией Imagination Technologies. Компании Imagination Technologies и Innosilicon сотрудничают с октября 2020 г.
Вместе с таинственным процессором карты получили еще и уникальную память, позиционируемую в качестве аналога модулей современного стандарта GDDR6X.
Innosilicon утверждает, что ее младшие видеокарты способны развивать производительность вплоть до 5 Тфлопс при вычислениях с одинарной точностью. По данным портала TechPowerUp, аналогичные показатели демонстрирует карта Nvidia GeForce GTX 1660.
К характеристикам новинок относится видеопамять объемом до 16 ГБ с шиной 128 бит. Панель разъемов включает современные HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также устаревший аналоговый VGA, если потребуется подключить ее к древнему монитору.
Две линейки ускорителей лучше, чем одна
В серию Fantasy One Type A вошли лишь две видеокарты, и они относятся к базовому по современным меркам уровню. Намного больший интерес представляет дуэт ускорителей, объединенных под общим названием Fantasy One Type B.
Они отличаются даже внешне. Если карты Fantasy One Type A имеют менее развитую систему охлаждения с одним или двумя вентиляторами, то одна из Fantasy One Type В снаряжена полноразмерным кулером с тремя вентиляторами. Вторую карту можно назвать экспериментальной за счет полностью пассивного охлаждения на базе массивного радиатора и четырех тепловых трубок.
Модель с тремя вентиляторами получила сразу два графических процессора Fantasy One. Они объединен специальной шиной Innolink, и в сумме такой тандем выдает 10 Тфлопс производительности в вычислениях с одинарной точностью. По данным TechPowerUp, это уже уровень GeForce RTX 2080 – одной из флагманских карт Nvidia предыдущего поколения.
В составе карты есть до 32 ГБ памяти GDDR6 и две шины на 128 бит, по одной на каждый процессор. К компьютеру карта подключается по PCI-E 4.0 x16, и ее возможностей должно хватить для одновременной обработки до 32 видеопотоков в разрешении Full HD при 60 кадрах в секунду.
Откуда у Китая собственная видеопамять
По заверениям Innosilicon, разработка собственного стандарта видеопамяти для новых карт Fantasy One Type A и Type B была не прихотью, а необходимостью. У компании попросту нет доступа к оригинальным модулям GDDR6X, и дело тут не в натянутых отношениях между США и Китаем, а в решении американской компании Micron.
Именно Micron владеет правами на технологию GDDR6X, и, по ее решению, эти модули устанавливаются исключительно на видеокарты Nvidia Ampere. Иными словами, их нет даже в современных ускорителях AMD Radeon. Связано это с тем, что Nvidia принимала непосредственное участие в разработке данного стандарта.
По многим показателям творение Innosilicon не уступает модулям GDDR6X. Однако оно проигрывает по пропускной способности шины памяти, не превышающей 304 ГБ/с. Для сравнения, обычные модули GDDR6 в карте GeForce GTX 1660 Super выдают 336 ГБ/с.
Догнать и перегнать Nvidia пока не получается
На рынке дискретных видеоускорителей у китайской Innosilicon есть только два конкурента – AMD с долей рынка 17% в III квартале 2021 г. (статистика Juniper Research) и Nvidia. Это непревзойденный лидер с 83-процентной долей, которая еще во II квартале 2021 г. была 80-процентной (20% у AMD).
Innosilicon смогла добиться успеха и создать карту, способную тягаться с популярной во всем мире RTX 2080. Теперь она ставит перед собой цель выпустить еще более мощный ускоритель.
В 2022 г. компания собирается показать новые и более производительные графические процессоры Fantasy 2 и Fantasy 3. Их разработка, по утверждению представителей Innosilicon, уже вовсю идет, а выпускаться они будут по 5-нанометровой топологии. Производством, вероятно, займется тайваньская TSMC, так как это крупнейший производитель микросхем и, к тому же, одна из немногих компаний, которые успешно перешли на 5 нм.
Производительность процессоров в операциях одинарной точности, по предварительным данным, должна составить в пределах 6 Tфлопс. До уровня топовых карт Nvidia GeForce 3000 такому ускорителю очень далеко. Например, 3080 выдает почти 28 Тфлопс в вычислениях с одинарной точностью.