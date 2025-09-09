Nvidia такое и не снилось. Китай научился делать видеокарты лучше заводских флагманов. Таких нет больше нигде в мире GeForce из китайской «качалки» В Китае создана видеокарта семейства GeForce, которой больше нет нигде в мире. Как пишет WCCFTech, местные специалисты трансформировали флагманский ускоритель GeForce RTX 5090, и без того очень производительный по меркам 20

Palit представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 50 серии White: сочетание производительности и стиля Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX™ 50 серии White. Эта новая линейка видеокарт на базе графических процессоров GeForce RTX™ 5060, 5060 Ti и 5070, соответствующая современным эстетическим требованиям, сочетает

В России поступили в продажу новые ноутбуки Acer Nitro Lite ание стильного дизайна и высокой производительности: 16-дюймовый экран с высокой частотой обновления 165 Гц, процессоры Intel Core 13 поколения, оперативная память DDR5 и дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX xx50. Корпуса ноутбуков выполнены в белом цвете. Клавиатура с цифровым блоком снабжена белой подсветкой. В качестве дополнительного акцента клавиши WASD выделены голубым цветом. Гла

Gainward представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 5050 серий Ghost и Pegasus Gainward объявляет о выпуске своей линейки Nvidia® GeForce RTX™ 5050. Этот выпуск включает серии Ghost и Pegasus с усовершенствованным охлаждением и исключительной долговечностью. Об этом CNews сообщили представители Gainward. Графические проце

Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual Компания Palit Microsystems Ltd. представляет свои новейшие серии видеокарт GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. Ос

В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил продажи видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 5080 от MSI и Gigabyte. 7 января 2025 г. компания Nvidia в ходе глобальной выставки технологий CES 2025 представила три новые модели видеоускорителей с индексами RTX 5090, RTX 5080,

«Ситилинк» привезет в Россию эксклюзивные игровые ПК Teclast рачном корпусе с RGB-подсветкой, водяным охлаждением, процессорами Intel Core и видеокартами Nvidia GeForce RTX. Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк» разработал совместно

Выкорчеванные из ноутбуков дешевые видеокарты продают под видом дорогих настольных. Как не стать жертвой китайского обмана Кручу, верчу, продать видеокарту хочу В Китайской рознице стали массово появляться недорогие видеокарты GeForce новой серии RTX 4000, по маркировке почти совпадающие с топовыми 4080 и 4090, пишет профильный ресурс VideoCardz. При этом стоит они ощутимо дешевле оригинальных ускорителей, а их «родо

Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 Super Компания Gainward, ведущий производитель на рынке графических карт для энтузиастов, с гордостью представляет свою новейшую линейку видеокарт серии GeForce RTX™ 40 Super. Новые видеокарты демонстрируют приверженность Gainward к инновациям в различных линейках продуктов — Ghost, Panther, Phoenix и Phantom. Каждый вариант воплощает свою инди

Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить тайские бизнесмены наладили массовый выпуск и масштабный сбыт поддельных видеокарт семейства Nvidia GeForce, пишет портал WCCFTech. Чтобы усыпить бдительность покупателей, они подделывают ориги

Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине a расследует серию инцидентов, связанных с возгоранием и оплавлением кабелей питания и соответствующих разъемов видеокарт серии Geforce RTX 4000, пишет The Verge. Пользователи графических ускорителей Nvidia Geforce RTX 4090 пожаловались на то, что входящие в комплект поставки переходники с 16-контактным (12+4) коннектором типа 12VHPWR выходят из строя в процессе эксплуатации в результате пе

Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock Palit Microsystems, производитель видеокарт, сегодня выпустила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock на базе архитектуры Nvidia Ampere. Разработанный для самых требовательных геймеров, создателей мультимедийного контента и специалистов в области обработки дан

Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж Из грязи в князи Дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 стала настоящим бестселлером на онлайн-площадках Amazon и NewEgg, пишет портал Tom’s Hardware. Это модель почти трехлетней давности, которая на старте продаж проигрывала своим

Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual Palit Microsystems объявила о выпуске серии видеокарт Geforce RTX 2060 12GB Dual, основанных на архитектуре Nvidia Turing. Графический ускоритель Geforce RTX 2060 12 ГБ является усовершенствованной версией своего предшественника – RTX 2060

Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос непрерывно, постепенно наращивая темпы. В качестве примера можно привести флагманскую карту Nvidia GeForce 3090. 8 августа 2021 г. ее цена не превышала 3200 евро (263 тыс. руб. по курсу ЦБ на

Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно Nvidia проиграла Разработчики майнингового ПО T-Rex сумели обойти базовые ограничения на видеокартах серии GeForce RTX LHR и восстановить производительность добычи криптовалют, пишет портал Tom’s Hardware. Поначалу они смогли разблокировать 70% первоначальных возможностей видеокарт, но этого им пока

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX ноутбук с четырехъядерным процессором Intel Core i7 11370H, выдающим до 4,8 ГГц, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 Гбайт. За обработку графики здесь отвечает видеокарта GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт собственной видеопамяти. А еще ASUS TUF Gaming F15 получил прочный корпус, защищенный по американскому военному стандарту MIL-STD, и повышенную автономность до 16,6 ч

Успешно взломан аппаратный запрет на майнинг криптовалют на видеокартах Nvidia. Новый взлет цен не за горами Защита Nvidia пала Майнеры сумели обойти защиту на новых игровых видеокартах Nvidia GeForce RTX 3000 LHR, ограничивающую производительность во время добычи криптовалют, пишет портал VideoCardz. Эти карты специально создавались для того, чтобы майнеры не интересовались ими, и ч

Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя Amazon не виновата Стала известна подлинная причина несовместимости новой видеоигры New World компании Amazon с топовыми видеокартами EVGA GeForce RTX 3090, в том числе с GeForce RTX 3080 FTW (индекс 10G-P5-3891-KR). По информации портала Igor’s Lab, причина кроется не в игре, а непосредственно в самих ускорителях, в которы

Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей ий онлайн-гейминг Геймеры со всего мира стали жаловаться на выход из строя топовых видеокарт Nvidia GeForce RTX 3090 после нескольких минут игры в новой MMORPG New World. Игрушка, разработанная

Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене карт Nvidia не будет Компания Nvidia готовится приостановить поставки флагманских видеокарт линейки GeForce RTX 3000. Об этом пишет профильный портал HardwareTimes. Это напрямую связано с резки

Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности Назад в прошлое Компания MSI выпустила новую версию видеокарты GeForce GT 730 на архитектуре Kepler. Премьера референсной карты Nvidia GeForce GT 730

Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты или же в других компонентах ноутбука. Результат "диверсии" Dell налицо - ее ноутбук проигрывает всем своим основным конкурентам Как пишет VideoCardz, Dell действительно могла сознательно отключить в GeForce 3070 часть ядер CUDA. Компания впоследствии все же опубликовала ряд комментариев, которые, тем не менее, частично противоречат друг другу. Сперва Dell заявила, что решение по отключению

Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro Palit Microsystems Ltd, производитель видеокарт, анонсирует видеокарты GeForce RTX RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti на базе архитектуры NVIDIA Ampere серий GameRock и GamingPro. Новая серия графических процессоров GeForce RTX 30, построенная на базе усовершенствован

Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют Антимайнинговые видеокарты Компания Nvidia анонсировала новую серию игровых видеокарт GeForce RTX 30 Lite Hash Rate (LHR), бесполезную для майнеров. Как пишет профильный ресурс VideoCardz, использовать их для добычи криптовалюты технически возможно, но их производительность в эт

Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах Игровые видеокарты – для геймеров Компания Nvidia оставила майнеров без возможности добывать криптовалюту при помощи ее игровых видеокарт линейки GeForce. На этот шаг она пошла, чтобы выровнять ситуацию с дефицитом карт на мировом рынке – из-за скачка курса популярных криптовалют, в особенности биткоина, майнеры раскупили ускорители для

Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5 современные компоненты, включая процессоры Intel Core i7 11 поколения, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX350, до 24 Гб ОЗУ и твердотельные накопители ёмкостью до 1 Тб. Также обе новинки по

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM накопитель объемом 2 Тбайт. Огромное SSD-хранилище позволит моментально запускать не только программы и приложения, но и самые требовательные игры. Также MSI GT76 Titan DT может похвастаться топовой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Такой набор характеристик позволит MSI GT76 Titan DT запускать все современные игры на максимальных настройках графики как м

Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion Acer объявила о том, что новейшие графические процессоры Nvidia серии GeForce RTX 30 будут поддерживаться всей линейкой настольных игровых ПК Predator Orion. Помим

«Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях «Ростелеком» и Gfn.ru, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга Nvidia Geforce Now, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теп

«Билайн» обновил сервис Beeline Gaming на базе Nvidia GeForce NOW «Билайн» представил обновленный сервис облачного гейминга Beeline Gaming (18+). Использование технологий одного из мировых лидеров в области визуальных вычислений Nvidia – GeForce NOW – позволяет играть в современные игры с ультранастройками на любом компьютере (как с операционной системой Windows, так и на базе macOS). Сервис Beeline Gaming позволяет сделать игр

Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce роизводительных моделей ноутбуков в тонких и легких корпусах на базе графических процессоров Nvidia GeForce, включая GeForce RTX 2080 SUPER и 2070 SUPER. В новую волну вошли и модели на

«Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о запуске на территории Российской Федерации облачного игрового сервиса GFN.RU на базе платформы GeForce NOW. Инвестором сервиса GFN.RU выступает фонд Larnabel Ventures, принадлежащий семье Гуцериевых. Партнерами уникального для России проекта стали группа «М.Видео-Эльдорадо» и ведущий про

NVIDIA RTX теперь - Super! NVIDIA представила новую линейку игровых GPU: GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER. Линейка GeForce RTX SUPER обладает самой высокой игровой производительностью и максимальной энергоэ

Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti Nvidia представила Geforce GTX 1660 Ti – новую видеокарту, которая, по данным производителя, обеспечивает существенный прирост производительности и энергоэффективности в большинстве популярных игр сегодняшнего дн

Asus представила новинки RoG на базе GeForce RTX в России езентацию обновленного модельного ряда игровых ноутбуков Asus Republic of Gamers, оснащенных Nvidia GeForce RTX 20-й серии. Zephyrus S GX701 – ультратонкий мощный игровой ноутбук с графикой Nvi