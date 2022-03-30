Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock

Palit Microsystems, производитель видеокарт, сегодня выпустила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock на базе архитектуры Nvidia Ampere.

Разработанный для самых требовательных геймеров, создателей мультимедийного контента и специалистов в области обработки данных, графический ускоритель Geforce RTX 3090 Ti оснащен 10752 ядрами CUDA и может похвастаться производительностью при работе с трассировкой лучей 78 RT-TFLOP, при построении изображения с помощью шейдеров – 40 Shader-TFLOP и в операциях с использованием тензорных ядер – 320 Tensor-TFLOP. Он также имеет 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Palit Geforce 3090 Ti Gamerock создана для геймеров и создателей мультимедийного контента. Модель не только имеет уникальный дизайн с 90-процентным покрытием передней панели ARGB-подсветкой, но также оснащена мощной системой охлаждения с комплектами литых пластин Triple A и запатентованными тепловыми трубками в виде двойной U для эффективного охлаждения.

Palit Microsystems выпустила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock

Обновленный держатель видеокарты Palit входит в комплект поставки Geforce 3090 Ti Gamerock, чтобы свести к минимуму риски ее изгиба и повреждения интерфейсного разъема. Новые режимы подсветки ARGB, эксклюзивные для серии Palit Gamerock, также доступны для модели Geforce RTX 3090 Ti. Теперь у пользователей есть больше вариантов ARGB подсветки для раскрытия своей яркой индивидуальности с помощью программного обеспечения Palit Thundermaster.