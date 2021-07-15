Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене

Nvidia готова пойти на полную остановку отгрузок видеокарт серии GeForce RTX 3000, лишь бы не допустить обвала их цен. Они уже начали дешеветь из-за рухнувшего курса криптовалют. Майнеры стали продавать их на досках объявлений в гигантских количествах, и изобилие новых карт в магазинах может лишь ускорить темпы их обесценивания.

Новых карт Nvidia не будет

Компания Nvidia готовится приостановить поставки флагманских видеокарт линейки GeForce RTX 3000. Об этом пишет профильный портал HardwareTimes. Это напрямую связано с резким обесцениванием криптовалют, в особенности Ethereum.

GeForce RTX 3000 – это новейшая и самая передовая линейка видеокарт Nvidia, вышедшая в 2020 г. Nvidia прекратит поставки не одной или нескольких видеокарт новой серии, а сразу всех. Точные сроки прекращения и возобновления отгрузок пока не установлены. HardwareTimes пишет, что все может вернуться в норму или в последних числах июля 2021 г., или в начале августа 2021 г.

По мнению экспертов HardwareTimes, эти меры Nvidia предпринимает с одной-единственной целью – компания стремится не допустить резкого падения цен на видеоускорители, которые уже начали дешеветь. Майнеры, поначалу скупившие все видеокарты и образовавшие их глобальный дефицит с последовавшим за ним чрезмерно резким ростом цен, теперь начали продавать эти ускорители на вторичном рынке.

Nvidia может устроить искусственный дефицит топовых ускорителей

Распродажа видеокарт, в режиме 24/7 добывавших криптовалюту майнерам, связана как раз с падением курса самых дорогих токенов. Ethereum в этом плане находится на втором месте после биткоина – по данным CoinDesk, на момент публикации материала он стоил около $1890 (133,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июля 2021 г.). Биткоин оценивался в $31,6 тыс. (2,34 млн руб.).

Ethereum обвалился очень сильно упал в цене

В итоге топовые видеокарты на графических чипах Nvidia заполонили доски объявлений во многих странах мира, в том числе и в России. Если новые экземпляры таких карт тоже будут в большом количестве представлены в магазине, это действительно может повлечь их стремительное обесценивание, пишет портал MyDrivers.

Биткоин тоже подешевел, но все еще остается очень дорогим

Nvidia пока не подтверждает (но и не опровергает) сведения о возможном прекращении поставок GeForce RTX 3000. Между тем, компания является лидером рынка видеокарт. По данным исследовательской компании Juniper Research, в I квартале 2021 г. она удерживала 68,18-процентную долю на нем, оставив AMD (своему основному конкуренту) лишь 16,65%. Оставшиеся 15,17% заняла Intel с видеоподсистемами, встроенными в ее центральные процессоры.

Видеокарт очень много

На российских досках объявлений наблюдается изобилие подержанных видеокарт серии GeForce RTX 3000. подавляющее большинство из них, если верить продавцам, никогда не использовалось для добычи криптовалют.

По всей России продают тысячи бывших в употреблении топовых карт Nvidia

К примеру, на самом известном в России сайте с объявлениями по всей стране на момент публикации было почти 430 объявлений о продаже флагманских карт GeForce 3090 и около 900 предложений с GeForce 3080. Но все рекорды в этом плане бьют более доступные карты 3070 (почти 1200 объявлений) и 3060 (около 1540 объявлений).

Карт серии GeForce 2000 еще больше

То же происходит и с линейкой GeForce 2000, предшественницей 3000. Количество объявлений на том же сайте составляет 1295, 1957 и 2775 для карт GeForce 2080, 2070 и 2060.

С каждым днем все дешевле

Усилия Nvidia по удержанию цен на видеокарты от падения могут ни к чему не привести. Процесс начался почти месяц назад, и он носит глобальный характер.

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Доступность новых карт во многих регионах мира, не говоря о бывших в употреблении ускорителях, стала расти во второй половине июня 2021 г. CNews писал, что началось все с Китая и Европы, попутно затронув интернет-аукцион eBay.

Стоимость флагманских карт в "Ситилинке" 21 июня 2021 года

Дешеветь стали карты не только с чипам Nvidia GeForce, но и с процессорами AMD Radeon. В середине июня 2021 г. российской розницы это никак не касалось, но в конце того же месяца цены поползли вниз и в России.

Как сообщал CNews, обесценивание биткоина и Ethereum, которые за три месяца подешевели почти вдвое, привело к падению продаж новых видеокарт и их удешевлению по всему миру. К Европе, США и Китаю присоединились как минимум Япония и Россия.

Для примера, 21 июня 2021 г. видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3090 с индексом GV-N3090GAMING OC-24GD на 24 ГБ памяти GDDR6 в «Ситилинке» стоила 336 тыс. руб. 15 июля 2021 г. ее можно было приобрести за 226 тыс. руб.

Цены в "Ситилинке" актуальные на 15 июля 2021 года

Другими словами, меньше чем за месяц эта флагманская видеокарта подешевела на 110 тыс. руб. И это не единичный случай: в том же «Ситилинке» карта Asus Nvidia GeForce RTX 3090 (индекс TUF-RTX3090-O24G-GAMING) с теми же 24 ГБ GDDR6 за тот же период времени упала в цене с 324 тыс. руб. до 258 тыс. руб.