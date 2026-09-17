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Asus Nvidia GeForce RTX Asus Nvidia GeForce GTX Asus Nvidia Turbo GeForce Asus Nvidia GeForce GT

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 «Авито»: продажи видеокарт выросли на 16% 1
31.10.2025 «М.видео» фиксирует рост продаж видеокарт на 60% по итогам девяти месяцев 2025 года 1
22.07.2024 Вскрылась позорная причина перегрева дорогих видеокарт Nvidia. Производители хотели сэкономить пару долларов 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 4
26.10.2022 Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине 1
18.08.2022 «Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
20.01.2021 Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке 1
16.01.2019 Asus представила видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo GeForce RTX 2060 3
20.03.2017 Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti 3
02.02.2017 Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR 1
24.02.2010 Ноутбуки ASUS UnLimited: возможности безграничны 1
16.12.2009 ASUS UL50Vt: утонченная натура с богатой функциональностью 1
11.09.2009 Тонкие лэптопы от Asustek 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Asus Nvidia GeForce RTX и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4116 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 4
AMD - Advanced Micro Devices 4712 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 431 3
Palit Microsystems 47 2
Intel Corporation 12891 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 759 2
Colorful 11 1
EVGA 14 1
Рустам Курмаев и партнеры 38 1
Altec Lansing 22 1
Manli 3 1
Samsung Electronics 11166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
Lenovo Group 2477 1
LG Electronics 3750 1
HP Inc. 5911 1
Acer Group - Acer Inc 2827 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 69 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Oculus VR 116 1
HyperPC - Хайпер ПК - ГИПЕРПК 9 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 1
eBay Inc 1642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4076 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4778 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18543 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8933 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3123 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10556 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28665 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4254 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1115 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 657 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 3
Аксессуары 4338 3
Вентилятор - Fan 1094 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 368 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13640 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8022 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10697 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1664 3
Наушники - Headphones 4554 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1938 3
Компьютеризация - Cooler - кулер 156 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13405 2
Микрофон - Microphone 2862 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14924 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 2001 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2349 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24240 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4022 2
DDR - Double data rate 3119 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4518 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4467 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 409 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 821 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8807 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 882 6
Nvidia GeForce GTX 526 5
Asus U - Asus UL - серия ноутбуков 9 3
ASUS GraphiX Boost 3 3
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 72 3
Asus ROG - Republic of Gamers 32 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
Asus Aura Sync 18 3
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 15 2
Palit GeForce - серия видеокарт 26 2
Intel Core Solo 86 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 2
Intel Celeron - Серия процессоров 982 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 26 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 2
Asus Auto-Extreme - автоматизированная технология производства 4 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Acer Predator Galea - игровая гарнитура 5 1
Gigabyte Nvidia GeForce RTX 8 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Smeg SMEG - холодильник 1 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 1
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 73 1
AMD Radeon 301 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 10 1
SRS Labs - Premium Sound - Premium Audio - SRS Premium Voice 20 1
Intel GS - Intel GSE - чипсет 15 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Asus Splendid 32 1
Asus Express Gate 8 1
Stellantis - Fiat Nuova 3 1
Nvidia TurboCache 48 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
Asus MaxContact 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7730 1
Linux OS 11708 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Шицле Ярослав 31 1
Курмаев Рустам 44 1
Кузьменко Александр 4 1
Wallossek Igor - Валлоссек Игорь 2 1
Гайдарилов Арсен 5 1
Русаков Алексей 3 1
Гуськов Антон 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 169137 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19437 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55168 2
Китай - Тайвань 4294 2
Казахстан - Республика 6143 1
Европа 25046 1
Япония 13867 1
Армения - Республика 2479 1
Беларусь - Белоруссия 6377 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1439 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Украина 7976 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5592 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 2
Ergonomics - Эргономика 1772 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6205 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9016 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18482 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5727 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1166 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Медь - Copper 871 1
Металлы - Золото - Gold 1264 1
Импортозамещение - параллельный импорт 641 1
Reference - Референс 230 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1549 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 388 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7994 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6292 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5174 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58680 1
The Verge - Издание 622 1
Reddit 414 1
Tom’s Hardware 626 1
Ведомости 1540 1
Hardware Times 5 1
CoinDesk 4 1
Juniper Research 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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