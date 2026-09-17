Индексная книга (каталог) CNews*
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Asus Nvidia GeForce RTX Asus Nvidia GeForce GTX Asus Nvidia Turbo GeForce Asus Nvidia GeForce GT
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 22
Asus Nvidia GeForce RTX и организации, системы, технологии, персоны:
|eBay Inc 1642 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
|Шицле Ярослав 31 1
|Курмаев Рустам 44 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Wallossek Igor - Валлоссек Игорь 2 1
|Гайдарилов Арсен 5 1
|Русаков Алексей 3 1
|Гуськов Антон 44 1
|The Verge - Издание 622 1
|Reddit 414 1
|Tom’s Hardware 626 1
|Ведомости 1540 1
|Hardware Times 5 1
|CoinDesk 4 1
|Juniper Research 131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.