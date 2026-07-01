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Intel Ethernet Controller

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01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов 1
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 1
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? 2
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 2
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 2
10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах 2
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 2
13.07.2018 Intel представила новый процессор Xeon E-2100 для рабочих станций начального уровня 1
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото 1
02.02.2017 Asus анонсировала ультракомпактный игровой компьютер с поддержкой VR 1
14.03.2003 Kraftway анонсировал новые модели серверов на базе процессора Intel Xeon 3,06 ГГц 1
18.06.2002 Kraftway: серверы на базе процессоров Intel 1
18.06.2002 Kraftway представила новую линейку серверов GEG Express 1

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Intel Ethernet Controller и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12776 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 3
Microsoft Corporation 25695 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 2
Commate Computer 2 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Oracle Corporation 7055 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
Crypto AG 38 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
DFI 13 1
Canyon Technology Group 53 1
TI - Texas Instruments Incorporated 846 1
Tesla Motors 454 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
DDR - Double data rate 3064 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1644 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10232 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3011 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3751 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4526 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3904 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 900 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1100 4
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 554 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1149 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13404 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2536 3
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 187 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4180 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 747 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 853 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8684 3
USB Type-A - USB-A 689 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1876 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1481 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4752 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 581 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 2
Сетевое оборудование - Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller 37 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6354 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 7
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
Microsoft Windows 10 1932 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 4
Intel Agilex FPGA 11 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 3
Linux OS 11430 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 3
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 2
Intel Select Solutions 6 2
Asus Aura Sync 18 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 2
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 2
Intel Crypto Acceleration 3 2
Broadcom - ServerWorks SS - ServerWorks Serverset 9 2
ServerWorks GC-LE - ServerWorks GC-HE - ServerWorks Grand Champion LE, HE 13 2
Intel Core - Семейство процессоров 1247 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 222 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 61 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 204 2
Intel Xeon E 197 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
Intel SSD 32 2
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Intel IoT - Intel Internet of Things 4 1
Intel OpenVINO 1 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 1
Intel Infrastructure Management 1 1
Intel Xeon Bronze 1 1
Intel eASIC 1 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 2
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 445 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 1
Нидерланды 3726 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 880 2
Металлы - Медь - Copper 854 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 588 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7474 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 350 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1566 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 1
Fanless Tech 2 1
LinuxGizmos 2 1
Tom’s Hardware 590 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
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