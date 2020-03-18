Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD

Техника
, Текст: Эльяс Касми

DFI разработала компьютер GHF51 на процессоре AMD Ryzen, по габаритам (84х55 мм) схожего с банковской картой (86х54 мм). Он умещается на ладони, и на него можно установить Windows 10 или Linux.

«Карманный» компьютер на Ryzen

Компания DFI анонсировала одноплатный компьютер GHF51, основанный на процессоре AMD Ryzen. Габариты ПК составили 84х55 мм, то есть по своим габаритам он примерно равен кредитной карте, размеры которой – 86х54 мм.

DFI GHF51 совместим с большинством современных дистрибутивов Linux, а также с 64-битной версией ОС Windows 10 IoT Enterprise. О поддержке настольных версий Windows 10 DFI не сообщает.

Стоимость GHF51 на момент публикации материала оставалась неизвестной. Производитель также не уточнил, когда именно планирует начать массовое производство своего детища, но, по данным портала LinuxGizmos, поставки ожидаются в III квартале 2020 г.

Основные параметры

Небольшие размеры DFI GHF51 дают ему возможность претендовать на звание самого компактного ПК в с процессором AMD в мире. Однако это же не позволило разместить на нем полноценный слот SO-DIMM под оперативную память (габариты планки SO-DIMM DDR4 – 70х30 мм).

pc601.jpg

Охлаждение для процессора в DFI GHF51 пока не предусмотрено

Компьютер базируется на процессоре AMD Ryzen Embedded серии R1000, модель которого DFI решила не раскрывать. По прогнозам специалистов портала Tom’s Hardware, это может быть R1505G или R1606G, оба с двумя ядрами и четырьмя потоками. Пока что о процессоре известны лишь уровень его тепловыделения (12 Вт) и серия интегрированной в него видеокарты (Vega).

GHF51 поставляется с распаянной на плате оперативной памятью DDR4-3200 объемом 2, 4 или 8 ГБ, работающей в одноканальном режиме. Штатный накопитель представлен одним модулем eMMC, вмещающим 16, 32 или 64 ГБ.

Дополнительные спецификации

Отсутствие на небольшой плате DFI GHF51 слота под оперативную память позволило разработчикам разместить на ней значительное количество других интерфейсов. К ним относится, в том числе, гигабитный Ethernet-порт на контроллере Intel I211AT или Intel I210IT в зависимости от модификации. К нему присоединяются USB-С 3.1 Gen 2, два порта micro-HDMI 1.4 и полноразмерный mini-PCIe, на который выведены интерфейсы PCIe Gen2 и USB 2.0 (опционально USB 3.1 Gen 2).

pc600.jpg

DFI GHF51 располагает всеми необходимыми интерфейсами

Для работы компьютеру требуется внешний 12-вольтовый блок питания. По умолчанию DFI GHF51 может функционировать при температуре от 0 до +60 градусов Цельсия, плюс у DFI готова более «закаленная» версия ПК, способная выдерживать 20-градусный мороз и 70-градусную жару.

DFI GHF51 позволяет подключать до двух дисплеев с разрешением 2К или 4К. Дополнительно в нем предусмотрен модуль TPM 2.0 для предотвращения несанкционированного доступа к информации в памяти.

Конкурент на Intel

GHF51 стал вторым компьютером в модельном ряду DFI с такими размерами платы. До него вышла модель ALF51, построенная на процессорах Intel Atom, Celeron и Pentium.

pc603.jpg
DFI ALF51 на чипах Intel

ALF51 предлагается в вариантах с чипами Intel Atom x5-E3940 и E3930, Pentium N4200 и Celeron N3350 в комплекте с 2 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2400. Как и в случае с GHF51, она распаяна на плате.

ALF51 укомплектован сильно отличающимся от GHF51 набором интерфейсов. В его распоряжении есть два полноценных USB-A 3.1 Gen 1, пара гигабитных Ethernet и один видеовыход miniDP (DisplayPort). Как и GHF51, этот ПК работает под Linux и Windows 10 IoT Enterprise, и у него тоже есть mini-PCIe. В список опций ALF51 входит система охлаждения, для GHF51 пока недоступная.

Альтернатива от Raspberry Pi

Raspberry Pi, известный производитель одноплатных ПК, тоже выпускает решения с подобными размерами. Его новейшая модель Raspberry Pi 4, дебютировавшая в июне 2019 г. по цене $45 за версию с 2 ГБ оперативной памяти и в феврале 2020 г. подешевевшая до $35, располагает габаритами 86х56 мм.

pc602.jpg
Raspberry Pi 4

В настоящее время Raspberry Pi 4 выпускается с 1, 2 и 4 ГБ ОЗУ LPDDR4-2400. В его распоряжении есть 4-ядерный ARM-процессор BCM2711 производства компании Broadcom с частотой 1,5 ГГц, поддержка USB 3.0, кодек HEVC и возможность вывода видео на два 4K-монитора.



Другие материалы рубрики

Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России

Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет

На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО

«Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно

Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать

Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут?

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника