Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD

DFI разработала компьютер GHF51 на процессоре AMD Ryzen, по габаритам (84х55 мм) схожего с банковской картой (86х54 мм). Он умещается на ладони, и на него можно установить Windows 10 или Linux.

«Карманный» компьютер на Ryzen

Компания DFI анонсировала одноплатный компьютер GHF51, основанный на процессоре AMD Ryzen. Габариты ПК составили 84х55 мм, то есть по своим габаритам он примерно равен кредитной карте, размеры которой – 86х54 мм.

DFI GHF51 совместим с большинством современных дистрибутивов Linux, а также с 64-битной версией ОС Windows 10 IoT Enterprise. О поддержке настольных версий Windows 10 DFI не сообщает.

Стоимость GHF51 на момент публикации материала оставалась неизвестной. Производитель также не уточнил, когда именно планирует начать массовое производство своего детища, но, по данным портала LinuxGizmos, поставки ожидаются в III квартале 2020 г.

Основные параметры

Небольшие размеры DFI GHF51 дают ему возможность претендовать на звание самого компактного ПК в с процессором AMD в мире. Однако это же не позволило разместить на нем полноценный слот SO-DIMM под оперативную память (габариты планки SO-DIMM DDR4 – 70х30 мм).

Охлаждение для процессора в DFI GHF51 пока не предусмотрено

Компьютер базируется на процессоре AMD Ryzen Embedded серии R1000, модель которого DFI решила не раскрывать. По прогнозам специалистов портала Tom’s Hardware, это может быть R1505G или R1606G, оба с двумя ядрами и четырьмя потоками. Пока что о процессоре известны лишь уровень его тепловыделения (12 Вт) и серия интегрированной в него видеокарты (Vega).

GHF51 поставляется с распаянной на плате оперативной памятью DDR4-3200 объемом 2, 4 или 8 ГБ, работающей в одноканальном режиме. Штатный накопитель представлен одним модулем eMMC, вмещающим 16, 32 или 64 ГБ.

Дополнительные спецификации

Отсутствие на небольшой плате DFI GHF51 слота под оперативную память позволило разработчикам разместить на ней значительное количество других интерфейсов. К ним относится, в том числе, гигабитный Ethernet-порт на контроллере Intel I211AT или Intel I210IT в зависимости от модификации. К нему присоединяются USB-С 3.1 Gen 2, два порта micro-HDMI 1.4 и полноразмерный mini-PCIe, на который выведены интерфейсы PCIe Gen2 и USB 2.0 (опционально USB 3.1 Gen 2).

DFI GHF51 располагает всеми необходимыми интерфейсами

Для работы компьютеру требуется внешний 12-вольтовый блок питания. По умолчанию DFI GHF51 может функционировать при температуре от 0 до +60 градусов Цельсия, плюс у DFI готова более «закаленная» версия ПК, способная выдерживать 20-градусный мороз и 70-градусную жару.

DFI GHF51 позволяет подключать до двух дисплеев с разрешением 2К или 4К. Дополнительно в нем предусмотрен модуль TPM 2.0 для предотвращения несанкционированного доступа к информации в памяти.

Конкурент на Intel

GHF51 стал вторым компьютером в модельном ряду DFI с такими размерами платы. До него вышла модель ALF51, построенная на процессорах Intel Atom, Celeron и Pentium.

DFI ALF51 на чипах Intel

ALF51 предлагается в вариантах с чипами Intel Atom x5-E3940 и E3930, Pentium N4200 и Celeron N3350 в комплекте с 2 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-2400. Как и в случае с GHF51, она распаяна на плате.

ALF51 укомплектован сильно отличающимся от GHF51 набором интерфейсов. В его распоряжении есть два полноценных USB-A 3.1 Gen 1, пара гигабитных Ethernet и один видеовыход miniDP (DisplayPort). Как и GHF51, этот ПК работает под Linux и Windows 10 IoT Enterprise, и у него тоже есть mini-PCIe. В список опций ALF51 входит система охлаждения, для GHF51 пока недоступная.

Альтернатива от Raspberry Pi

Raspberry Pi, известный производитель одноплатных ПК, тоже выпускает решения с подобными размерами. Его новейшая модель Raspberry Pi 4, дебютировавшая в июне 2019 г. по цене $45 за версию с 2 ГБ оперативной памяти и в феврале 2020 г. подешевевшая до $35, располагает габаритами 86х56 мм.

Raspberry Pi 4

В настоящее время Raspberry Pi 4 выпускается с 1, 2 и 4 ГБ ОЗУ LPDDR4-2400. В его распоряжении есть 4-ядерный ARM-процессор BCM2711 производства компании Broadcom с частотой 1,5 ГГц, поддержка USB 3.0, кодек HEVC и возможность вывода видео на два 4K-монитора.