«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0 борудования. Также они должны были оптимизировать поддержку безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт, и добавить несколько других улучшений. Но Торвальдс отказался принимать в состав я

Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые модули памяти EMC310M и EMC410T типа e.MMC (embedded Multi-Media Card). Модули EMC310M и EMC410T созданы на основе флеш-памяти типа NAND и отличаются компактностью, простым интерфейсом, увеличенной емкостью, улучшенной производитель

Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64 ГБ. Поставки ознакомительных образцов

Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) выпустила новую серию 15-нм флэш-памяти eMMC NAND для автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленных устройств. Память eMMC для автомобильной промышленности имеет широкий диапазон рабочих температур — от -40

Samsung создал флэш-память на 128 ГБ для дешевых смартфонов Samsung разработала чип флэш-памяти емкостью 128 ГБ. В каждой его ячейке хранится по три бита информации. Чип выполнен по стандарту Embedded MultiMediaCard (eMMC) 5.0 и предназначен для мобильных устройств среднего ценового диапазона, рассказали в компании. «Теперь производители смартфонов средней ценовой категории тоже смогут оснащать свои устройс

Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ тандарта PictBridge и прямую печать с карт памяти: CF (Тип I и II), Microdrive, SM, MS, MS Pro, SD, MMC (при использовании отдельно приобретаемого адаптера: xD-PictureCard, MS Duo, MS Pro Duo,

Хиты продаж КПК в конце 2006 года фейсов в полной мере соответствует принципам необходимости и достаточности (один слот расширения SD/MMC/SDIO, есть USB-хост, модули Wi-Fi и Bluetooth). Поклонники мультимедиа также не останутся

Samsung выпустил новую линейку карт памяти MMC Компания Samsung Electronics анонсировала выход новой линейки карт памяти формата MMC (MultiMediaCard), выполненных на базе многоуровневой технологии MLC NAND и одноуровневой

Коммуникаторы и КПК: хиты продаж Skype и Wi-Fi. Мощный процессор Samsung S3C2440 400МГц (такой же, как и в G500) с лёгкостью справляется с большинством поставленных задач. Разнят модели и разные слоты расширения – miniSD (G500) и SD/MMC (M600). В общем, эти машинки не разочаруют даже гаджетомана с большим стажем, потому что за вполне разумную цену, он получает миниатюрный стильный и многофункциональный коммуникатор. Qtek S

Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро Vosoniс X's-Drive II VP2060. Обычно жесткий диск в его комплект не входит и приобретается отдельно. Очень простое и удобное устройство, позволяет считывать данные с CompactFlash I/II, SmartMedia, SD, MMC и MemoryStick. Интерфейс USB 2.0. Поддерживает FAT 16/32. Vosoniс X's-Drive II VP2060 – удобный накопитель без лишних "примочек" Имеется небольшой монохромный дисплей для отображения всех п

Digma представила миниатюрные флэш-карты стандарта MMC mobile Ассортимент Digma пополнился миниатюрными картами памяти стандарта MMC mobile. Флэш-карты MMC mobile поддерживают двойное питание (Dual Voltage) 1,8 В и

Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры не часто. Но вернемся к главной функции. Устройство читает следующие типы карт: Compact Flash I/II, MMC, SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media, xD. Флэшки формата RS-MMC читают

Beatsounds EMP-50C: MP3-плеер с диктофоном и слотом SD/MMC аудиофайлов применяются сменные флэш-карты памяти форматов Secure Digital (SD) или MultiMedia Card (MMC). Плеер оснащен встроенной памятью 16 МБ и функцией диктофона, а возможность смены прошив

Digma расиширила линейку карт Mini-SD и RS-MMC Digma пополнила ассортимент картами памяти стандартов Mini-SD и RS-MMC, совместимыми со многими моделями мобильных телефонов, смартфонов и других портативных ус

Samsung увеличил емкость карт MMC до 2 ГБ пания Samsung Electronics объявила об отгрузках первых образцов карт памяти формата MultiMediaCard (MMC) емкостью 1 ГБ, карт формата MMCplus емкостью 2 ГБ, а также первых в мире карт формата MM

Samsung запускает в массовое производство сверхбыстрые MMC Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства новых мультимедийных карт (MMC), производительность которых в 20 раз быстрее, чем у обычных. MMC представляет собой внешнюю карту, которая используется в цифровых камерах и мобильных телефонах. Ожидается, что комп

Apacer анонсировал самую вместительную карту MMC хранять до 4 тыс. снимков стандарта 1024х768 пикселей. Модели могут использоваться со всеми слотами MMC в мобильных телефонах, камерах, МР3-плеерах и других устройствах. Карты появятся в продаж

Pretec представил самую быструю флэш-карту MMC 4 Тайваньская компания Pretec представила первую в мире флэш-карту со скоростью считывания 150х (22,5 МБ/с) и скоростью записи 120х (18 МБ в секунду) - MMC 4.0. Новая карта является самой быстрой по скорости передачи информации в своем классе. MMC 4.0. работает практически со всеми устройствами, оснащенными слотами для флэш-карт формата

Спецификации MMC подстраивают под нужды мобильной связи Ассоциация производителей MMC-карт MultiMediaCard Association представила версию 4.0 спецификации MMC с расширенной шиной, двумя режимами напряжения и более высокими скоростями обмена. Шина большего размера позв

Pretec выпустил MMC-карту емкостью 1 ГГБ Компания Pretec Electronics выпустила 1-гигабайтную карту MultiMediaCard со скоростью записи в три раза быстрее, чем существующие сейчас на рынке продукты. Используя новинку в цифровой видеокамере Pretecs DV-4200, пользователи могут записать более 5 ч

В Мурманске открылась сеть "MMC GSM" тап строительства сети GSM-1800 ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть". Вчера в Мурманске прошла торжественная церемония, посвященная началу работы в Мурманске и пригородной зоне новой сети мобильной связи "MMC GSM", построенной на базе оборудования Huawei Technologies. На первом этапе строительства сети была установлена система Huawei GSM-1800, включающая 18 базовых станций и подсистему коммутаци

Maxtor представил технологию перпендикулярной записи Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст

Maxtor представил технологию перпендикулярной записи Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст

Digitex увеличил емкость карт флэш-памяти MMC Digitex Europe представил новинку– карты памяти Digitex MMC 256 МБ и 512 МБ. Спецификация карт стандарта MultiMedia Card от Digitex: Совместимы со

Карточка MMC "похудела" tiMediaCard Association (MMCA), занимающаяся стандартизацией карт расширения памяти MultiMediaCard (MMC), приняла решение об уменьшении размеров карты. Несмотря на то, что карты MMC явля

Micron сделала ставку на MultiMedia Card Компания Micron Technology сообщила, что она присоединилась к ассоциации MultiMedia Card Association и будет выпускать собственные флэш-карты начиная со второй половины 2002 года. Директор по системному проектированию комунникационно-сетевого подразделения компании

Applied Micro Circuits купит MMC Networks за $4.5 млрд. Как сообщил CNET, компания Applied Micro Circuits планирует купить MMC Networks. Сделка оценивается в $4.5 млрд. в ценных бумагах. По условиям договора Applied Micro Circuits выпустит по 0.62 акций на каждую акцию MMC Networks. Обе компании занимаются п

Hitachi представила карту флэш-памяти MultiMediaCard ёмкостью 64МБ Компания Hitachi Semiconductor (America) Inc. представила карту флэш-памяти MultiMediaCard (MMC) ёмкостью 64МБ (полное название HB288064MM1). Новая карта имеет повышенную скорость запис

TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard TDK Corp. представила цифровой аудио-плеер D-XS2, который для хранения и проигрывания музыки использует карточку памяти MultiMediaCard. Плеер поддерживает два формата - ACC (MPEG-2 Advanced Audio Coding) и MP3. Для скачивания музыки с компьютера используется USB-интерфейс. С целью защиты от пиратского копировани

JVC представила цифровую видеокамеру с возможностью записи видео на MultiMediaCard еры состоит в том, что записанное на ней видео может быть сохранено на карту памяти MultiMediaCard (MMC). При этом изображение сначала записывается на мини-DV плёнку, а затем, используя собстве

Hitachi представила новую карту памяти Secure MultiMediaCard со встроенными функциями шифрования и защиты авторских прав тво будет начато в октябре. Secure MultiMediaCard совместима с устройствами на базе MultiMediaCard (MMC) - портативными музыкальными плеерами, фотокамерами и др. Secure MMC поддерживает

MMC Networks будет выпускать чипы для оптических сетей для Atmosphere Networks Производитель чипов, фирма MMC Networks, заключила договор с компанией Atmosphere Networks на создание для нее процессоров, которые будут в дальнейшем использованы в оборудовании для оптических сетей. Финансовые условия

Курс акций MMC Networks упал на 34% из-за снижения продаж Cisco Курс акций компании MMC Networks, производителя сетевых чипов, резко упал на 34% из-за возникших опасений, что финансовые итоги четвертого квартала окажутся гораздо ниже ожидаемых. Эти опасения основаны, на том фа

Прибыль MMC Networks за второй квартал составила $4.1 млн. Компания MMC Networks подвела итоги второго квартала. Доход составил $19.3 млн, что на 61% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда доход составил $12 млн. Прибыль выросла за год с $1.3 млн