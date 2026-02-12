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MMC MultiMedia Card RSMMC Reduced Size Multimedia Card eMMC embedded Multimedia Memory Card
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.02.2026
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«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0
борудования. Также они должны были оптимизировать поддержку безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт, и добавить несколько других улучшений. Но Торвальдс отказался принимать в состав я
|15.11.2021
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Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC
Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые модули памяти EMC310M и EMC410T типа e.MMC (embedded Multi-Media Card). Модули EMC310M и EMC410T созданы на основе флеш-памяти типа NAND и отличаются компактностью, простым интерфейсом, увеличенной емкостью, улучшенной производитель
|27.01.2017
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Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем
Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64 ГБ. Поставки ознакомительных образцов
|15.01.2016
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Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств
Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) выпустила новую серию 15-нм флэш-памяти eMMC NAND для автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленных устройств. Память eMMC для автомобильной промышленности имеет широкий диапазон рабочих температур — от -40
|19.03.2015
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Samsung создал флэш-память на 128 ГБ для дешевых смартфонов
Samsung разработала чип флэш-памяти емкостью 128 ГБ. В каждой его ячейке хранится по три бита информации. Чип выполнен по стандарту Embedded MultiMediaCard (eMMC) 5.0 и предназначен для мобильных устройств среднего ценового диапазона, рассказали в компании. «Теперь производители смартфонов средней ценовой категории тоже смогут оснащать свои устройс
|04.09.2007
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Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ
тандарта PictBridge и прямую печать с карт памяти: CF (Тип I и II), Microdrive, SM, MS, MS Pro, SD, MMC (при использовании отдельно приобретаемого адаптера: xD-PictureCard, MS Duo, MS Pro Duo,
|29.01.2007
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Хиты продаж КПК в конце 2006 года
фейсов в полной мере соответствует принципам необходимости и достаточности (один слот расширения SD/MMC/SDIO, есть USB-хост, модули Wi-Fi и Bluetooth). Поклонники мультимедиа также не останутся
|28.07.2006
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Samsung выпустил новую линейку карт памяти MMC
Компания Samsung Electronics анонсировала выход новой линейки карт памяти формата MMC (MultiMediaCard), выполненных на базе многоуровневой технологии MLC NAND и одноуровневой
|20.07.2006
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Коммуникаторы и КПК: хиты продаж
Skype и Wi-Fi. Мощный процессор Samsung S3C2440 400МГц (такой же, как и в G500) с лёгкостью справляется с большинством поставленных задач. Разнят модели и разные слоты расширения – miniSD (G500) и SD/MMC (M600). В общем, эти машинки не разочаруют даже гаджетомана с большим стажем, потому что за вполне разумную цену, он получает миниатюрный стильный и многофункциональный коммуникатор. Qtek S
|07.07.2006
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Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро
Vosoniс X's-Drive II VP2060. Обычно жесткий диск в его комплект не входит и приобретается отдельно. Очень простое и удобное устройство, позволяет считывать данные с CompactFlash I/II, SmartMedia, SD, MMC и MemoryStick. Интерфейс USB 2.0. Поддерживает FAT 16/32. Vosoniс X's-Drive II VP2060 – удобный накопитель без лишних "примочек" Имеется небольшой монохромный дисплей для отображения всех п
|12.01.2006
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Digma представила миниатюрные флэш-карты стандарта MMC mobile
Ассортимент Digma пополнился миниатюрными картами памяти стандарта MMC mobile. Флэш-карты MMC mobile поддерживают двойное питание (Dual Voltage) 1,8 В и
|12.01.2006
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры
не часто. Но вернемся к главной функции. Устройство читает следующие типы карт: Compact Flash I/II, MMC, SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media, xD. Флэшки формата RS-MMC читают
|07.12.2005
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Beatsounds EMP-50C: MP3-плеер с диктофоном и слотом SD/MMC
аудиофайлов применяются сменные флэш-карты памяти форматов Secure Digital (SD) или MultiMedia Card (MMC). Плеер оснащен встроенной памятью 16 МБ и функцией диктофона, а возможность смены прошив
|03.11.2005
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Digma расиширила линейку карт Mini-SD и RS-MMC
Digma пополнила ассортимент картами памяти стандартов Mini-SD и RS-MMC, совместимыми со многими моделями мобильных телефонов, смартфонов и других портативных ус
|28.09.2005
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Samsung увеличил емкость карт MMC до 2 ГБ
пания Samsung Electronics объявила об отгрузках первых образцов карт памяти формата MultiMediaCard (MMC) емкостью 1 ГБ, карт формата MMCplus емкостью 2 ГБ, а также первых в мире карт формата MM
|07.06.2005
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Samsung запускает в массовое производство сверхбыстрые MMC
Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства новых мультимедийных карт (MMC), производительность которых в 20 раз быстрее, чем у обычных. MMC представляет собой внешнюю карту, которая используется в цифровых камерах и мобильных телефонах. Ожидается, что комп
|25.02.2005
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Apacer анонсировал самую вместительную карту MMC
хранять до 4 тыс. снимков стандарта 1024х768 пикселей. Модели могут использоваться со всеми слотами MMC в мобильных телефонах, камерах, МР3-плеерах и других устройствах. Карты появятся в продаж
|01.06.2004
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Pretec представил самую быструю флэш-карту MMC 4
Тайваньская компания Pretec представила первую в мире флэш-карту со скоростью считывания 150х (22,5 МБ/с) и скоростью записи 120х (18 МБ в секунду) - MMC 4.0. Новая карта является самой быстрой по скорости передачи информации в своем классе. MMC 4.0. работает практически со всеми устройствами, оснащенными слотами для флэш-карт формата
|25.02.2004
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Спецификации MMC подстраивают под нужды мобильной связи
Ассоциация производителей MMC-карт MultiMediaCard Association представила версию 4.0 спецификации MMC с расширенной шиной, двумя режимами напряжения и более высокими скоростями обмена. Шина большего размера позв
|20.01.2004
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Pretec выпустил MMC-карту емкостью 1 ГГБ
Компания Pretec Electronics выпустила 1-гигабайтную карту MultiMediaCard со скоростью записи в три раза быстрее, чем существующие сейчас на рынке продукты. Используя новинку в цифровой видеокамере Pretecs DV-4200, пользователи могут записать более 5 ч
|30.10.2003
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В Мурманске открылась сеть "MMC GSM"
тап строительства сети GSM-1800 ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть". Вчера в Мурманске прошла торжественная церемония, посвященная началу работы в Мурманске и пригородной зоне новой сети мобильной связи "MMC GSM", построенной на базе оборудования Huawei Technologies. На первом этапе строительства сети была установлена система Huawei GSM-1800, включающая 18 базовых станций и подсистему коммутаци
|17.10.2003
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Maxtor представил технологию перпендикулярной записи
Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст
|17.10.2003
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Maxtor представил технологию перпендикулярной записи
Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст
|18.09.2003
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Digitex увеличил емкость карт флэш-памяти MMC
Digitex Europe представил новинку– карты памяти Digitex MMC 256 МБ и 512 МБ. Спецификация карт стандарта MultiMedia Card от Digitex: Совместимы со
|15.11.2002
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Карточка MMC "похудела"
tiMediaCard Association (MMCA), занимающаяся стандартизацией карт расширения памяти MultiMediaCard (MMC), приняла решение об уменьшении размеров карты. Несмотря на то, что карты MMC явля
|11.01.2002
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Micron сделала ставку на MultiMedia Card
Компания Micron Technology сообщила, что она присоединилась к ассоциации MultiMedia Card Association и будет выпускать собственные флэш-карты начиная со второй половины 2002 года. Директор по системному проектированию комунникационно-сетевого подразделения компании
|29.08.2000
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Applied Micro Circuits купит MMC Networks за $4.5 млрд.
Как сообщил CNET, компания Applied Micro Circuits планирует купить MMC Networks. Сделка оценивается в $4.5 млрд. в ценных бумагах. По условиям договора Applied Micro Circuits выпустит по 0.62 акций на каждую акцию MMC Networks. Обе компании занимаются п
|08.08.2000
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Hitachi представила карту флэш-памяти MultiMediaCard ёмкостью 64МБ
Компания Hitachi Semiconductor (America) Inc. представила карту флэш-памяти MultiMediaCard (MMC) ёмкостью 64МБ (полное название HB288064MM1). Новая карта имеет повышенную скорость запис
|23.06.2000
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TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard
TDK Corp. представила цифровой аудио-плеер D-XS2, который для хранения и проигрывания музыки использует карточку памяти MultiMediaCard. Плеер поддерживает два формата - ACC (MPEG-2 Advanced Audio Coding) и MP3. Для скачивания музыки с компьютера используется USB-интерфейс. С целью защиты от пиратского копировани
|01.06.2000
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JVC представила цифровую видеокамеру с возможностью записи видео на MultiMediaCard
еры состоит в том, что записанное на ней видео может быть сохранено на карту памяти MultiMediaCard (MMC). При этом изображение сначала записывается на мини-DV плёнку, а затем, используя собстве
|19.05.2000
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Hitachi представила новую карту памяти Secure MultiMediaCard со встроенными функциями шифрования и защиты авторских прав
тво будет начато в октябре. Secure MultiMediaCard совместима с устройствами на базе MultiMediaCard (MMC) - портативными музыкальными плеерами, фотокамерами и др. Secure MMC поддерживает
|06.12.1999
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MMC Networks будет выпускать чипы для оптических сетей для Atmosphere Networks
Производитель чипов, фирма MMC Networks, заключила договор с компанией Atmosphere Networks на создание для нее процессоров, которые будут в дальнейшем использованы в оборудовании для оптических сетей. Финансовые условия
|05.11.1999
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Курс акций MMC Networks упал на 34% из-за снижения продаж Cisco
Курс акций компании MMC Networks, производителя сетевых чипов, резко упал на 34% из-за возникших опасений, что финансовые итоги четвертого квартала окажутся гораздо ниже ожидаемых. Эти опасения основаны, на том фа
|19.07.1999
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Прибыль MMC Networks за второй квартал составила $4.1 млн.
Компания MMC Networks подвела итоги второго квартала. Доход составил $19.3 млн, что на 61% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда доход составил $12 млн. Прибыль выросла за год с $1.3 млн
|30.04.1999
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SanDisk открывает производство MultiMediaCard на Тайване
Компания SanDisk налаживает выпуск MultiMediaCard на Тайване. Это снизит себестоимость устройств и позволит увеличить объем производства. MultiMediaCard представляет собой небольшое мобильное устройство для накопления инф
MMC и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 41
|Гордеева Анна 36 11
|Лаптева Марина 114 10
|Константинов Константин 32 8
|Набоков Сергей 27 8
|Газаров Артур 77 7
|Ерофеева Мария 31 7
|Никитин Николай 24 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
|Малафеев Андрей 52 5
|Симонов Игорь 103 5
|Ширшов Павел 76 5
|Клинаичев Андрей 33 5
|Беляев Дмитрий 32 5
|Lin James - Лин Джеймс 15 4
|Сергеев Иван 74 4
|Кожевников Алексей 66 3
|Наумов Максим 100 3
|Демидов Михаил 134 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Адров Дмитрий 34 3
|Потапкин Никита 14 3
|Наумов Станислав 30 3
|Елисеев Александр 7 3
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 3
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
|Иванов Константин 28 2
|Шибанов Владимир 32 2
|Буров Олег 25 2
|Евстигнеев Денис 9 2
|Миронов Андрей 14 2
|Милехин Сергей 4 2
|Бурмистров Василий 2 2
|Кулешов Антон 3 2
|Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
|Kim John - Ким Джон 5 2
|Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
|Чубайс Анатолий 222 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
|IDC - International Data Corporation 4975 9
|TrendForce 187 5
|Gartner - Гартнер 3658 5
|Gartner - Dataquest 353 3
|IBM Research 111 2
|Counterpoint Research 110 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|In-Stat/MDR 74 1
|Futuresource Consulting 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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