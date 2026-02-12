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MMC MultiMedia Card RSMMC Reduced Size Multimedia Card eMMC embedded Multimedia Memory Card

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.02.2026 «Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

борудования. Также они должны были оптимизировать поддержку безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт, и добавить несколько других улучшений. Но Торвальдс отказался принимать в состав я
15.11.2021 Transcend представляет высокопроизводительные и компактные модули памяти e.MMC

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые модули памяти EMC310M и EMC410T типа e.MMC (embedded Multi-Media Card). Модули EMC310M и EMC410T созданы на основе флеш-памяти типа NAND и отличаются компактностью, простым интерфейсом, увеличенной емкостью, улучшенной производитель
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем

Toshiba объявила о выпуске устройств встроенной флеш-памяти NAND, соответствующих стандарту JEDEC eMMC версии 5.1 и требованиям спецификации AEC-Q100 Grade2. Как рассказали CNews в компании, в ассортименте представлены устройства емкостью 8, 16, 32 и 64 ГБ. Поставки ознакомительных образцов
15.01.2016 Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) выпустила новую серию 15-нм флэш-памяти eMMC NAND для автомобильных информационно-развлекательных систем и промышленных устройств. Память eMMC для автомобильной промышленности имеет широкий диапазон рабочих температур — от -40
19.03.2015 Samsung создал флэш-память на 128 ГБ для дешевых смартфонов

Samsung разработала чип флэш-памяти емкостью 128 ГБ. В каждой его ячейке хранится по три бита информации. Чип выполнен по стандарту Embedded MultiMediaCard (eMMC) 5.0 и предназначен для мобильных устройств среднего ценового диапазона, рассказали в компании. «Теперь производители смартфонов средней ценовой категории тоже смогут оснащать свои устройс
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ

тандарта PictBridge и прямую печать с карт памяти: CF (Тип I и II), Microdrive, SM, MS, MS Pro, SD, MMC (при использовании отдельно приобретаемого адаптера: xD-PictureCard, MS Duo, MS Pro Duo,

29.01.2007 Хиты продаж КПК в конце 2006 года

фейсов в полной мере соответствует принципам необходимости и достаточности (один слот расширения SD/MMC/SDIO, есть USB-хост, модули Wi-Fi и Bluetooth). Поклонники мультимедиа также не останутся
28.07.2006 Samsung выпустил новую линейку карт памяти MMC

Компания Samsung Electronics анонсировала выход новой линейки карт памяти формата MMC (MultiMediaCard), выполненных на базе многоуровневой технологии MLC NAND и одноуровневой

20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж

Skype и Wi-Fi. Мощный процессор Samsung S3C2440 400МГц (такой же, как и в G500) с лёгкостью справляется с большинством поставленных задач. Разнят модели и разные слоты расширения – miniSD (G500) и SD/MMC (M600). В общем, эти машинки не разочаруют даже гаджетомана с большим стажем, потому что за вполне разумную цену, он получает миниатюрный стильный и многофункциональный коммуникатор. Qtek S
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро

Vosoniс X's-Drive II VP2060. Обычно жесткий диск в его комплект не входит и приобретается отдельно. Очень простое и удобное устройство, позволяет считывать данные с CompactFlash I/II, SmartMedia, SD, MMC и MemoryStick. Интерфейс USB 2.0. Поддерживает FAT 16/32. Vosoniс X's-Drive II VP2060 – удобный накопитель без лишних "примочек" Имеется небольшой монохромный дисплей для отображения всех п
12.01.2006 Digma представила миниатюрные флэш-карты стандарта MMC mobile

Ассортимент Digma пополнился миниатюрными картами памяти стандарта MMC mobile. Флэш-карты MMC mobile поддерживают двойное питание (Dual Voltage) 1,8 В и 
12.01.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры

не часто. Но вернемся к главной функции. Устройство читает следующие типы карт: Compact Flash I/II, MMC, SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media, xD. Флэшки формата RS-MMC читают
07.12.2005 Beatsounds EMP-50C: MP3-плеер с диктофоном и слотом SD/MMC

аудиофайлов применяются сменные флэш-карты памяти форматов Secure Digital (SD) или MultiMedia Card (MMC). Плеер оснащен встроенной памятью 16 МБ и функцией диктофона, а возможность смены прошив
03.11.2005 Digma расиширила линейку карт Mini-SD и RS-MMC

Digma пополнила ассортимент картами памяти стандартов Mini-SD и RS-MMC, совместимыми со многими моделями мобильных телефонов, смартфонов и других портативных ус
28.09.2005 Samsung увеличил емкость карт MMC до 2 ГБ

пания Samsung Electronics объявила об отгрузках первых образцов карт памяти формата MultiMediaCard (MMC) емкостью 1 ГБ, карт формата MMCplus емкостью 2 ГБ, а также первых в мире карт формата MM
07.06.2005 Samsung запускает в массовое производство сверхбыстрые MMC

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства новых мультимедийных карт (MMC), производительность которых в 20 раз быстрее, чем у обычных. MMC представляет собой внешнюю карту, которая используется в цифровых камерах и мобильных телефонах. Ожидается, что комп
25.02.2005 Apacer анонсировал самую вместительную карту MMC

хранять до 4 тыс. снимков стандарта 1024х768 пикселей. Модели могут использоваться со всеми слотами MMC в мобильных телефонах, камерах, МР3-плеерах и других устройствах. Карты появятся в продаж
01.06.2004 Pretec представил самую быструю флэш-карту MMC 4

Тайваньская компания Pretec представила первую в мире флэш-карту со скоростью считывания 150х (22,5 МБ/с) и скоростью записи 120х (18 МБ в секунду) - MMC 4.0. Новая карта является самой быстрой по скорости передачи информации в своем классе. MMC 4.0. работает практически со всеми устройствами, оснащенными слотами для флэш-карт формата
25.02.2004 Спецификации MMC подстраивают под нужды мобильной связи

Ассоциация производителей MMC-карт MultiMediaCard Association представила версию 4.0 спецификации MMC с расширенной шиной, двумя режимами напряжения и  более высокими скоростями обмена. Шина большего размера позв
20.01.2004 Pretec выпустил MMC-карту емкостью 1 ГГБ

  Компания Pretec Electronics выпустила 1-гигабайтную карту MultiMediaCard со скоростью записи в три раза быстрее, чем существующие сейчас на рынке продукты. Используя новинку в цифровой видеокамере Pretecs DV-4200, пользователи могут записать более 5 ч
30.10.2003 В Мурманске открылась сеть "MMC GSM"

тап строительства сети GSM-1800 ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть". Вчера в Мурманске прошла торжественная церемония, посвященная началу работы в Мурманске и пригородной зоне новой сети мобильной связи "MMC GSM", построенной на базе оборудования Huawei Technologies. На первом этапе строительства сети была установлена система Huawei GSM-1800, включающая 18 базовых станций и подсистему коммутаци
17.10.2003 Maxtor представил технологию перпендикулярной записи

Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст
17.10.2003 Maxtor представил технологию перпендикулярной записи

Корпорация Maxtor объявила 16 октября, что находящееся в ее полной собственности подразделение MMC Technology продемонстрировало свой новый производственный процесс для выпуска носителей с перпендикулярной записью (perpendicular medium recording, PMR), обеспечивающий стоимость производст
18.09.2003 Digitex увеличил емкость карт флэш-памяти MMC

Digitex Europe представил новинку– карты памяти Digitex MMC 256 МБ и 512 МБ.   Спецификация карт стандарта MultiMedia Card от Digitex: Совместимы со

15.11.2002 Карточка MMC "похудела"

tiMediaCard Association (MMCA), занимающаяся стандартизацией карт расширения памяти MultiMediaCard (MMC), приняла решение об уменьшении размеров карты. Несмотря на то, что карты MMC явля
11.01.2002 Micron сделала ставку на MultiMedia Card

Компания Micron Technology сообщила, что она присоединилась к ассоциации MultiMedia Card Association и будет выпускать собственные флэш-карты начиная со второй половины 2002 года. Директор по системному проектированию комунникационно-сетевого подразделения компании

29.08.2000 Applied Micro Circuits купит MMC Networks за $4.5 млрд.

Как сообщил CNET, компания Applied Micro Circuits планирует купить MMC Networks. Сделка оценивается в $4.5 млрд. в ценных бумагах. По условиям договора Applied Micro Circuits выпустит по 0.62 акций на каждую акцию MMC Networks. Обе компании занимаются п
08.08.2000 Hitachi представила карту флэш-памяти MultiMediaCard ёмкостью 64МБ

Компания Hitachi Semiconductor (America) Inc. представила карту флэш-памяти MultiMediaCard (MMC) ёмкостью 64МБ (полное название HB288064MM1). Новая карта имеет повышенную скорость запис
23.06.2000 TDK представила цифровой аудио-плеер на базе MultiMediaCard

TDK Corp. представила цифровой аудио-плеер D-XS2, который для хранения и проигрывания музыки использует карточку памяти MultiMediaCard. Плеер поддерживает два формата - ACC (MPEG-2 Advanced Audio Coding) и MP3. Для скачивания музыки с компьютера используется USB-интерфейс. С целью защиты от пиратского копировани
01.06.2000 JVC представила цифровую видеокамеру с возможностью записи видео на MultiMediaCard

еры состоит в том, что записанное на ней видео может быть сохранено на карту памяти MultiMediaCard (MMC). При этом изображение сначала записывается на мини-DV плёнку, а затем, используя собстве
19.05.2000 Hitachi представила новую карту памяти Secure MultiMediaCard со встроенными функциями шифрования и защиты авторских прав

тво будет начато в октябре. Secure MultiMediaCard совместима с устройствами на базе MultiMediaCard (MMC) - портативными музыкальными плеерами, фотокамерами и др. Secure MMC поддерживает

06.12.1999 MMC Networks будет выпускать чипы для оптических сетей для Atmosphere Networks

Производитель чипов, фирма MMC Networks, заключила договор с компанией Atmosphere Networks на создание для нее процессоров, которые будут в дальнейшем использованы в оборудовании для оптических сетей. Финансовые условия

05.11.1999 Курс акций MMC Networks упал на 34% из-за снижения продаж Cisco

Курс акций компании MMC Networks, производителя сетевых чипов, резко упал на 34% из-за возникших опасений, что финансовые итоги четвертого квартала окажутся гораздо ниже ожидаемых. Эти опасения основаны, на том фа
19.07.1999 Прибыль MMC Networks за второй квартал составила $4.1 млн.

Компания MMC Networks подвела итоги второго квартала. Доход составил $19.3 млн, что на 61% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда доход составил $12 млн. Прибыль выросла за год с $1.3 млн
30.04.1999 SanDisk открывает производство MultiMediaCard на Тайване

Компания SanDisk налаживает выпуск MultiMediaCard на Тайване. Это снизит себестоимость устройств и позволит увеличить объем производства. MultiMediaCard представляет собой небольшое мобильное устройство для накопления инф

Публикаций - 808, упоминаний - 896

MMC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 163
Samsung Electronics 11064 117
Microsoft Corporation 25775 90
Acer Group - Acer Inc 2776 73
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 65
Sony 6739 64
HP Inc. 5883 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 48
Nvidia Corp 4002 46
Toshiba Corporation 2980 46
Siemens AG - Siemens Group 2673 39
Apple Inc 13154 38
Google LLC 12688 35
Xiaomi - Сяоми 2231 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
Canon 1439 31
Lenovo Motorola 3566 29
AMD Graphics Product Group - ATI 973 28
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 25
HP - Hewlett-Packard 3662 23
HTC Corporation 1512 20
Lenovo Group 2446 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
Seiko Epson Corporation 908 19
Eastman Kodak - Кодак 509 19
Casio 338 19
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 19
LG Electronics 3735 19
Fujitsu 2105 19
Rover - RoverComputers 423 18
Dell EMC 5180 18
BBK Electronics Corp 332 18
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
SanDisk 343 15
MediaTek - Ralink 595 15
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 14
Philips 2099 14
Merlion iRU - Деловой офис 352 13
Sharp Corporation 1062 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Carl Zeiss AG 307 12
Россети Ленэнерго 1699 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
Совкомбанк Совесть 279 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 6
Ferrari NV 159 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Белый Ветер 365 5
Связной ГК 1401 5
Евросеть 1421 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Верный - торговая сеть 326 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Scuderia Ferrari Formula 1 21 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Kickstarter 136 3
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Sony Music Entertainment 161 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Hyundai Motor Company 436 2
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 78
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 10
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 7
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
MMCA - MultiMediaCard Association 6 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 563
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 429
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 332
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 326
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 323
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 322
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 299
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 274
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 271
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 240
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 229
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 227
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 186
Наушники - Headphones 4478 182
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 177
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 170
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 166
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 151
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 148
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 148
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 146
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 139
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 137
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 133
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 129
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 128
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 122
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 122
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 121
Микрофон - Microphone 2808 115
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 114
DDR - Double data rate 3083 113
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 112
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 111
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 108
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 102
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 99
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 99
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 98
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 91
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 147
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 104
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 98
Microsoft Windows 16882 96
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 91
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 91
Linux OS 11533 72
Google Android 15243 66
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 63
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 63
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 54
Intel Celeron - Серия процессоров 979 51
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 43
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