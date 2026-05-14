Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 28
Иванов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейлезон Олег 32 2
|Машков Илья 6 2
|Климкина Алина 3 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Данилов Максим 1 1
|Акимов Евгений 39 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Филимонов Денис 1 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Анохин Александр 1 1
|Корсакова Виктория 1 1
|Трапков Владимир 1 1
|Гайдар Сергей 2 1
|Джолдасбеков Арыстанбек 1 1
|Касимцев Анатолий 1 1
|Дюкова Елена 2 1
|Гимадиев Равиль 1 1
|Голубева Юлия 1 1
|Краснова Нина 4 1
|Летунов Илья 49 1
|Малых Дмитрий 67 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Комлев Владимир 35 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Известия ИД 770 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.