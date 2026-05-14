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Иванов Константин

СОБЫТИЯ


14.05.2026 МТС усилила сеть LTE в крупных жилых комплексах в Чебоксарах 1
19.05.2022 Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии 1
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 1
23.03.2022 ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace 1
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
21.10.2020 Syssoft и Runecast объявили о заключении стратегического партнерства 1
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 1
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию 1
14.03.2019 «Первый бит» внедрил систему «Бит.финанс/холдинг» в компании «Талан» 1
06.12.2018 RСNTec поставил Smart PDU RPCM «Салым петролеум» для повышения доступности инфраструктуры узлов связи 1
01.12.2017 Navicon и Original Group помогут российским фармкомпаниям вовремя внедрить систему маркировки лекарств 1
16.10.2015 «Инфосистемы Джет» развернули систему управления событиями ИБ для «Северстали» 1
18.08.2014 В «Моём деле» — новый СIO 1
12.08.2014 В «Моём деле» новый финансовый директор 1
11.05.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
21.04.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
21.03.2006 10 советов по покупке компьютера 1
17.02.2006 Покупаем мобильник. Рекомендации ZOOM 1
24.01.2006 Чем опасен Wi-Fi: бережем информацию и здоровье 1
12.01.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие мультиформатные картридеры 1
16.12.2005 Все, что нужно игроману: лучшие подарки 2005 1
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях 1
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Иванов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 9
Navicon - Навикон 339 5
Data Matrix - Дата Матрикс 91 3
Software AG & IDS Scheer 209 2
Samsung Electronics 11065 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Kingston Technology 218 2
Logitech 437 2
Software AG 203 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Thermaltake 17 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 1
Leadtek 60 1
Guillemot - Thrustmaster 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Duracell - Дюраселл 24 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
Квадриум - Quadrium 18 1
Original Group - Оригинал АО 3 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
SION Power 6 1
Broadcom - VMware 2610 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
Check Point Software Technologies 829 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
ОРФЕ 5 3
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Chiesi Group 3 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
Ipsen 3 1
Талан УК 8 1
Терволина - Tervolina 8 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Композит 99 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
ЭКСКОМ 5 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Hyundai Motor Company 436 1
UPS 216 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 10 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 169 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Joystick - Джойстик 1149 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 376 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Utrace Hub - Track&Trace-решение 39 8
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 7
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Utrace Proxy 2 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Utrace Warehouse manager 1 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Logitech MX 26 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Codemasters Colin McRae Rally - автосимулятор 12 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Olympus xD-Picture Card 122 1
Leadtek WinFast 34 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Nokia Nseries 538 1
Nvidia nForce 111 1
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Kingston Hi-Speed Reader 1 1
SanDisk ImageMate 1 1
SanDisk MobileMate 2 1
SanDisk TransFlash 45 1
Logitech Z 4 1
Digma DCH - Digma RS-MMC - мультиформатный картридер 2 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 1
Pretec eDisk USB Card Reader 1 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Бейлезон Олег 32 2
Машков Илья 6 2
Климкина Алина 3 2
Коптелов Андрей 134 2
Данилов Максим 1 1
Акимов Евгений 39 1
Самсонова Виктория 2 1
Филимонов Денис 1 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Анохин Александр 1 1
Корсакова Виктория 1 1
Трапков Владимир 1 1
Гайдар Сергей 2 1
Джолдасбеков Арыстанбек 1 1
Касимцев Анатолий 1 1
Дюкова Елена 2 1
Гимадиев Равиль 1 1
Голубева Юлия 1 1
Краснова Нина 4 1
Летунов Илья 49 1
Малых Дмитрий 67 1
Смирнов Евгений 41 1
Лебедев Владимир 94 1
Комлев Владимир 35 1
Анкудинов Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Монако Княжество - Монте-Карло 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Япония - Токио 1020 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Металлы - Никель - Nickel 359 1
Известия ИД 770 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CeBIT 614 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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