«Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace

Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, реализовал проект по маркировке продукции фармкомпании «Иннотек» в России. Специалисты ИТ-компании внедрили в «Иннотек» облачную систему уровня L4 Utrace Hub, помогающую комплексно управлять процессом маркировки, и Utrace Proxy – сервис для управления Data Matrix кодами, получения криптокодов и распределения их по производственным площадкам. Оба решения уже внедрены в практику и эффективно используются командой «Иннотек».

«Иннотек» входит в группу компаний Innothera (Франция), специализирующихся на производстве лекарственных средств, медицинских изделий, предназначенных для лечения наиболее распространенных заболеваний, таких как венозная недостаточность, железодефицитная анемия, гинекологические заболевания, дефицит минеральных веществ и др. Вся продукция «Иннотек» производится в Европе (Франция и Швейцария).

Перед «Иннотек» стояли две задачи реализовывать проект по маркировке для соблюдения требований законодательства об отправке сообщений в ИС МДЛП о движении продукции; внедрить решение, позволяющее производственным площадкам получать криптокоды из СУЗ (станции управления заказами).

Благодаря совместному проекту с компанией Utrace эти задачи были решены. Utrace – разработчик ряда ИТ-решений, которые позволяют полностью управлять различными аспектами маркировки. Специалисты компании внедрили в «Иннотек» два продукта: облачную систему уровня L4 Utrace Hub и сервис Utrace Proxy.

Запуск систем в эксплуатацию команды Utrace и «Иннотек» разбили на два этапа. Первая волна проекта была нацелена на обращение маркированной продукции, произведенной во Франции: сервис Utrace Proxy позволяет производственным площадкам оперативно получить криптографические коды, сгенерированные регистратором эмиссии в РФ. Во время второй волны ИТ-специалисты работали над процессом таможенной обработки и передвижением товаров на территории России. Здесь важную роль играет система Utrace Hub: она интегрируется с ИС МДЛП, поддерживает все процессы в соответствии с требованиями регулятора, валидирует все данные, которые отправляет фармкомпания, на корректность и целостность.

После внедрения обеих систем специалисты Utrace интегрировали их c двумя решениями: NC Pharm – 3PL-оператором, и глобальной Track&Trace системой Rockwell.

«Система Utrace Hub протестирована и запущена в промышленную эксплуатацию. Осуществлен полный цикл операций от заказа кодов и их передачи на производство, ввоза товара в РФ, таможенной обработки и перемещения на аптечный склад до отгрузки клиенту. Компания Utrace оперативно реагирует на наши обращения и осуществляет поддержку, обеспечивая бесперебойный и стабильный обмен данными с СУЗ и ИС МДЛП. Мы удовлетворены результатами проекта и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», – комментирует Виктория Корсакова, руководитель проекта, «Иннотек».

«Мы благодарим "Иннотек" за доверие к нашей экспертизе и постоянную вовлеченность. Проекты для фармкомпаний, чьи производства находятся за рубежом, имеют свои сложности и особенности, но благодаря слаженной работе наших специалистов, команды заказчика и его партнеров мы завершили все работы в срок, и сейчас наши решения успешно работают в компании практически в автоматическом режиме», – отмечает Константин Иванов, генеральный директор Utrace.