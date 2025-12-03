Разделы

Rockwell Automation Allen-Bradley Rockwell Software

Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2025 Герман Величко -

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
26.11.2021 В Rockwell Automation назначен вице-президент группы северных стран в регионе EMEA 2
13.08.2021 Rockwell Automation и Kezzler будут создавать продукты для прослеживаемости товаров 2
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 1
03.09.2020 Rockwell Automation представила системы iTRAK 5730 для упаковки пищевых продуктов 2
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 2
22.06.2020 Сотни миллионов устройств под угрозой из-за «дыр» в разновидности TCP/IP 1
13.01.2020 Rockwell Automation представила программу для цифровизации предприятий 4
28.11.2019 Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве 2
02.08.2019 Rockwell Automation расширяет спектр услуг по обнаружению киберугроз 3
06.05.2019 Через «дыру» в промышленных контроллерах Rockwell можно захватить офисные ПК 2
27.06.2017 Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience 1
24.05.2016 SAP и Microsoft объявили о расширении партнерства 2
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
06.11.2013 Microsoft и Apple объявили новую патентную войну Android 1
18.02.2013 Embedded-системы изменят промышленность 1
26.01.2012 DSecRG обнаружил множественные уязвимости в контроллерах и SCADA-системах 1
10.12.2009 Завершен выбор поставщиков основных систем для программы МС-21 1
03.11.2009 Инсайдерский скандал оставил экс-главу AMD без работы 1
17.06.2008 Автомат реализует посадку самолета с боевыми повреждениями 1
26.11.2007 Cisco выпустила новые промышленные Ethernet-коммутаторы 2
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
13.03.2007 Анонсирована новая версия Proficy Change Management v.5.60 1
20.09.2006 "Ай-Теко" подписала договор с "Норильским никелем" 1
20.10.2004 Процессоры Westport дебютировали в Москве 1
10.12.2003 «Железный забег» в Калифорнии: кому достанется $1 млн? 1
10.12.2003 «Железный забег» в Калифорнии: кому достанется $1 млн? 1
04.04.2003 Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1
29.11.2002 Sterling Group решает проблемы интеграции данных АСУТП и SAP R/3 1
19.06.2002 Sterling Group проведет конференцию "Информационные технологии в ТЭК" 3
30.04.2002 Открыта дискуссионная группа для обмена опытом в сфере моделирования баз данных, бизнес-процессов и компонентов ПО 1
25.03.2002 Interface начала поставки новой версии средства разработки приложений Centura Team Developer 2.1 1
13.12.2001 Interface выпустила книгу "Введение в Crystal Reports" 1
11.07.2001 Sterling Group приступила к автоматизации газокомпрессорной станции предприятия "Сибур-Тюмень" 1

Microsoft Corporation 25236 9
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 6
Intel Corporation 12541 6
Oracle Corporation 6867 5
Honeywell 294 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
CA Technologies - Computer Associates 387 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 4
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 4
Ross Systems 24 4
QAD 38 4
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
SAP SE 5426 3
ANSYS 86 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Schneider Electric 591 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 2
Google LLC 12255 2
GE Fanuc - Фанук 41 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Умник 36 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
HP Inc. 5761 2
Samsung Electronics 10625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
Крок - Croc 1814 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 4
Boeing 1017 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Татнефть 237 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 17 1
British Airways - British Midland International 127 1
American Airlines 88 1
DuPont - Дюпон 101 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Honda Motor Company - HND 237 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Norsk Hydro ASA 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
CBRE Group 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 38 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - КРЭТ - Авиаприбор-холдинг 3 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 454 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 3
Оцифровка - Digitization 4933 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 2
SAP Sybase 291 4
Ross Systems iRenaissance ERP 34 4
QAD MFG/Pro 29 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
Acer Predator 217 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 2
Intel Itanium 641 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Rockwell Automation - Rockwell Automation - MicroLogix - ControlLogix 2 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies - SQLBase 15 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 2
Microsoft Windows 16327 2
Microsoft Azure 1460 1
Rockwell Automation - FactoryTalk Innovation Suite 1 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 1
Microsoft Office 365 981 1
Microsoft Outlook 1421 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 1
Oracle Java Development Kit - JDK 195 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
SAP Ariba 301 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 93 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 85 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 165 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Microsoft Visual Studio 420 1
SAP Fiori 43 1
SAP Concur 27 1
Blake Moret - Блейк Морет 2 2
Покушалова Ольга 15 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Мельникова Анастасия 431 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Милых Валерий 7 1
Сварник Павел 31 1
Шуткина Юлия 15 1
Зельдец Игорь 27 1
Новиков Сергей 46 1
Яшин Андрей 12 1
Иванов Константин 27 1
Маковский Максим 14 1
Захаров Владимир 22 1
Матвеев Денис 6 1
Зильберштейн Амир 1 1
Масуд Умар 1 1
Краснов Роман 9 1
Коломыченко Мария 5 1
Радаев Александр 44 1
Корсакова Виктория 1 1
Суров Никита 10 1
Muehlfellner Robert - Мюэльфеллнер Роберт 1 1
Маклаков Сергей 1 1
Fabianek Michael - Фэйбиэнек Майкл 1 1
Dieckelmann Malte - Дикельманн Мальте 1 1
Kaufmann Michaela - Кауфманн Микаэла 1 1
Rajaratnam Raj - Раджаратнам Радж 4 1
Filice Gimmi - Филис Джимми 2 1
Gonzalez Susana - Гонсалес Сюзана 1 1
Davis Doug - Дэйвис Даг 6 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 47 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 1
Reuter Christian - Ройтер Кристиан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Франция - Французская Республика 7975 3
США - Калифорния 4775 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Венгрия 849 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 2
США - Пенсильвания 364 2
Арктика - Северный полюс 179 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Польша - Республика 2001 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Япония 13547 2
Ирландия - Республика 1025 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Европа 24634 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7793 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
США - Техас 1012 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 2
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 82 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Экономический эффект 1219 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Space Daily 528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
NDP 53 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
CeBIT 612 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
SAP Sapphire Now 8 1
