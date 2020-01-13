Rockwell Automation представила программу для цифровизации предприятий

Rockwell Automation представила программу Digital Partner Program, которая позволяет компаниям, стремящимся к эффективной реализации цифровых инициатив, приобщиться к опыту и решениям таких лидеров рынка, как Accenture, Microsoft, PTC, ANSYS и EPLAN.

Благодаря Digital Partner Program предприятия смогут получать консультации и разрабатывать дорожные карты внедрения цифровых решений. Кроме того, они узнают, как можно повысить эффективность и снизить простои за счет технологий промышленного интернета вещей — цифровых двойников, фабрики будущего и объединенной рабочей силы. Во время реализации проектов компании будут иметь доступ к интегрированной аппаратуре, программному обеспечению и комплексным системам лидеров отрасли и, таким образом, смогут увеличить эффективность производства, используя имеющиеся у них активы.

«Объединение всех уровней предприятия и превращение необработанных данных в бесценную информацию возможны только тогда, когда устройства интегрированы, а данные стандартизированы, — сказал Блейк Морет, исполнительный директор и председатель совета директоров Rockwell Automation. — Ни один поставщик не справится с этой задачей в одиночку. Наоборот, компаниям требуется целая экосистема надежных партнеров, обладающих знаниями и технологиями, необходимыми для расширения возможностей человека. Мы гордимся тем, что можем двигаться к успеху вместе с нашими стратегическими партнерами, такими как Microsoft и PTC, и в то же время договариваться о новом сотрудничестве, например с Accenture, ANSYS и EPLAN».

Каждый из партнеров по программе Digital Program имеет уникальный опыт, и вместе они составляют экосистему, способную предоставить в ваше распоряжение полноценное решение. Например, Accenture поможет разработать бизнес-план, продумать примеры применения технологий, рассчитать их окупаемость и добиться максимальных преимуществ от внедряемых на предприятии решений. Microsoft обеспечит компаниям доступ к высококачественным данным, как на интеллектуальной периферии, так и в интеллектуальном облаке, что позволит принимать верные решения на всех уровнях предприятия. Благодаря PTC компании смогут объединять оборудование и системы от периферии до облака, а технология дополненной реальности позволит им находить инновационные решения задач. ANSYS и EPLAN помогут во всеоружии встретить новые вызовы и стать неотъемлемым звеном «цифровой цепочки», позволяющей компаниям оптимизировать проектирование, эксплуатацию и обслуживание.

«Благодаря нашему партнерству с PTC и совместной разработке FactoryTalk InnovationSuite предприятия получили возможность удобной интеграции множества умных технологий в свое производство, — сказал Чираю Ша, менеджер Digital Partner Program Rockwell Automation. — Теперь мы создаем партнерскую экосистему, способную предоставить нашим заказчикам еще больше возможностей. Мы объединяем наши технологии и сервисы, чтобы пользователи могли трансформировать свои предприятия, используя знакомые инструменты, адаптированные к их потребностям».

Программа Digital Partner Program является составной частью партнерской программы Rockwell Automation PartnerNetwork.