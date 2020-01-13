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Rittal EPLAN S&S EPLAN Software & Service ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги

СОБЫТИЯ

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13.01.2020 Rockwell Automation представила программу для цифровизации предприятий 1
21.02.2013 В Екатеринбурге состоится конференция «АПСС-Урал 2013» 1
29.10.2012 7 ноября в Екатеринбурге начнет работу выставка «ПТА-Урал 2012» 1
26.04.2012 29 мая в Екатеринбурге пройдет конференция «Автоматизация: Проекты. Системы. Средства» 1
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010" 1
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов 1
08.06.2010 Состоялся премьерный показ программного обеспечения EPLAN 2.0 2
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 1
21.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
14.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
09.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 1
03.12.2007 Решения PTC внедрили на заводе «Электропульт» 1
10.05.2007 15 мая откроется «ПТА — Санкт-Петербург 2007» 1
23.04.2007 15 мая откроется "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1
09.04.2007 15 мая начнется выставка "ПТА – Санкт-Петербург 2007" 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Rittal и организации, системы, технологии, персоны:

Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 12
ПроСофт - ProSoft 82 11
GE Fanuc - Фанук 44 6
IPC2U 15 5
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 4
Турк Рус 5 4
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 3
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 3
ЭлеСи - eelesy 15 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Iconics 14 3
Прософт-Системы 23 3
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Синетик 4 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
ИндаСофт - InduSoft 30 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 2
Б+Р Промышленная Автоматизация 3 2
Pfannenberg - Пфанненберг 2 2
П+Ф Аутомейшн - Пеперл+Фукс Аутомейшн 2 2
Honeywell - Saia Burgess Electronics - Saia Burgess Controls AG - SBC Rus - Сайа Бургесс Контролз Рус 12 2
ПЛКСистемы 15 2
Microsoft Corporation 25775 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Fastwel - Фаствел 33 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Экспотроника ВК 40 12
Saras S.p.A. 6 3
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 3
ОЭК - Моссвет 10 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Встраиваемые системы - Embedded system 106 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 129 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 2
Аксессуары 4282 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 105 1
Nuvia Phoenix 147 3
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 2
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 2
Rittal - EPLAN Pro Panel 2 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
Microsoft ActiveX 212 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
PTC Inc - ThingWorx 27 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
GE Proficy 7 1
Elko EP - Inels - RF SET 2 1
Microsoft Azure 1526 1
Rockwell Automation - FactoryTalk Innovation Suite 1 1
Ризаев Олег 2 1
Зверев Андрей 59 1
Пасеков Владимир 24 1
Чумерин Юрий 1 1
Серазетинов Артем 1 1
Blake Moret - Блейк Морет 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Китай - Тайвань 4245 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Солнечная система - Solar system 2569 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 69 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 12
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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