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ASHRAE BACnet Building Automation and Control network сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления

ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления


20.01.2011 Стандарт BACnet переведен на русский язык

Завершена работа по переводу текста стандарта BACnet на русский язык. На данный момент текст стандарта находится в стадии DRAFT (черновик) и после редактирования получит статус нормативного документа. Редактированием стандарта в ближайшем

10.11.2010 Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий

основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих прото
12.07.2010 Delta Controls выпустила новые BACnet-контроллеры

Компания Delta Controls, канадский производитель интегрированных BACnet систем для автоматизации и диспетчеризации зданий, представила новые мощные свободно п
29.06.2010 Контроллер WAGO 750-830 сертифицирован по стандарту BACnet

Компания WAGO информирует, что контроллер BACnet/IP 750-830 получил сертификат стандарта BACnet. Тестирование проводилось соглас
17.06.2010 Delta Controls показала новую сенсорную панель enteliTOUCH

еет широкоформатный экран с диагональю 7 дюймов. Она поддерживает функции свободно программируемого BACnet – контроллера и может быть подключена в сеть по протоколу BACnet/IP или BAcn

Публикаций - 68, упоминаний - 97

ASHRAE BACnet и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 9
Siemens AG - Siemens Group 2589 8
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 7
Delta Controls - Дельта Контролс 12 7
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Системы и Технологии ГК 98 3
Legrand - BTicino 10 3
Honeywell - Saia Burgess Electronics - Saia Burgess Controls AG - SBC Rus - Сайа Бургесс Контролз Рус 12 3
Microsoft Corporation 24623 2
Cisco Systems 5114 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Polar - Полар 96 2
Унисервис 6 2
LG Electronics 3614 2
Johnson Controls 33 2
АРМО ГК 144 2
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Broadcom - VMware 2359 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Honeywell 282 1
Intel Corporation 12197 1
Google LLC 11775 1
Samsung Electronics 10254 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 4
Daikin Industries 46 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Газпром ПАО 1342 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Honda Motor Company 234 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
OTIS - OTIS Elevators 11 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Астория 9 1
British Airways - British Midland International 126 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Гута Клиник 1 1
Norsk Hydro ASA 6 1
CBRE Group 6 1
Экспотроника ВК 40 1
BP - British Petroleum 182 1
American Express - Amex 328 1
Геометрия НПО 140 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
Гидромонтаж 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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Microsoft Windows 2000 8661 3
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ARC Informatique - PcVue SCADA 4 2
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 2
Lua - язык программирования 54 2
Apple iPod 1537 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Microsoft Skype 2067 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Check Point - Application Control - Application Control Software Blade 2 1
CA Service Desk Manager 4 1
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 21 1
Apple Lighting 86 1
Siemens Totally Integrated Power - концепция комплексного энергоснабжения 1 1
Red Hat Linux 182 1
Гидромонтаж - ГидроЛого 2 1
Intesis - IntesisBox 1 1
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 12 1
Пасеков Владимир 24 7
Карпинский Алексей 42 3
Баранова Ирина 10 1
Орлов Дмитрий 23 1
Дягилев Василий 84 1
Головин Андрей 15 1
Иванов Владимир 61 1
Никифоров Николай 1136 1
Лященко Григорий 4 1
Сергеев Андрей 7 1
Чубайс Анатолий 212 1
Васильев Владислав 58 1
Сараев Антон 3 1
Щетинин Владимир 15 1
Вроблевский Роман 7 1
Воеводенко Нина 6 1
Краснов Роман 9 1
Сутягин Александр 1 1
Стрелков Андрей 7 1
Широков Александр 25 1
Никифоров Игорь 31 1
Фрейдман Андрей 1 1
Пак Андрей 1 1
Гутман Виктор 17 1
Епишина Елена 3 1
Трифонов Михаил 3 1
Тимофеева Людмила 1 1
Пуговкин Олег 3 1
Невзоров Михаил 5 1
Лебедев Павел 34 1
Воробьёв Алексей 8 1
Подборская Ирина 3 1
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