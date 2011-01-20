ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления

Завершена работа по переводу текста стандарта BACnet на русский язык. На данный момент текст стандарта находится в стадии DRAFT (черновик) и после редактирования получит статус нормативного документа. Редактированием стандарта в ближайшем

основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet , KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих прото