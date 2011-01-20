ASHRAE BACnet Building Automation and Control network сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления
|20.01.2011
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Стандарт BACnet переведен на русский язык
Завершена работа по переводу текста стандарта BACnet на русский язык. На данный момент текст стандарта находится в стадии DRAFT (черновик) и после редактирования получит статус нормативного документа. Редактированием стандарта в ближайшем
|10.11.2010
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Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий
основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих прото
|12.07.2010
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Delta Controls выпустила новые BACnet-контроллеры
Компания Delta Controls, канадский производитель интегрированных BACnet систем для автоматизации и диспетчеризации зданий, представила новые мощные свободно п
|29.06.2010
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Контроллер WAGO 750-830 сертифицирован по стандарту BACnet
Компания WAGO информирует, что контроллер BACnet/IP 750-830 получил сертификат стандарта BACnet. Тестирование проводилось соглас
|17.06.2010
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Delta Controls показала новую сенсорную панель enteliTOUCH
еет широкоформатный экран с диагональю 7 дюймов. Она поддерживает функции свободно программируемого BACnet – контроллера и может быть подключена в сеть по протоколу BACnet/IP или BAcn
ASHRAE BACnet и организации, системы, технологии, персоны:
|Пасеков Владимир 24 7
|Карпинский Алексей 42 3
|Баранова Ирина 10 1
|Орлов Дмитрий 23 1
|Дягилев Василий 84 1
|Головин Андрей 15 1
|Иванов Владимир 61 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Лященко Григорий 4 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Васильев Владислав 58 1
|Сараев Антон 3 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Вроблевский Роман 7 1
|Воеводенко Нина 6 1
|Краснов Роман 9 1
|Сутягин Александр 1 1
|Стрелков Андрей 7 1
|Широков Александр 25 1
|Никифоров Игорь 31 1
|Фрейдман Андрей 1 1
|Пак Андрей 1 1
|Гутман Виктор 17 1
|Епишина Елена 3 1
|Трифонов Михаил 3 1
|Тимофеева Людмила 1 1
|Пуговкин Олег 3 1
|Невзоров Михаил 5 1
|Лебедев Павел 34 1
|Воробьёв Алексей 8 1
|Подборская Ирина 3 1
|Ризаев Олег 2 1
|Серазетинов Артем 1 1
|FT - Financial Times 1219 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Markets&Markets Research 112 1
|Fortinet Operational Technology Security Trends Report 1 1
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