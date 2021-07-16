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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DIN-рейка
обобщённое название металлического профиля в электротехнике
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 59
DIN-рейка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1641 2
|D-Link 190 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Legrand 47 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Huawei 2733 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Intel Corporation 4204 1
|AMT Group - АМТ-Груп 168 1
|Ulefone Mobile 10 1
|EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 1
|Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
|JVC Kenwood 113 1
|AliExpress 275 1
|Perla Penna 5 1
|Путин Владимир 1828 1
|Крохмальный Иван 8 1
|Моторко Андрей 33 1
|Смирнов Павел 35 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768629, в очереди разбора - 672313.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768629, в очереди разбора - 672313.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru