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DIN-рейка
обобщённое название металлического профиля в электротехнике


16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 1
21.08.2020 Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF 1
23.07.2020 D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW 1
08.07.2020 «АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 1
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
02.10.2019 Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена 1
11.02.2019 Legrand представила новые распределительные шкафы 1
01.10.2018 D-Link представила промышленные коммутаторы DIS-100G. Цены 1
27.09.2018 В России появились пуленепробиваемые iPhone. Цены 1
10.01.2018 JUNG представила сервер Visu Pro для управления «умным» домом 1
27.10.2017 Schneider Electric представила мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT 1
17.02.2016 Ricoh расширила свой портфель продуктов в России 1
27.01.2016 JVC представила обновленный ряд базовых CD/MP3 автомобильных ресиверов 1
18.03.2015 Fort Telecom представил новый коммутатор для организации системы видеонаблюдения внутри помещений 1
20.02.2015 JVC Kenwood начала продажи новых базовых CD-ресиверов 1
16.02.2015 Delta Electronics представила решения по управлению электропитанием 1
04.02.2015 Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии 1
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
07.08.2013 Nvidia открыла центр разработок для автопрома 1
31.05.2013 Allied Telesis расширяет продуктовую линейку промышленного Ethernet 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 1
12.01.2011 «ПСК Софт» представила контроллер Web I/O 2
12.01.2011 Embedded Systems SIA презентовала Smart Audio System KNX 1
10.12.2010 Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер 1
09.12.2010 ABB представила новое поколение востребованных модулей ES/S 1
07.12.2010 GE/UTC Fire & Security выпустила 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы 1
06.12.2010 Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения 1
29.11.2010 Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power 1
10.11.2010 Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий 1
15.10.2010 Finder предлагает новое модульное твердотельное реле для управления энергосберегающими приборами 1
07.10.2010 КБ «Агава» предлагает сетевой контроллер со средой программирования ISaGRAF 5 1
06.10.2010 Loxone предлагает логический контроллер для платформы автоматизации зданий KNX 1
29.09.2010 Technodom выпустила новый KNX-контроллер HX 1
27.09.2010 Обзор за неделю: управлять "умным" домом можно на расстоянии 1
16.09.2010 Lutron Electronics презентовала новое решение для управления освещением 1
16.08.2010 Lingg&Janke предлагает комбинированный KNX-блок питания с релейным модулем и интерфейсом шины 1

Публикаций - 54, упоминаний - 59

DIN-рейка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 2
D-Link 190 2
Microsoft Corporation 11168 2
Legrand 47 1
Samsung Electronics 5730 1
Huawei 2733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Intel Corporation 4204 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Ulefone Mobile 10 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
JVC Kenwood 113 1
AliExpress 275 1
Perla Penna 5 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Президент США 105 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Gigabit Ethernet 362 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
USB Type-C - USB-C 901 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DDR - Double data rate 1077 1
Modern Standby 10 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Flash 480 1
Smartphone - Смартфон 774 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
Nano-SIM 121 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 1
Kensington lock 119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
Безопасный город 347 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
PoE - Power over Ethernet 278 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 8
Google Android 10751 4
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 2
D-Link DIS - серия коммутаторов 4 2
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 2
Fort Telecom - TFortis 6 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
EKF ePRO24 - сервис удаленного контроля и управления электрикой 1 1
JUNG Visu Pro - серия серверов 1 1
Legrand XL3 S - распределительные щиты и шкафы 2 1
AMT InfoDiode 14 1
SQL - Язык программирования 436 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 1
Ulefone Armor X - Серия смартфонов 3 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Huawei Honor 8 - Серия смартфонов 27 1
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 17 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 4 700 1
Apple iPhone 7 246 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
Google Android 9 Pie 159 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Путин Владимир 1828 1
Крохмальный Иван 8 1
Моторко Андрей 33 1
Смирнов Павел 35 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Рязань 356 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Япония 2811 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
NYT - The New York Times 510 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768629, в очереди разбора - 672313.
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