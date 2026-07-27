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DIN-рейка обобщённое название металлического профиля в электротехнике

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2026 T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку «Ред ОС» 1
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
06.07.2026 Решение НИИЭТ внедрено в контроллер зарядных станций Pandora EV UCCS 1
15.06.2026 PLM-решение «Аскон» 24: композиты, логистическая поддержка и рост производительности 1
11.06.2026 Компания D-Link расширяет линейку промышленных коммутаторов 1
18.05.2026 Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой 1
13.04.2026 Ассортимент компактных модулей расширения SM172E от российской компании «Систэм Электрик» пополнили модели SM172EDM2800 2
20.03.2026 POC-600 от Neousys («Неосис»): новинка в каталоге Corson 1
17.03.2026 «СиСофт Девелопмент» объявила о старте программы «Выбери свой Model Studio CS» 1
14.01.2026 Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые 1
04.12.2025 В России налажено серийное производство шредера для уничтожения документов уровня «Совершенно секретно» 1
11.11.2025 Компания «Электрорешения» разработала решение для комплектной трансформаторной подстанции 2
13.10.2025 Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы» 1
08.10.2025 Новая категория в ассортименте Filum – серверные шкафы Data Centre 1
08.09.2025 InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных 1
02.09.2025 «Систэм Электрик» представила компактные модули расширения HM0004A для контроллеров серии SystemeHD 1
03.07.2025 ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей 1
29.04.2025 Локализация производства промышленного коммуникационного оборудования Kyland в России 1
12.03.2025 Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF 1
31.01.2025 KMDA-3303/3305: cпециализированные ПК для интеллектуальных задач в каталоге Corson 1
28.01.2025 Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay 1
25.11.2024 «Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 1
01.08.2024 Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома 2
26.06.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере 2
14.03.2024 Powercom выпустил источники бесперебойного питания DRU второго поколения 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
28.02.2024 Dekraft представила новые импульсные источники питания 1
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП 1
02.03.2022 Chi-Fi — новая надежда экономных аудиофилов? 1
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

 1
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator 1
08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 1
21.08.2020 Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF 1
23.07.2020 D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW 1
08.07.2020 «АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode 1
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба

 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 1

Публикаций - 105, упоминаний - 112

DIN-рейка и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 6
JVC Kenwood 422 6
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 5
Prology 72 5
Microsoft Corporation 25775 5
AMT Group - АМТ-Груп 365 5
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 4
Intel Corporation 12811 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Рексофт - Reksoft 488 3
D-Link - Д-Линк Трейд 395 3
Moxa - Моха 34 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 2
AlgoSec 8 2
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 17 2
Tufin 9 2
Samsung Electronics 11064 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Sony 6739 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
Eaton 80 2
Skybox Security 30 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Powercom - Пауэрком 76 1
Google LLC 12688 1
Nvidia Corp 4002 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Агава КБ 31 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 45 1
Компас 20 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Unisys - Unify Square 118 1
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Assist - Ассист 218 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Perla Penna 6 1
Геометрия НПО 165 1
Daikin Industries 64 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Ford 434 1
Bentley Motors 74 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 13
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 10
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 80 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 6
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 6
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 6
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 13
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Google Android 15243 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple iPod 1553 4
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 3
JVC Kenwood DDX - JVC Kenwood KDC - JVC Kenwood K-TR - автомобильные ресиверы - автомобильная акустика 6 3
EKF Connect 21 3
Linux OS 11533 3
Nuvia Phoenix 147 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 2
Autodesk AutoCAD DXF 51 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Zenator - серия маршрутизаторов и межсетевых экранов 6 2
JVC Kenwood KD - автомагнитола 3 2
Аскон Компас-Электрик 8 2
Apple iOS 8583 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 62 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Legrand XL3 S - распределительные щиты и шкафы 2 1
Autodesk Inventor 76 1
JUNG Visu Pro - серия серверов 1 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 36 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Гольцов Александр 84 3
Моторко Андрей 73 1
Смирнов Павел 48 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Юсупов Ренат 125 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Худяков Иван 32 1
Беспалов Александр 15 1
Панин Александр 10 1
Зверев Андрей 59 1
Ширшов Павел 76 1
Ференец Вадим 29 1
Пасеков Владимир 24 1
Бельский Юрий 17 1
Мочар Василий 19 1
Сергеев Константин 12 1
Головлев Павел 12 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Щербинин Владимир 18 1
Назарук Станислав 3 1
Кондращев Сергей 2 1
Дубинин Михаил 2 1
Павлов Артем 6 1
Шевелева Анна 1 1
Клепов Анатолий 4 1
Melamut Jon - Меламут Джон 1 1
Коробков Михаил 1 1
Горбунов Игорь 1 1
Schulze Michael - Шульце Майкл 1 1
Путин Владимир 3454 1
Матвеев Лев 64 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Сизоненко Григорий 45 1
Крохмальный Иван 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Германия - Федеративная Республика 13221 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Канада 5081 2
Испания - Королевство 3840 2
Швеция - Стокгольм 410 2
США - Мичиган 274 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Казахстан - Республика 6048 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Малайзия 922 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Германия - Берлин 732 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 133 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
NYT - The New York Times 1100 2
Радио России - радиостанция 49 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Technavio 29 1
ITResearch 123 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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