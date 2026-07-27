Индексная книга (каталог) CNews*
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DIN-рейка обобщённое название металлического профиля в электротехнике
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 105, упоминаний - 112
DIN-рейка и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 84 3
|Моторко Андрей 73 1
|Смирнов Павел 48 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
|Худяков Иван 32 1
|Беспалов Александр 15 1
|Панин Александр 10 1
|Зверев Андрей 59 1
|Ширшов Павел 76 1
|Ференец Вадим 29 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Бельский Юрий 17 1
|Мочар Василий 19 1
|Сергеев Константин 12 1
|Головлев Павел 12 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Щербинин Владимир 18 1
|Назарук Станислав 3 1
|Кондращев Сергей 2 1
|Дубинин Михаил 2 1
|Павлов Артем 6 1
|Шевелева Анна 1 1
|Клепов Анатолий 4 1
|Melamut Jon - Меламут Джон 1 1
|Коробков Михаил 1 1
|Горбунов Игорь 1 1
|Schulze Michael - Шульце Майкл 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Матвеев Лев 64 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Крохмальный Иван 8 1
|NYT - The New York Times 1100 2
|Радио России - радиостанция 49 1
|Bloomberg 1627 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Technavio 29 1
|ITResearch 123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.