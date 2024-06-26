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«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выводит на рынок еще один типоразмер выключателей-разъединителей – SystemePact SD80 с установкой на DIN-рейку для управления сетями на напряжение 400/415В переменного тока от 16 до 80 А. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Выключатели-разъединители SystemePact SD80 подходят для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы. Технические характеристики новой линейки обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

SystemePact SD80 выпускаются в трех- и четырехполюсном исполнении. Модели с номинальным током до 80А (SD80) могут эксплуатироваться при температуре от -30 до +70°C. Также аппараты соблюдают сохранение номинального тока при температурах до +50°C.

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«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере

Компактные выключатели-разъединители устанавливаются на DIN-рейку в один ряд с модульными выключателями под единый вырез передней панели. Механическая износостойкость SystemePact SD80 составляет 10 000 коммутаций, а электрическая – до 3000 коммутаций. Рукоятка может быть заблокирована навесным замком.

Новый типоразмер компактных выключателей-разъединителей SystemePact SD80 рассчитан на применение в категории коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки (АС-22А).

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