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Schneider Electric Systeme Electric SystemePact SystemePact CCB SystemePact ACB
Серия SystemePact CCB представлена выключателями SystemePact CCB100-630, рассчитанными на номинальный ток от 16 до 630А и обладающими отключающей способностью до 150кА, оснащенными различными расцепителями TMD / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5 для защиты распределительных линий и расцепителями SystemeLogic 1 / 2 M для защиты электродвигателей.
Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.
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