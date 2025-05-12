Серия SystemePact CCB представлена выключателями SystemePact CCB100-630, рассчитанными на номинальный ток от 16 до 630А и обладающими отключающей способностью до 150кА, оснащенными различными расцепителями TMD / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5 для защиты распределительных линий и расцепителями SystemeLogic 1 / 2 M для защиты электродвигателей.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.







