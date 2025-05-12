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Schneider Electric Systeme Electric SystemePact SystemePact CCB SystemePact ACB


Серия SystemePact CCB представлена выключателями SystemePact CCB100-630, рассчитанными на номинальный ток от 16 до 630А и обладающими отключающей способностью до 150кА, оснащенными различными расцепителями TMD / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5 для защиты распределительных линий и расцепителями SystemeLogic 1 / 2 M для защиты электродвигателей.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.

 
 
 
 


12.05.2025 Стартовали продажи аппаратов SystemePact ACB на токи 4000-6300А, созданных по запросам российского рынка 2
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
17.12.2024 Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 2
08.07.2024 «Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB 1
03.07.2024 «Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB 2
26.06.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере 2
27.12.2023 «Систэм Электрик» запустила линейку интеллектуальных устройств защиты электродвигателей SystemePact MFS 2
23.11.2023 «Систэм электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

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