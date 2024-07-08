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«Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о расширении линейки автоматических выключателей в литом корпусе SystemePact CCB.

Теперь доступны коммуникационные модули связи для передачи данных: интерфейс IFM, кабели CCB cord, модуль BSCM и дополнительные аксессуары для интеграции выключателей в систему передачи данных по протоколу Modbus RTU.

Обновления также касаются автоматических выключателей, оснащенных расцепителями SystemeLogic 5E, и позволяют значительно повысить эффективность и надежность систем передачи данных и управления автоматическими выключателями. Новые модули связи и аксессуары позволят более гибко настраивать и контролировать работу выключателей, что, в свою очередь, повысит безопасность и удобство использования системы.

Для обеспечения полной коммуникации с интерфейсом связи необходимы новые выключатели с обновленной ПО, которые не отличаются по стоимости от действующего предложения. Аппараты SystemePact CCB с расцепителями SystemeLogic 5E, не оснащенные функцией передачи данных, будут постепенно выводиться из складской поддержки и заменяться новым предложением.

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