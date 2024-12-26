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Schneider Electric Systeme Electric Механотроника НТЦ SуstemeLogic

Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic

Блок управления (электронный расцепитель) SystemeLogic разработан в России и производятся на НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения, востребованных в отраслях промышленности с повышенными требованиями к надежности оборудования. Сборка автоматических выключателей SystemePact ACB локализована на заводе «СЭЗЭМ» (также входит «Систэм Электрик»).


26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
17.12.2024 Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России 3
08.07.2024 «Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB 2
03.07.2024 «Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB 1
23.11.2023 «Систэм электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Schneider Electric 575 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
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КРУ - комплектное распределительное устройство 7 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 1
CORD - Central Office Re-architected as a Datacenter 6 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB 8 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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