Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic

Блок управления (электронный расцепитель) SystemeLogic разработан в России и производятся на НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения, востребованных в отраслях промышленности с повышенными требованиями к надежности оборудования. Сборка автоматических выключателей SystemePact ACB локализована на заводе «СЭЗЭМ» (также входит «Систэм Электрик»).