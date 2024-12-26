Schneider Electric Systeme Electric Механотроника НТЦ SуstemeLogic
Блок управления (электронный расцепитель) SystemeLogic разработан в России и производятся на НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).
SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения, востребованных в отраслях промышленности с повышенными требованиями к надежности оборудования. Сборка автоматических выключателей SystemePact ACB локализована на заводе «СЭЗЭМ» (также входит «Систэм Электрик»).
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