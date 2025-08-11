Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

КРУ комплектное распределительное устройство


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300» 1
23.11.2023 «Систэм электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты 1
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала 1
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале 1
30.10.2020 КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа» 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
25.03.2015 Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей 1
23.03.2013 Мега-СЭД в МВД: Выявлены необоснованные расходы, заведено уголовное дело 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

КРУ и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1789 2
Schneider Electric 583 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3270 1
Парус Корпорация 199 1
Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ростех - РТ-Информ 142 1
Eaton 70 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2218 1
УГМК Телеком 26 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 151 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 22 1
Крайэлектро 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 1
ПСБ - Промсвязьбанк 877 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Финсервис Банк 19 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
БалтЭнергоМаш 2 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5637 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 50 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3043 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1495 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1689 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 598 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 358 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 962 1
Моноблок - Monoblock PC 1010 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1097 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 448 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 572 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 193 1
Microsoft Office 3866 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Linux OS 10542 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Schneider Electric PIX12 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 6 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Хлебников Владимир 7 1
Шальнов Олег 20 1
Гастен Дмитрий 2 1
Карандашов Илья 1 1
Симонов Илья 14 1
Имаметдинов Марс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 932 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 101 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1301 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 795 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1550 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 28 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2940 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4313 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4813 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3236 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3124 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2315 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4220 1
Энергетика - Energy - Energetically 5349 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6934 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6162 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 381 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9286 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2451 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1041 1
УГМК ТУ - Технический университет УГМК 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще