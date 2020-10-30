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КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа»

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Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» внедрил тренажер виртуальной реальности для обучения электромонтеров. Решение позволит специалистам предприятия отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде, а также сократит время обучения квалифицированных электромонтеров и упростит подготовку опытных сотрудников к аттестации. Разработчиком новой обучающей системы выступила команда КРОК Иммерсивные технологии — бизнес-подразделение ИТ-компании КРОК.

Тренажер расположился в учебном классе Пермского филиала «УРАЛХИМ» и состоит из аппаратного блока на базе системы виртуальной реальности HTC Vive Pro и, разработанного экспертами КРОК, программного обеспечения. В состав виртуального тренажера вошли два сценария. Первый – вывод в ремонт комплектного распределительного устройства (КРУ) 6кВ первой секции шин распределительной подстанции №15 (РП15). Второй – ввод этого оборудования в работу.

Эксплуатация таких электроустановок, как КРУ, требует от персонала высокой квалификации и точных действий. Ошибки в работе с подобным оборудованием могут иметь неблагоприятные последствия для всего предприятия – от вынужденных простоев оборудования и, соответственно, финансовых издержек до несчастных случаев среди полевых сотрудников. Перед тем, как получить допуск к проведению оперативных переключений в электроустановках, электромонтер изучает большое количество теоретического материала, а практиковаться в реальной жизни может лишь один раз в год во время плановых остановочных ремонтов. При помощи VR-тренажера отрабатывать и доводить до автоматизма навыки можно каждый день, что напрямую влияет на скорость и качество обучения, а также способствует снижению показателя LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности).

«Процесс подготовки дежурного электромонтера длительный и может занять до трех лет. Отработка навыков на работающем оборудовании, находящемся под напряжением 6 кВ, крайне опасна для жизни и здоровья электромонтера и несет риски для производственного процесса. В реальности это можно делать лишь во время плановых остановочных ремонтов, которые бывают один раз в год. К этому моменту дежурный электромонтер должен уже идеально знать все бланки переключений и выполнять работы безошибочно. Виртуальный тренажер должен помочь в процессе обучения», – отметил Илья Карандашов, начальник электроцеха филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сценарии тренажера включают 14 глав, каждая из которых содержит определенный объем организационных и оперативных мероприятий, к примеру «подготовка к выводу в ремонт и ввод в параллель». Общее время прохождения всех глав по сценариям занимает от четырех до шести часов непрерывной работы в формате тестирования на виртуальном тренажере.

Также в тренажере предусмотрено формирование отчетов о пройденном обучении и тестировании. Результаты автоматически отправляются на почту руководителю в формате таблицы Excel вместе с видеозаписями обучающих сессий, чтобы была возможность провести разбор по итогам пройденного обучения или аттестации. Отчет включает в себя оценку по ряду параметров – от выбора СИЗ до последовательности действий в рамках оперативных мероприятий. Управление тренажером осуществляется из панели администратора, где можно выбирать сценарии и отдельные главы, назначать обучение конкретному электромонтеру, выдавать права доступа и выгружать статистику за любой период.

В 2021 г. планируется развитие системы и масштабирование тренажера новыми сценариями.

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