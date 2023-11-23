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«Систэм электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, разработала комплекс типовых решений по ретрофиту оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты.

Ретрофит-решения дают возможность провести замену выработавших свой ресурс ключевых компонентов. Такая модернизация занимает меньше времени и может осуществляться в несколько этапов. Это позволяет существенно сократить время останова оборудования и осуществить модернизацию в рамках операционных затрат.

Ретрофит-решения особенно актуальны на подстанциях предприятий, где установлен парк ячеек КСО и КРУ, а также шкафы низкого напряжения предыдущих поколений. Ресурс выключателей в таких случаях находится на пределе выработки, и не всегда есть возможность провести плановый ремонт ввиду отсутствия запасных частей. Кроме того, такие выключатели не отвечают современным представлениям о безопасности эксплуатации и обслуживания. Замена изношенных ключевых компонентов позволяет оперативно модернизировать оборудование, что особенно актуально при непрерывном цикле производства.

Для распределительных устройств среднего напряжения «Систэм электрик» разработала замену старого масляного или воздушного выключателя на современный вакуумный SystemePact VCB. Для ячеек КРУ возможна замена не только выключателя, но и выкатного элемента целиком, что существенно сокращает время монтажа. При таком подходе весь существующий конструктив исходной ячейки сохраняется.

Для замены выключателей низкого напряжения «Систэм электрик» поставляет комплекты адаптации в виде готовых смонтированных модулей, содержащих выключатель SystemePact ACB или CCB с блоком управления SystemeLogic X, рамную конструкцию, переходные шины и поддерживающие изоляторы.

Кроме того, «Систэм электрик» предлагает решения по модернизации шкафа управления релейной защиты посредством замены на современные микропроцессорные устройства БМРЗ производства НТЦ «Механотроника».

Для модернизации устройств релейной защиты Schneider Electric предлагаются модули быстрой замены, позволяющие заменить устаревшее устройство без переделки двери релейного отсека и перемонтажа вторичных цепей.

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