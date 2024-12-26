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Schneider Electric Systeme Electric Механотроника НТЦ



26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 2
17.12.2024 Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России 2
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 2
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры 2
16.08.2024 Устройства Systeme VPIS производства НТЦ «Механотроника» внесены в Реестр российской промышленной продукции 3
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом 2
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 2
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 3
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 2
08.04.2024 Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик» 2
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 2
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 2
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 2
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 2
23.11.2023 «Систэм электрик» разработала решения по модернизации оборудования среднего, низкого напряжения и релейной защиты 1
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство 2
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 3
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 2
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 2
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1

Публикаций - 21, упоминаний - 42

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 21
Потенциал 2 14
Schneider Electric 575 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 11
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Accenture plc 682 2
KPMG 256 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
SAP SE 5277 1
Softline - Софтлайн 2811 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Honeywell 282 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Рексофт - Reksoft 419 1
McKinsey & Company Int 248 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
Crayon. 19 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Oracle Consulting 18 1
Ventra - Вентра 31 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Renault Groupe 158 1
Метрополис ТРК 53 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
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Аксессуары 3881 3
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
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ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 49 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - Systeme VPIS 2 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 5 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
IDC MarketScape 18 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Softline - DeskWork 117 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 4 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
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Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
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Кашаев Алексей 18 8
Шмаков Роман 17 3
Ладыгин Николай 5 2
Барсков Александр 2 2
Рогалев Николай 25 1
Баранов Олег 17 1
Кашин Алексей 1 1
Полозкова Елена 1 1
Бадалов Армен 3 1
Ермаков Петр 1 1
Курпеков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 12
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 9
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Франция - Французская Республика 7845 3
Украина 7608 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
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Казахстан - Республика 5525 1
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Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
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Нидерланды 3517 1
Кипр - Республика 550 1
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