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Schneider Electric Systeme Electric SystemeSig


Моноблочные устройства управления и сигнализации SystemeSig обладают высоким ресурсом износостойкости: электрический составляет 1 миллион циклов, а механический рассчитан на 10 миллионов срабатываний.

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска 1
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 21 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 148 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Потенциал 3 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 1
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeGutr 2 1
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СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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