Получите все материалы CNews по ключевому слову
СПГУ Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II Национальный минерально-сырьевой университет
СОБЫТИЯ
СПГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кашаев Алексей 21 2
|Кирпичников Михаил 5 2
|King William - Кинг Уильям 4 2
|Gaddy Clifford - Гадди Клиффорд 2 2
|Путин Владимир 3358 2
|Кивокурцев Олег 93 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Густов Сергей 9 1
|Сахаров Сергей 5 1
|Белов Юрий 13 1
|Вдовин Владимир 8 1
|Лапин Сергей 11 1
|Кабанов Илья 8 1
|Литвиненко Владимир 2 1
|Столяров Геннадий 6 1
|Петраков Дмитрий 3 1
|Сафонов Сергей 4 1
|Фомин Павел 46 1
|Ипатов Юрий 4 1
|Титов Олег 6 1
|Махошвили Юрий 5 1
|Колганов Антон 6 1
|Москвичев Евгений 11 1
|Розенфельд Роман 4 1
|Сологубов Владимир 3 1
|Доминина Светлана 5 1
|Дорохова Марина 49 1
|Остроушко Павел 7 1
|Фертман Александр 4 1
|Никипелов Евгений 1 1
|Шпенст Вадим 7 1
|Котенков Николай 1 1
|Сысоев Иван 1 1
|Васильев Евгений 128 1
|Титов Борис 60 1
|Блинов Михаил 73 1
|Малышев Александр 37 1
|Никитин Олег 54 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Яковлев Алексей 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.