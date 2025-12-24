Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188092
ИКТ 14552
Организации 11283
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

СПГУ Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II Национальный минерально-сырьевой университет

СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет

СОБЫТИЯ


24.12.2025 Михаил Бижан назначен вице-президентом, руководителем ИТ-кластера «МТС Банка» 1
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах 1
17.05.2024 Абитуриенты регионов России интересуются ведущими техническими вузами Санкт-Петербурга 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом 2
21.03.2024 Пермские старшеклассники предпочитают вузы края московским 1
19.01.2024 «Систэм Электрик» создаст центр компетенций для студентов Санкт-Петербургского горного университета 1
28.11.2023 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию 1
15.09.2023 ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ 1
07.08.2023 Российский робот стал сотрудником университета в США 1
20.02.2023 Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского 1
01.11.2021 Aveva помогла Санкт-Петербургскому Горному университету создать единую среду моделирования технологических процессов 1
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр 1
25.07.2019 «Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса 1
19.09.2013 CommuniGate Systems: Будущее корпоративных коммуникаций — за модульными решениями 1
02.04.2013 Владимир Сологубов - Ритейл является инициатором и потребителем ИT-инноваций 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
26.09.2011 Аспиранты петербургского университета запустили сервис запланированных посланий по email 1
02.12.2010 Ученые исследовали дно озера Восток в Антарктиде 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
04.04.2008 Институт им. Г.В.Плеханова закупает ПО 1
24.01.2008 «Рамэк-ВС» поставит компьютеры в Горный институт 1
15.11.2007 Горный институт закупает систему теленаблюдения 1
01.11.2006 Санкт-Петербургский горный институт закупает ИТ-оборудование 1
13.10.2006 Санкт-Петербургский горный институт закупает картриджи и оборудование для локальных сетей 1
27.03.2006 Диссертация Путина поставлена под сомнение 1
27.03.2006 Диссертация Путина поставлена под сомнение 1
08.09.2005 Минобороны обнародовало список вузов, где сохранятся военные кафедры 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

СПГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 175 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 2
Schneider Electric 591 2
МегаФон 9949 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 25 1
Потенциал 3 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 1
НАГ - NAG 20 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
HP Inc. 5763 1
Acer Group - Acer Inc 2661 1
Крок - Croc 1815 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 1
Google LLC 12284 1
Yandex - Яндекс 8496 1
Microsoft Corporation 25261 1
Apple Inc 12651 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
9031 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
Cloudian 10 1
Цифра ГК 141 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Promobot - Промобот 150 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 3
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
НТК - Независимая транспортная компания 2 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Почта России ПАО 2252 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Татнефть 239 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 678 1
British Airways - British Midland International 127 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Газпром ПАО 1419 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1492 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 38 1
ИКС - Yadro - Raidix SNR 1 1
Schneider Electric - Aveva Dynamic Simulation 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 10 1
Schneider Electric - Systeme Electric - MultiTrack 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - серия однофазных источников бесперебойного питания 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Excelente 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeBotz - SystemeBotzAC 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeGutr 2 1
NCR SelfServ Checkout 11 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 6 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO - SystemeFS 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SystemeComf 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ArtGallery 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 3 1
Рамэк-ВС - Ramec STORM 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSig 2 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Apple macOS 2256 1
Google Android 14729 1
Apple iOS 8269 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 415 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 347 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 273 1
Microsoft Windows 16358 1
Microsoft Windows XP 2420 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Microsoft Office 3967 1
HPE ProLiant 399 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 547 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 1
Кашаев Алексей 21 2
Кирпичников Михаил 5 2
King William - Кинг Уильям 4 2
Gaddy Clifford - Гадди Клиффорд 2 2
Путин Владимир 3358 2
Кивокурцев Олег 93 1
Хохлов Игорь 25 1
Густов Сергей 9 1
Сахаров Сергей 5 1
Белов Юрий 13 1
Вдовин Владимир 8 1
Лапин Сергей 11 1
Кабанов Илья 8 1
Литвиненко Владимир 2 1
Столяров Геннадий 6 1
Петраков Дмитрий 3 1
Сафонов Сергей 4 1
Фомин Павел 46 1
Ипатов Юрий 4 1
Титов Олег 6 1
Махошвили Юрий 5 1
Колганов Антон 6 1
Москвичев Евгений 11 1
Розенфельд Роман 4 1
Сологубов Владимир 3 1
Доминина Светлана 5 1
Дорохова Марина 49 1
Остроушко Павел 7 1
Фертман Александр 4 1
Никипелов Евгений 1 1
Шпенст Вадим 7 1
Котенков Николай 1 1
Сысоев Иван 1 1
Васильев Евгений 128 1
Титов Борис 60 1
Блинов Михаил 73 1
Малышев Александр 37 1
Никитин Олег 54 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Яковлев Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 2
Россия - СФО - Новосибирск 4669 2
Европа 24652 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3230 2
США - Колумбия - Вашингтон 1452 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1350 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 2
Россия - УФО - Свердловская область 1758 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2672 2
Россия - ПФО - Самарская область 1458 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
США - Северная Каролина 320 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 33 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 49 1
Россия - Рощино 24 1
Антарктида - Озеро Восток 13 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 15
Образование в России 2562 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1735 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6880 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 3
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 158 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 1
КнАГУ - Комсомольский-на-Амуре государственный университет 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 36 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще