Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр

Облачный провайдер Техносерв Cloud объявил о заключении соглашения о партнерстве с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб).

В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Услуга обеспечивает надежную, производительную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Сервис повышает гибкость бизнес-процессов и поддерживает круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения.

Миграция сайта Горного университета в облако Техносерв Cloud была простой благодаря тому, что облачное хранилище является высокопроизводительным и совместимым с хранилищем Amazon Web Services, а также полностью поддерживает протокол доступа S3 API. При этом в облачном хранилище используется индивидуальная политика хранения Replica3.

«Облако Техносерв Cloud имеет ряд преимуществ, и одним из ключевых, по мнению наших клиентов, является удобное подключение услуг через личный кабинет. В нем они самостоятельно могут заказать необходимый объем облачного пространства, сформировать и оплатить счет и пользоваться сервисом. Кроме того, в нашем хранилище используется программное обеспечение Cloudian, которое работает поверх CentOS, а также интегрировано с системами управления, мониторинга и биллинга Техносерв Cloud», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.