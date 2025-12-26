Разделы

Amazon Web Services AWS S3 REST API Amazon API Gateway


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.12.2025 Александр Гришин -

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

 2
25.11.2025 Argo.Tech представила локальное S3-хранилище с запуском от одного узла — решение для среднего сегмента, совместимое с российскими платформами 1
30.10.2025 OpenYard запустила объектное хранилище Vortex Object 1
15.10.2025 Российский рынок облачных хранилищ: как импортозамещение и данные меняют отрасль 1
15.10.2025 Российский рынок S3-хранилищ: как выбирать системы в 2025 г. 1
15.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских облачных хранилищ S3 1
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности 1
13.08.2025 ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение» 1
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище 1
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО 1
08.02.2024 «Теком» анонсировал ORBOX с новым интерфейсом и подключаемыми модулями 1
28.12.2023 Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения 1
18.11.2021 Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud 1
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud 1
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud 1
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
15.10.2020 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы «Типибиэс инжиниринг» 2
17.09.2020 К облаку «Техносерв Cloud» подключился лидер СРА-сегмента финансового рынка 1
03.09.2020 «Техносерв Cloud» включил в свое облако СЗЛК 1
09.06.2020 «Техносерв Cloud» принял в свое облако «1С-Софт» 1
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud» 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф 1
10.12.2019 Check Point расширил возможности платформы облачной безопасности Cloudguard для поддержки сервисов Kubernetes 1
07.11.2019 G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 1
20.06.2019 «Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет» 1
10.06.2019 «Техносерв Cloud» и JungleJobs объявили о сотрудничестве 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
20.04.2018 Positive Technologies выбрала облако «КРОК» как площадку для разработки новых продуктов 1
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 2
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
26.01.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок «горячего» хранения данных 1
26.01.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок «горячего» хранения данных 1
25.01.2010 "Облака" больше всего нужны госсектору? 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
