CNewsMarket публикует первый рейтинг российских провайдеров облачных объектных хранилищ (сервисов, поддерживающих протокол S3). Поставщики облачных услуг предлагают множество инструментов для надежного хранения и обеспечения постоянного доступа к информации, предоставляют различные тарифные планы в зависимости от класса хранения и обеспечивают техническую поддержку клиентов.
Хранение данных в виде объектов на базе облачной инфраструктуры провайдера востребовано бизнесом, когда есть необходимость обеспечивать сохранность огромных объемов информации. Это могут быть «тяжелые» объекты в несколько сотен гигабайт (видео, резервные копии) или сотни тысяч файлов (например, логи, регулярно накапливаемые в течение длительного периода).
Особенность облачных S3-хранилищ заключается в том, что они обеспечивают сохранность и доступ к данным по двум основным сценариям: когда требуется высокая доступность, отказоустойчивость и масштабируемость (т.е. возможность мгновенно увеличить или уменьшить объемы хранения) и когда необходима долгосрочная архивация редковостребованных данных (например, законодательством предусмотрено хранение договоров, актов и счетов в электронном виде в течение 7 лет).
Облачные провайдеры берут на себя задачи управления ИТ-инфраструктурой и в большинстве случаев предоставляют клиентам тарифные планы с оплатой только за реально используемые объемы (PAYG по фактическому потреблению) и без затрат на входящий трафик.
В рамках обзора сравниваются возможности российских облачных провайдеров по предоставлению качественного сервиса на уровне Amazon S3, общепризнанного мирового стандарта. Оценивается надежность (поддержка мультирегиональности, типы репликаций и др.), безопасность (соответствие как российским требованиям ГОСТ и ФСТЭК, так и западным ISO и PCI DSS), функциональность (совместимость с S3 API, поддерживаемые протоколы доступа и др.). Учитывается также уровень доступности (тарифная политика, наличие бесплатных опций) и качество технической поддержки.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
- Функциональность:
- Количество классов хранения
- Отличия в зависимости от классов хранения
- Совместимость S3 API
- Поддерживаемые протоколы доступа
- Совместимость
- Сервисные характеристики
- Возможности ИИ
- Максимальный размер действующей инсталляции единым контуром
- Наличие официальной интеграции или полной поддержки описанной в документации провайдера
- 1C Битрикс
- AWS CLI
- Cyberduck
- Dalvik Virtual Machine
- Duplicity
- FilleZilla
- minio client
- Rclone
- s3cmd
- s3fs
- Terraform
- Veeam, Acronis, Хайстекс Акура или аналоги
- Поддержка мультирегиональности в хранилище
- Количество пулов хранилища
- Количество собственных ЦОД уровня TIER III, размещенных в РФ
- Репликация данных
- SLA на доступность
- SLA на компенсацию (Service Credit Percentage)
3. Безопасность:
- Вертикальное и горизонтальное масштабирование
- Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера
- Репликация почтовых данных механизмами решения
- Интеграция с внешними СРК системами
- Распределенное хранение почтовых данных
- Мониторинг инфраструктуры
4. Безопасность:
- IAM (единый для всего провайдера)
- Поддержка сервисных IAM ролей для хранилища
- Поддержка гранулярных IAM ролей для хранилища
- Поддержка KMS и шифрования
- Шифрование при хранении
- Шифрования при передаче
- Логирование доступа (аудит-логи контролплейна)
- Поддержка абстракции «Облачный проект» с управлением IAM на уровне проекта
- Сертификаты соответствия: 152-ФЗ УД-1 и УД-4, ФСТЭК пр. 17 и пр. 21, ГОСТ 57580, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS
5. Доступность и обслуживание:
- Модели оплаты
- Минимальная стоимость обязательная к оплате клиентом
- Стоимость хранения 10 000 Гб.
- Минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб.
- Длительность тестового периода
- Виды технической поддержки
Дополнительные характеристики S3-провайдеров
Лидером рейтинга российских провайдеров S3-хранилищ признан сервис Selectel. Мультирегиональное хранилище на базе дата-центров уровня Tier III, максимально полная поддержка совместимостей с протоколами S3 по API, моментальное масштабирование, программная тройная репликация, гибко настраиваемая система управления доступом (IAM) и полное соответствие всем нормативным требованиям к безопасности хранения данных в том числе ISO/IEC 27018 (регулирует правила обработки персональных данных в облаке), PCI DSS (обработка данных держателей карт) и 152-ФЗ по до первого уровня защищенности включительно.
На втором месте — облачное объектное хранилище S3 от Timeweb Cloud. Данные размещаются в ЦОДах Tier III, соответствующих требованиям ФЗ-152, а ИТ-инфраструктура отвечает международным требованиям PCI DSS и ISO. Хранилище предоставляет полный контроль над данными и позволяет кратно масштабироваться, а для быстрого доступа используются горячие пулы на NVMe. Управление позволяет интегрироваться в любые системы, поддерживающие S3.
Третье место — у мультизонального S3-совместимого хранилища Т1. Решение соответствует требованиям 152-ФЗ (ИСПДн УЗ-1) и 187-ФЗ (КИИ, КЗ-1). Облачное хранилище автоматически масштабируется и полностью готово к работе без необходимости развертывания собственной инфраструктуры. Заказчик может выбрать хранилище, расположенное в одной или двух зонах доступности, реализована автоматическая маршрутизация между зонами доступности при сбоях. При этом для мультизонального хранилища предусмотрена репликация по схеме 2X3.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
