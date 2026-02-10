CNewsMarket публикует первый рейтинг российских провайдеров облачных объектных хранилищ (сервисов, поддерживающих протокол S3). Поставщики облачных услуг предлагают множество инструментов для надежного хранения и обеспечения постоянного доступа к информации, предоставляют различные тарифные планы в зависимости от класса хранения и обеспечивают техническую поддержку клиентов.

CNewsMarket публикует первый рейтинг отечественных провайдеров сервиса облачного хранения, совместимых с протоколом Amazon S3. Услуга предназначена для хранения больших объемов неструктурированных данных с поддержкой репликации, соблюдением политик жизненного цикла (версионирование, удаление, перемещение и т.п.) и управлением с помощью веб-консоли или через API с доступом через HTTPS.

Хранение данных в виде объектов на базе облачной инфраструктуры провайдера востребовано бизнесом, когда есть необходимость обеспечивать сохранность огромных объемов информации. Это могут быть «тяжелые» объекты в несколько сотен гигабайт (видео, резервные копии) или сотни тысяч файлов (например, логи, регулярно накапливаемые в течение длительного периода).

Особенность облачных S3-хранилищ заключается в том, что они обеспечивают сохранность и доступ к данным по двум основным сценариям: когда требуется высокая доступность, отказоустойчивость и масштабируемость (т.е. возможность мгновенно увеличить или уменьшить объемы хранения) и когда необходима долгосрочная архивация редковостребованных данных (например, законодательством предусмотрено хранение договоров, актов и счетов в электронном виде в течение 7 лет).

Облачные провайдеры берут на себя задачи управления ИТ-инфраструктурой и в большинстве случаев предоставляют клиентам тарифные планы с оплатой только за реально используемые объемы (PAYG по фактическому потреблению) и без затрат на входящий трафик.

В рамках обзора сравниваются возможности российских облачных провайдеров по предоставлению качественного сервиса на уровне Amazon S3, общепризнанного мирового стандарта. Оценивается надежность (поддержка мультирегиональности, типы репликаций и др.), безопасность (соответствие как российским требованиям ГОСТ и ФСТЭК, так и западным ISO и PCI DSS), функциональность (совместимость с S3 API, поддерживаемые протоколы доступа и др.). Учитывается также уровень доступности (тарифная политика, наличие бесплатных опций) и качество технической поддержки.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

Функциональность:

Количество классов хранения

Отличия в зависимости от классов хранения

Совместимость S3 API

Поддерживаемые протоколы доступа

Совместимость

Сервисные характеристики

Возможности ИИ

Максимальный размер действующей инсталляции единым контуром

2. Отказоустойчивость:

Поддержка мультирегиональности в хранилище

Количество пулов хранилища

Количество собственных ЦОД уровня TIER III, размещенных в РФ

Репликация данных

SLA на доступность

SLA на компенсацию (Service Credit Percentage)

3. Безопасность:

4. Безопасность:

IAM (единый для всего провайдера)

Поддержка сервисных IAM ролей для хранилища

Поддержка гранулярных IAM ролей для хранилища

Поддержка KMS и шифрования

Шифрование при хранении

Шифрования при передаче

Логирование доступа (аудит-логи контролплейна)

Поддержка абстракции «Облачный проект» с управлением IAM на уровне проекта

Сертификаты соответствия: 152-ФЗ УД-1 и УД-4, ФСТЭК пр. 17 и пр. 21, ГОСТ 57580, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS

5. Доступность и обслуживание:

Модели оплаты

Минимальная стоимость обязательная к оплате клиентом

Стоимость хранения 10 000 Гб.

Минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб.

Длительность тестового периода

Виды технической поддержки

Топ-5 облачных S3-провайдеров 2026 Место Компания Продукт Итоговый балл 1 Selectel Объектное хранилище S3 1 035 2 Timeweb Хранилище S3 995 3 Т1 Объектное хранилище S3 935 4 Yandex Cloud Yandex Object Storage 920 5 Росукреп S3 хранилище 915

Дополнительные характеристики S3-провайдеров

Лидером рейтинга российских провайдеров S3-хранилищ признан сервис Selectel. Мультирегиональное хранилище на базе дата-центров уровня Tier III, максимально полная поддержка совместимостей с протоколами S3 по API, моментальное масштабирование, программная тройная репликация, гибко настраиваемая система управления доступом (IAM) и полное соответствие всем нормативным требованиям к безопасности хранения данных в том числе ISO/IEC 27018 (регулирует правила обработки персональных данных в облаке), PCI DSS (обработка данных держателей карт) и 152-ФЗ по до первого уровня защищенности включительно.

На втором месте — облачное объектное хранилище S3 от Timeweb Cloud. Данные размещаются в ЦОДах Tier III, соответствующих требованиям ФЗ-152, а ИТ-инфраструктура отвечает международным требованиям PCI DSS и ISO. Хранилище предоставляет полный контроль над данными и позволяет кратно масштабироваться, а для быстрого доступа используются горячие пулы на NVMe. Управление позволяет интегрироваться в любые системы, поддерживающие S3.

Третье место — у мультизонального S3-совместимого хранилища Т1. Решение соответствует требованиям 152-ФЗ (ИСПДн УЗ-1) и 187-ФЗ (КИИ, КЗ-1). Облачное хранилище автоматически масштабируется и полностью готово к работе без необходимости развертывания собственной инфраструктуры. Заказчик может выбрать хранилище, расположенное в одной или двух зонах доступности, реализована автоматическая маршрутизация между зонами доступности при сбоях. При этом для мультизонального хранилища предусмотрена репликация по схеме 2X3.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Соответствие 152-ФЗ УД-1 20 баллов 1. Возможности ИИ

▪ Fast object storage ▪ S3 Express API ▪ Поддержка PyTorch ▪ S3 Tables ▪ Другое

2. Репликация данных

▪ Программная двойная репликация (х2) ▪ Программная тройная (х3) ▪ Erasure coding

3. Поддержка мультирегиональности 4. Соответствие 152-ФЗ УД-4 5. Поддержка в режиме 24*7

15 баллов за каждый вариант 1. Отличия в зависимости от классов хранения

▪ Наличие отличий в репликации данных в зависимости от классов хранения ▪ Наличие отличий типов диска в зависимости от классов хранения ▪ Наличие отличий сетевой инфраструктуры в зависимости от классов хранения ▪ Наличие отличий аппаратных платформ в зависимости от класса хранения

2. Совместимость S3 API

▪ Bucket CORS ▪ Bucket CRUD ▪ Bucket Encryption server side-client ▪ Bucket Encryption server side (KMS) ▪ Bucket Location ▪ Bucket Policy / ACL ▪ Bucket Replication ▪ Bucket Website / Static Website / Hosting Website ▪ Bucket-level Public/Private Access ▪ Conditional write ▪ Event Notifications / Bucket Notification ▪ Lifecycle / delete after ▪ Multipart upload ▪ Object ACL / Get ACL ▪ Object Copy (server side) ▪ Object CRUD ▪ Object Lock / WORM ▪ Presigned URLs (GET/PUT) ▪ S3 API (List/Get/Put/Delete) ▪ Versioning ▪ Совместимость с Glacier (или аналоги cold storage)

3. Поддерживаемые накопители

▪ HDD ▪ SSD ▪ NVMe ▪ QLC ▪ High IOPS SSD ▪ TLC SSD

4. Поддерживаемые протоколы доступа

▪ AWS S3 ▪ FTP/SFTP/FTPS ▪ NFS ▪ POSIX ▪ SMB ▪ SWIFT

5. Совместимость

▪ Lifecycle management между классами ▪ Web UI ▪ Выгрузка технических логов хранилища ▪ Интеграция с DWH и аналитикой ▪ Нативная интеграция с CDN ▪ Поддержка пользовательских доменов ▪ Поддержка пользовательских секретов/ключей шифрования ▪ Поддержка пользовательских сертификатов ▪ Поддержка хранения резервных копий ВМ находящихся в том же облаке провайдера

6. Сервисные характеристики

▪ Автоматическое архивирование ▪ Возможность разворачивания приватного экземпляра хранилища с тонкой настройкой производительности индивидуально под клиента ▪ Доступ через публичный интернет ▪ Панель мониторинга ▪ Поддержка L3VPN для приватного подключения к хранилищу, в том числе поверх интернет ▪ Поддержка выделенного канала к ЦОДу заказчика

7. Безопасность

▪ IAM (единый для всего провайдера) ▪ Логирование доступа (аудит-логи контролплейна) ▪ Поддержка KMS и шифрования ▪ Поддержка абстракции «Облачный проект» с управлением IAM на уровне проекта ▪ Поддержка гранулярных IAM ролей для хранилища ▪ Поддержка сервисных IAM ролей для хранилища ▪ Шифрование при хранении ▪ Шифрования при передаче

8. Сертификаты соответствия

▪ ФСТЭК пр. 17 ▪ ФСТЭК пр. 21 ▪ ГОСТ 57580 ▪ ISO 27001 ▪ ISO 27017 ▪ ISO 27018 ▪ PCI DSS

9. Модель оплаты

▪ Входящий трафик не тарифицируется ▪ PAYG по фактическому потреблению, ▪ Подписка (коммит) на определенный объем

10.Наличие официальной интеграции или полной поддержки, описанной в документации провайдера

▪ 1C Битрикс ▪ AWS CLI ▪ Cyberduck ▪ Dalvik Virtual Machine ▪ Duplicity ▪ FilleZilla ▪ minio client ▪ Rclone ▪ s3cmd ▪ s3fs ▪ Terraform ▪ Veeam, Acronis, Хайстекс Акура или аналог для резервного копирования и DR

11.Ссылка на документацию 12.Длительность тестового периода

▪ до 7 дней ▪ 8-14 дней ▪ Более 14 дней

13.Виды технической поддержки

▪ Техподдержка 8*5 ▪ Онлайн-панель управления ▪ Открытый портал с документацией ▪ Возможность заказать премиальный уровень поддержки ▪ Базы знаний в открытом доступе (онлайн) ▪ Возможность обращения в телеграм-канал и иные соц.сети ▪ Возможность обращения в телеграм-канал и иные соц.сети 10 баллов за каждый вариант Частично, другое, по запросу 5 баллов за каждый вариант Количество пулов хранилища 1 пул = 5 баллов 2 – 4 пула = 10 баллов 5 и более = 15 баллов 5 и более = 15 баллов Количество собственных ЦОД уровня TIER III, размещенных в РФ 1 ЦОД = 5 баллов 2 – 3 ЦОДа = 10 баллов 4 – 5 ЦОДов = 15 баллов Более 5 = 20 баллов Более 5 = 20 баллов Количество классов хранения 2 и более = 10 баллов Максимальный размер действующей инсталляции единым контуром До 5 Пб = 5 баллов 5 – 20 Пб = 10 баллов 20 – 99 Пб = 15 баллов 100 и более = 20 баллов 100 и более = 20 баллов Минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб Высокая = 5 баллов Средняя = 10 баллов Низкая = 15 баллов Низкая = 15 баллов SLA на доступность SLA на компенсацию (Service Credit Percentage) 99,95% = 10 баллов 99,96 – 99,99% = 15 баллов 100% = 20 баллов 100% = 20 баллов Длительность тестового периода до 7 дней = 5 баллов 8 – 14 дней = 10 баллов 14 – 30 дней = 15 баллов Более 30 дней = 20 баллов Более 30 дней = 20 баллов

