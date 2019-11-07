G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, и Wasabi, американский оператор облачного хранение данных, договорились о стратегическом партнерстве, объединяющем инфраструктурные и технологические возможности компаний. Клиенты Wasabi получают доступ к глобальной сети доставки контента G-Core Labs, расположенной на пяти континентах, а G-Core Labs расширяет географию своего облачного хранилища в Европе, Северной Америке и Азии благодаря отказоустойчивому и быстрому хранилищу Wasabi.

Сотрудничество позволит клиентам компаний существенно повысить скорость работы с любыми данными, расположенными в сервисах облачного объектного хранения обоих игроков, расширит географию присутствия компаний, а также обеспечит практически безотказное функционирование хранилищ данных и сети доставки контента с показателем устойчивости 11x9 и средним временем отклика до 30 мс по всему миру.

Решения компаний, по их собственной оценке, станут одними из самых эффективных на рынке с точки зрения технологических возможностей и ценовой политики, позволяя сокращать затраты на облачное хранение контента и деловых данных более чем в два раза по отношению к действующим сегодня на рынке предложениям и существенно быстрее отдавая информацию конечным пользователям.

«Облачные объектные хранилища позволяют эффективно решать задачи любого бизнеса, будь то провайдеры мультимедийных онлайн-сервисов, разработчики игр или финансовый сектор и медицинские услуги, по эффективному управлению разрастающимися объемами данных, а также предоставляют практически неограниченные возможности масштабирования и часто недоступный для отдельных компаний уровень защиты – и все это при нулевых затратах на инфраструктуру. Но качественное облачное хранение данных сегодня – это только половина успеха. Чтобы ускорять загрузку и отдачу мультимедийного контента и деловой информации конечным пользователям, сервисам хранения сегодня необходимы высокопроизводительные сети доставки контента, серверы которых расположены максимально близко к клиентам и аудитории. И в этом смысле партнерство G-Core Labs и Wasabi представляется нам одним из лучших на сегодня комплексных решений на рынке», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

«Благодаря этому партнерству наши клиенты получили возможность использовать ведущую сеть доставки контента G-Core Labs в комбинации с облачным хранилищем данных Wasabi класса hot storage. Клиенты Wasabi в Европе, России и Азии могут воспользоваться CDN G-Core Labs прямо из личного кабинета Wasabi через наш S3 API. Вместе мы предоставляем нашим пользователям возможность сохранять лидерство на своих рынках, сокращая расходы на хранение данных и обеспечивая их более быструю и надежную доставку», – сказал Девид Френд, CEO Wasabi.

Wasabi представляет центр хранения данных для гибридных и мультиоблачных рабочих сред. В основе хранилища Wasabi лежит передовая архитектура файловой системы с несколькими центрами обработки данных в США и Европе.