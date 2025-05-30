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Все категории 175734
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Wasabi

Wasabi

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
07.11.2019 G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
09.08.2013 Холодильники с приставкой Super. Выбор ZOOM 1
11.02.2009 Васаби – это не приправа, а принтер 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Wasabi и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
G-Core Labs 73 1
Samsung Electronics 10376 1
LG Electronics 3639 1
Toshiba Corporation 2935 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Dell EMC 5052 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Sharp Corporation 1043 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Dyson 128 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 69 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1073 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52846 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13014 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31872 2
Электротехника - инвертор 149 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2666 2
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4777 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 655 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7434 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1015 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16391 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 321 1
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 555 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11396 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21824 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68105 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3113 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1342 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9659 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2239 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9863 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 1
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 1
Panasonic NR - серия холодильников 7 2
G-Core Labs CDN 7 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
Liebherr ECBN - холодильник 1 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Hitachi R - серия холодильников 3 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Dyson Cinetic 6 1
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Friend David - Френд Девид 1 1
Рашид Карим 8 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149042 3
Япония 13372 3
Европа 24385 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52593 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4004 1
Азия - Азиатский регион 5616 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Италия - Итальянская Республика 4379 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
Монако Княжество 104 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1405 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 517 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 531 2
Металлы - Серебро - Silver 767 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11132 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1573 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10174 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49240 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 741 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1720 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 900 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5094 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 294 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 418 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1097 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 1
Зоология - наука о животных 2696 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 78 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Cosmopolitan 25 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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