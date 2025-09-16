Разделы

16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов 1
29.07.2024 Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями 1
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 4
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
11.02.2021 Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов 1
28.12.2018 Лучшая бытовая техника 2018-2019 года 1
16.07.2018 Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники 1
19.06.2018 Самые вместительные холодильники 1
18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников 3
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
27.11.2017 Как выбрать холодильник: рекомендации ZOOM 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 1
07.04.2017 Бытовая техника с инверторным управлением. Выбор ZOOM 1
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 2
16.11.2015 Построй кухню премиум-класса вместе с LG 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 1
09.08.2013 Холодильники с приставкой Super. Выбор ZOOM 2
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 2
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 2
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 1
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM 1
24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM 1
24.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие новые двухкамерные холодильники 1
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные 1
10.02.2011 Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011 1
08.12.2010 Лучшая бытовая техника 2010: новинки и тренды года 1
24.11.2010 Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники 1
19.11.2010 Выбор ZOOM: лучшие холодильники форм-фактора side-by-side 1
13.11.2010 Двухкамерные холодильники: хиты продаж октября 2010 1
16.09.2010 Двухкамерные холодильники: хиты продаж августа 2010 1
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 2
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
30.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие холодильники 2009 года 1
19.10.2009 Дизайнерская техника: домашний гламур 1

Samsung Electronics 10491 30
LG Electronics 3656 29
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 23
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 232 17
Siemens AG - Siemens Group 2612 13
Sharp Corporation 1043 7
Ростех - Автоматика Концерн 1712 6
Toshiba Corporation 2940 5
Daewoo Electronics 43 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 4
Haier Group 194 3
ASKO 35 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 2
Meta Platforms - Facebook 4501 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
Wasabi 5 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Apple Inc 12432 1
Xiaomi 1892 1
Philips 2069 1
Vestel 38 1
Цифра ГК 2517 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Midea 46 1
Box inc - box.com - box.net 366 1
Ring 62 1
Integra 28 1
Технологии Будущего 153 1
Titanium 84 1
Electrolux AB - Zanussi 44 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 185 1
Shivaki 9 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 19
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 16
Miele - Миле 135 11
Hansa - Ханса 114 10
Haier - Candy Group - Канди 99 10
Beko - Beko Electronics 74 9
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 8
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 6
Smeg 19 6
Dyson 129 5
Gaggenau 35 5
Swarovski AG 73 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 4
Ardo - Ардо 36 4
Bugatti 17 3
Daewoo 102 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1555 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 217 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 9 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 45 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
UMA - United Music Agency 40 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Верный - торговая сеть 304 1
Жемчужина - Санаторий 62 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1089 52
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 317 48
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 71 40
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 38
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2753 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 29
Вентилятор - Fan 1017 24
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 23
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 743 21
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 20
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1706 20
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 16
Электротехника - инвертор 156 14
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1032 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 12
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1075 12
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 688 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 337 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14210 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 9
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12556 9
Угольный фильтр - Carbon Filter 46 9
Multi-Airflow-System 9 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10036 8
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 509 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 215 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 403 7
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 155 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9134 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8003 6
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 20
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 15
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 12
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 9
Samsung RL - серия холодильников 14 8
Liebherr SBS - холодильник 11 8
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 8
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 7
LG Multi Air Flow 16 7
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 7
LG Hygiene Fresh 6 6
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 5
LG Kompressor Follow Me 20 5
LG Smart Diagnosis 14 5
Bosch - VarioSpeed 15 5
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 4
Liebherr CBP - холодильник 4 4
Liebherr CBN - холодильник 6 4
Samsung Space Max 7 4
Samsung Twin Cooling Plus 7 4
Liebherr CTN - холодильник 8 4
Panasonic NR - серия холодильников 7 4
LG DoorCooling - холодильник 4 3
LG GC - серия холодильников 3 3
Hitachi R - серия холодильников 3 3
Google Android 14485 3
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 3
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 3
Liebherr CN - холодильник 5 3
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 3
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
Siemens GS - Siemens KA - серия холодильников 5 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 2
Haier HB - Haier C - серия холодильников 2 2
Apple iPhone 6 4861 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 2
Microsoft Paint - Графический редактор 68 2
Dyson Cinetic 6 2
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 2
Головин Даниил 34 6
Рашид Карим 8 4
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Liebherr Hans - Либхерр Ганс 1 2
Агуреева Ольга 9 2
Измайлов Максим 8 2
Толстобров Михаил 10 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 123 1
Киркоров Филипп 8 1
Liebherr Isolde - Либхерр Изольда 1 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Малахов Андрей 7 1
Бочкова Светлана 1 1
Провкин Дмитрий 1 1
Монахов Сергей 14 1
Плетнев Александр 8 1
Старикова Евгения 11 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Конеген Светлана 1 1
Деняпкина Екатерина 1 1
Завьялова Юлия 1 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 42
Германия - Федеративная Республика 12861 25
Южная Корея - Республика 6794 23
Европа 24513 22
Италия - Итальянская Республика 4408 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3014 10
Япония 13437 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 9
Азия - Азиатский регион 5685 7
Турция - Турецкая республика 2456 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 5
Швеция - Королевство 3658 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 4
Земля - планета Солнечной системы 10572 3
Беларусь - Белоруссия 5947 3
Америка - Американский регион 2181 3
Франция - Французская Республика 7943 3
Германия - Берлин 724 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 2
Австрия - Австрийская Республика 1326 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7936 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 2
Польша - Республика 1996 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 149 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5305 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Монако Княжество 104 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 379 2
Италия - Милан 163 2
Словения - Республика 251 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 434 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 38
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1418 33
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 33
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 541 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 22
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 21
Металлы - Серебро - Silver 788 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 18
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 17
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 908 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4255 14
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 10
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 177 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11287 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4232 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5183 6
Английский язык 6823 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 298 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1424 5
Ergonomics - Эргономика 1659 5
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 5
Зоология - наука о животных 2747 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1985 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5488 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7197 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1193 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1012 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6239 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5294 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9389 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 31
Cosmopolitan 25 1
Fortune 210 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 1
Sirena - Сирена 3 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
МГУПП - Московский государственный университет пищевых производств - Московский государственный университет прикладной биотехнологии имени академика РАН И. А. Рогова 1 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Red Dot Design Award 56 1
Samsung Forum 14 1
