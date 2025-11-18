Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Newson Marc Ньюсон Марк

СОБЫТИЯ


18.11.2025 Новые iPhone некому рисовать. Из Apple сбежал талантливейший дизайнер, который мог заменить Джони Айва 1
01.11.2022 Из Apple разбегаются топ-менеджеры. Компания увольняет ветеранов, работавших на нее десятилетиями 1
05.08.2020 Главный маркетолог Apple смещен с поста, который он занимал 23 года 1
28.06.2019 Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
02.02.2012 Pentax анонсировал новую «беззеркалку» Pentax K-01 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Newson Marc и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Nikon 646 1
ASKO 36 1
Hoya Corporation 12 1
Samsung Electronics 11065 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
OpenAI 542 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 3
Miele - Миле 139 1
Smeg 19 1
Swarovski AG 74 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Bugatti 17 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Ardo - Ардо 36 1
eBay Inc 1640 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Аксессуары 4282 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Тостер 69 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 2
Apple iPod 1553 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax D 19 1
Apple iPhone Air 55 1
ByteDance - TikTok 355 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple - App Store 3109 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Apple Pay 519 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 12 243 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 2
Dye Alan - Дай Алан 5 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Atkinson Bill - Аткинсон Билл 1 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Blevins Tony - Блевинс Тони 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Horvath Jane - Хорват Джейн 1 1
Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 1
Rasmussen Karen - Расмуссен Карен 2 1
Kay Alan - Кай Алан 3 1
Matthiasson Anna - Матиассон Анна - Маттиассон Анна 2 1
Page Richard - Пейдж Ричард 1 1
Dowling Steve - Даулинг Стив 6 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Capps Steve - Капс Стив 1 1
Dowling Steve - Доулинг Стив 4 1
Chowdhury Abidur - Чоудхури Абидур 4 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 1
Gurman Mark - Гурман Марк 22 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа 24964 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Великобритания - Лондон 2432 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Хорватия - Республика 287 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 2
Apple Park 7 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 81 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Bloomberg 1627 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
WCCFTech - Издание 110 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще