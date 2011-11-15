Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wozniak Steve Wozniak Stephen Возняк Стив Возняк Стивен
СОБЫТИЯ
|15.11.2011
|
На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк
х инноваторов из России, 100 предпринимателей и инвесторов со всего мира и 50 лучших отечественных стратап проектов. Впервые в программе заявлены мировые гуру технологий и звезды венчурной индустрии: Стив Возняк (Apple), Гарри Таггер (Y-Combinator), Питер Вастербака (Angry Birds - Rovio), Майк Браун (AOL Ventures), Поль Бушет (Gmail, Google Adwords), Кевин Коллеран (Facebook), Билл Тай (CRV
|11.04.2011
|
Стив Возняк готов вернуться в Apple
Сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) готов вернуться в Apple в случае поступления интересного предложения, сообщает
|18.01.2010
|
Стивен Возняк любит "гуглофон"
ефон не от Apple, а "вышедший вчера" (по контексту получилось, что речь шла именно о Google Nexus One). После того, как в западных СМИ вышли публикации с весьма шокирующими фанатов Apple заголовками, Стивен Возняк объяснил, что он имел в виду "любимый из недавно вышедших" и подчеркнул, что у него у самого есть целых два iPhone.
|06.02.2009
|
Основатель Apple нашел работу
Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший в 1976 г. вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) компанию Apple, пр
|09.10.2008
|
Основатель Apple: дни iPod сочтены
кта неминуем и наступит уже очень скоро, передает мнение одного из основателей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak) британское издание Telegraph.co.uk. «iPod очень долгое время оставался номером
|11.09.2006
|
Изображение дня: Стив Джобс и Стив Возняк в 1976 г.
На сайте www.silvermac.com опубликована фотография основателей Apple. На ней Стив Джобс и Стив Возняк сняты в 1976 г.:
