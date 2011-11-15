Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Wozniak Steve Wozniak Stephen Возняк Стив Возняк Стивен


СОБЫТИЯ


15.11.2011 На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк

х инноваторов из России, 100 предпринимателей и инвесторов со всего мира и 50 лучших отечественных стратап проектов. Впервые в программе заявлены мировые гуру технологий и звезды венчурной индустрии: Стив Возняк (Apple), Гарри Таггер (Y-Combinator), Питер Вастербака (Angry Birds - Rovio), Майк Браун (AOL Ventures), Поль Бушет (Gmail, Google Adwords), Кевин Коллеран (Facebook), Билл Тай (CRV
11.04.2011 Стив Возняк готов вернуться в Apple

Сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) готов вернуться в Apple в случае поступления интересного предложения, сообщает
18.01.2010 Стивен Возняк любит "гуглофон"

ефон не от Apple, а "вышедший вчера" (по контексту получилось, что речь шла именно о Google Nexus One). После того, как в западных СМИ вышли публикации с весьма шокирующими фанатов Apple заголовками, Стивен Возняк объяснил, что он имел в виду "любимый из недавно вышедших" и подчеркнул, что у него у самого есть целых два iPhone.
06.02.2009 Основатель Apple нашел работу

Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший в 1976 г. вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) компанию Apple, пр
09.10.2008 Основатель Apple: дни iPod сочтены

кта неминуем и наступит уже очень скоро, передает мнение одного из основателей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak) британское издание Telegraph.co.uk. «iPod очень долгое время оставался номером
11.09.2006 Изображение дня: Стив Джобс и Стив Возняк в 1976 г.

На сайте www.silvermac.com опубликована фотография основателей Apple. На ней Стив Джобс и Стив Возняк сняты в 1976 г.:

Публикаций - 59, упоминаний - 104

Wozniak Steve и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12656 52
Microsoft Corporation 25266 16
Google LLC 12286 7
X Corp - Twitter 2909 6
Meta Platforms - Facebook 4539 6
Intel Corporation 12550 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 5
Fusion-io 8 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 4
Samsung Electronics 10644 3
Lenovo Motorola 3530 3
Oracle Corporation 6882 3
Sony 6637 3
9037 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 249 3
Mitnick Security Consulting 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3145 2
AMD - Advanced Micro Devices 4476 2
Lenovo Group 2365 2
Qualcomm Technologies 1914 2
OpenAI 386 2
Формоза - Formoza 177 2
Adobe Systems 1573 2
Atari 155 2
OpenText - Micro Focus - Novell 873 2
ИИ-Технологии 234 2
Anthropic 68 1
КСОР 7 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
Broadcom - VMware 2498 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 1
Ростелеком 10348 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
Huawei 4232 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 1
SAP SE 5441 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 1
eBay Inc 1632 4
Tesla Motors 430 3
Christie's - Кристис 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Microsoft - LinkedIn 688 2
Y Combinator - венчурный фонд 53 2
Sherpa Capital 2 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
AOL Ventures 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Barclays 121 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
Airbnb 98 1
Block - Square 198 1
Google Ventures - GV 37 1
Uber 339 1
Социальные гарантии 39 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
SoftBank Group 272 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Альфа-Банк 1873 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1331 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
101Hotels.com 456 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Intel Capital 148 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Helix Ventures 3 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4123 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 3
Наушники - Headphones 4304 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 8
Apple iPod 1550 7
OpenAI - ChatGPT 543 5
Apple I 9 5
Apple iPad 3942 5
Apple iTunes Store 1115 5
Google Android 14734 3
Apple iOS 8272 3
Apple II 54 3
Apple - App Store 3013 3
Apple iPhone 6 4862 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 3
Microsoft Windows 16365 3
Apple iPhone 5 777 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Pinterest 74 3
Linux OS 10943 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 480 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1015 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 147 2
Xerox Model A 1 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Honor 5 - серия смартфонов 7 1
Nintendo 64 - N64 29 1
Apple Touch ID 287 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 1
Lenovo Motorola - серия микропроцессоров 1 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 229 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 314 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 539 1
Sony Walkman 285 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 83 1
Галактика Zoom 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 31
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 411 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 3
Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 2
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 2
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 2
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 2
Ohanian Alexis - Оханян Алексис 2 2
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 11 2
Aldrin Buzz - Олдрин Баз 4 2
Путин Владимир 3361 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 26 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 2
Thiel Peter - Тиль Питер 31 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Allen Paul - Аллен Пол 121 2
Brin Sergey - Сергей Брин 191 2
Дворкович Аркадий 211 2
Mickos Marten - Микос Мартен 23 2
Семенова Вера 3 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 2
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 21 2
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 2
Калиев Аидар 1 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Polisner George - Полиснер Джордж 1 1
Золотов Денис 3 1
Табер Игорь 2 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Castro Fidel - Кастро Фидель 9 1
Патракова Анжела 10 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 18 1
Mandela Nelson - Мандела Нельсон 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 23
Россия - РФ - Российская федерация 157438 17
США - Калифорния 4776 10
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 6
Япония 13556 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
США - Нью-Йорк 3153 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Южная Корея - Республика 6868 3
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 3
Великобритания - Лондон 2410 3
Япония - Токио 1011 3
Германия - Федеративная Республика 12948 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 2
США - Орегон 253 2
США - Юта 196 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 2
Арктика - Северный полюс 179 2
Европа 24653 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
США - Вашингтон - Редмонд 237 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 36 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Армения - Республика 2374 1
Индия - Bharat 5710 1
Китай - Тайвань 4139 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 27 1
США - Алабама 145 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Америка - Американский регион 2189 1
США - Невада 213 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 6
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Философия - Philosophy 502 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 656 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 6
Bloomberg 1420 4
NYT - The New York Times 1088 3
AppleInsider 398 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 2
Reddit 361 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 2
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
The Washington Post 343 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Pocket-Lint 71 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
MacWorld 134 1
NBC News 185 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
РИА Новости 989 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TG Daily 98 1
Fortune 210 1
DailyTech 96 1
Telegraph 196 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Fortune Global 500 287 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Strategy Analytics 284 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1096 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
День молодёжи - 27 июня 1002 2
Burning Man - фестиваль 7 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Data Fusion Contest 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще