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Data Fusion Contest



20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 1
19.02.2024 Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
17.02.2022 Премию Data Fusion Awards 2022 вручат на конференции 14 апреля 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Data Fusion Contest и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростелеком 9699 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12099 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Цифра ГК 2426 1
КСОР 7 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Google LLC 11775 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Nvidia Corp 3487 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром нефть 618 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Tesla Motors 396 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Data Fusion - Слияние данных 62 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 4
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 323 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Pinterest 66 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Кулик Вадим 180 5
Райгородский Андрей 37 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Крайнов Александр 16 2
Скоробогатова Ольга 55 2
Плуготаренко Сергей 79 2
Патракова Анжела 7 2
Дворкович Аркадий 210 1
Коновалихин Максим 17 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Путин Владимир 3171 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Ляпунов Игорь 121 1
Безбогов Сергей 46 1
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Никитченко Анна 7 1
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Серебряникова Анна 72 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Казахстан - Республика 5525 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Нидерланды 3517 1
Индия - Bharat 5431 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Америка Латинская 1811 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Экономический эффект 1067 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Gartner - Гартнер 3556 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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