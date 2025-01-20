Data Fusion Contest
Data Fusion Contest и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
|КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
|Pinterest 66 1
|МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
|Кулик Вадим 180 5
|Райгородский Андрей 37 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Крайнов Александр 16 2
|Скоробогатова Ольга 55 2
|Плуготаренко Сергей 79 2
|Патракова Анжела 7 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Коновалихин Максим 17 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Путин Владимир 3171 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Колесников Максим 24 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шойтов Александр 78 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Баранов Денис 17 1
|Кривошеев Кирилл 1 1
|Трифонов Никита 1 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Касперская Наталья 291 1
|Тихонова Катерина 5 1
|Карасев Антон 19 1
|Попова Наталья 13 1
|Александров Иван 1 1
|Илык Ростислав 1 1
|Кожемяко Дмитрий 1 1
|Черных Иван 1 1
|Оселедец Иван 24 1
|Голицын Сергей 25 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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