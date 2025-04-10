Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps Diffusion model Диффузионная модель
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Путин Владимир 3223 1
|Осеевский Михаил 319 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Кулик Вадим 183 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 356 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Белевцев Андрей 66 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Крайнов Александр 16 1
|Безбогов Сергей 49 1
|Кандинский Василий 9 1
|Баранов Денис 18 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шойтов Александр 78 1
|Газаров Артур 77 1
|Колесников Максим 25 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Охотин Андрей 1 1
|Патракова Анжела 7 1
|NeurIPS 10 1
|Data Fusion Contest 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.