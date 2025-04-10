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MLOps Diffusion model Диффузионная модель



10.04.2025 Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке 1
14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
17.04.2024 Data Fusion 2024 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
15.11.2007 Доказана возможность существования внегалактических органических молекул 1
10.07.2006 Ликбез: что означают фотографические термины. Часть 2 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 78 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1251 1
Apple Inc 12215 1
Ростелеком 9847 1
X Corp - Twitter 2874 1
Yandex - Яндекс 7569 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 222 1
Konica Minolta 406 1
Canon 1402 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Sony 6563 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4059 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Цифра ГК 2455 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 1
Nikon 622 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 78 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 267 1
Parallax - Параллакс 21 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Tesla Motors 401 1
Газпром нефть 630 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3213 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5205 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 639 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7582 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 166 2
Data Fusion - Слияние данных 64 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11598 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6878 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28426 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6753 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3237 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1352 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 483 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4329 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7841 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 186 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 764 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1841 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1586 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 540 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5200 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1436 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 249 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 708 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1086 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 152 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 49 1
Pinterest 67 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 158 1
Путин Владимир 3223 1
Осеевский Михаил 319 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
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Скоробогатова Ольга 56 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1032 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 3
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Молекула - Molecula 1069 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8832 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3596 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5882 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 468 1
Экономический эффект 1093 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 921 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
Английский язык 6708 1
Физика - Physics - область естествознания 2668 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 389 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2046 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8156 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Металлы - Золото - Gold 1148 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1802 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 508 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
New Scientist 1448 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1106 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 964 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 31 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 63 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
NeurIPS 10 1
Data Fusion Contest 9 1
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