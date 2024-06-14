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Сбер Cloud.ru SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 11
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
|Рафаловский Давид 32 4
|Ведяхин Александр 177 3
|Филиппов Денис 75 2
|Пепперштейн Павел 1 1
|Сандалов Феликс 2 1
|Белевцев Андрей 113 1
|Кандинский Василий 10 1
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