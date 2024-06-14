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Сбер Cloud.ru SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky 3
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 1
01.02.2022 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к инструменту подготовки датасетов 1
19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP 1
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space 3
09.12.2021 «Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E 1
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках 3
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 10
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 91 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 619 7
Microsoft Corporation - GitHub 1048 5
Social Data Hub - SocialDataHub 21 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 2
OpenAI 482 2
Hugging Face 48 1
Samsung Electronics 10975 1
Yandex - Яндекс 9058 1
Microsoft Corporation 25669 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 423 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4643 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 2
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2007 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 2
Repository - Репозиторий 1145 2
CLIP - Calling Line Identity Presentation 30 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 1
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TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 505 1
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СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 3
OpenAI - DALL-E 32 2
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Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 113 2
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