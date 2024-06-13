Разделы

CLIP Calling Line Identity Presentation


СОБЫТИЯ

13.06.2024 МГУ о применении мультимодальных больших языковых моделей в видеоаналитике 1
18.04.2024 Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
01.04.2024 Бот от MTS AI найдет необходимый момент на видео за пару секунд 1
19.01.2024 Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться 1
04.04.2023 «Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.1 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 1
19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP 2
24.08.2020 Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото 1
02.08.2018 Третье поколение хорошего звука 1
16.09.2016 Крепкий звук JBL Clip 2 1
04.09.2015 Преемник блог-камеры Narrative Clip может снимать видео 1
13.02.2014 SanDisk представил MP3-плеер Clip Sport 1
24.01.2013 Тест самого дорогого трансформера Sony VAIO Duo 11: печаль моя светла? 1
21.03.2012 Комбайн за 20 долларов 1
30.12.2009 Видеокамера-кулон 1
02.03.2009 Satel выпустила конвертер для беспроводной GSM-передачи данных 1
23.10.2007 Новые телефоны DECT: Siemens Gigaset AL140 и AL145 1
27.08.2007 Sansa Clip: компактный МР3-плеер от SanDisk 1
24.01.2007 Электронные письма с ложными сообщениями содержат троян 1
14.04.2006 W3C опубликовала черновик новой версии CSS 1
04.10.2005 Gigaset C450 и C455: новые десктопы от Siemens 1
25.11.2004 Philips 755 - телефон со стилусом 1
24.04.2003 Flexscan L695 — 18,1-дюймовый монитор c функцией PiP 1
12.01.2001 Продвинутый "связист" 1
26.06.2000 Sony представила Clip-On - систему видеозаписи с 30-ГБ жестким диском 1
16.11.1999 Sony выпускает новый MP3 плеер 1

CLIP и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman - JBL 234 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14028 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 374 3
Sony 6625 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
Siemens AG - Siemens Group 2626 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9159 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
Social Data Hub - SocialDataHub 21 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
SanDisk 325 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 508 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Matrox - Matrox Graphics 36 1
Philips 2075 1
GitHub 949 1
AMD Graphics Product Group - ATI 963 1
Eizo 27 1
Microsoft Corporation 25194 1
Intel Corporation 12509 1
Toshiba Corporation 2954 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 23 1
VAIO 475 1
Telegram Group 2499 1
Citrix Systems 837 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1571 1
Broadcom - VMware 2484 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 122 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
SolarWinds 53 1
Doogee 32 1
Atlassian 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8033 3
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2668 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 1
Black Star 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6414 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 337 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10160 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12843 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25457 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14312 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8869 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7621 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10278 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2006 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1559 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17425 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28839 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10508 3
Автоответчик - Answering machine 204 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12667 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4147 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3935 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 322 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5778 2
Микрофон - Microphone 2685 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1907 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1095 2
Аналоговые технологии 2826 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2206 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3916 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1966 2
Оповещение и уведомление - Notification 5297 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5797 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4323 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6287 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6159 2
Наушники - Headphones 4249 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14939 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10049 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9787 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1808 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 2
Philips Savvy 3 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Microsoft Windows 16252 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
Eizo SlimEdge 1 1
SanDisk Clip Sport - MP3-плеер 1 1
SanDisk Sansa - SanDisk Sansa Fuze - SanDisk Sansa Clip - Sandisk Sansa Connect - SanDisk Sansa TakeTV 20 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 193 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Satel - GPRS-T1 - GPRS-Soft 1 1
AIRI - FusionBrain 28 1
SolarWinds Orion 2 1
SDS-Group - REXANT 3 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 82 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 349 1
Samsung - Harman - JBL Flip 13 1
Google Android 14597 1
Apple iOS 8197 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1355 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1409 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 477 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple iPad 3914 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 738 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1322 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1427 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 99 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 432 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 1
Ведяхин Александр 158 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Тимофеева Татьяна 2 1
Альбинович Евгений 1 1
Castro Fidel - Кастро Фидель 9 1
Ксенин Алекс 311 1
Путин Владимир 3327 1
Филиппов Денис 65 1
Абрамов Виктор 11 1
Курьянов Павел 3 1
Конов Евгений 3 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Мельникова Анастасия 431 1
Россия - РФ - Российская федерация 155449 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53304 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8043 2
Украина 7770 2
Япония 13507 1
Нидерланды 3619 1
Германия - Федеративная Республика 12914 1
Испания - Королевство 3758 1
Европа 24592 1
Великобритания - Лондон 2405 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 744 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Солнечная система - Solar system 2542 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1748 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5968 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1801 2
Английский язык 6853 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25769 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6737 2
Ergonomics - Эргономика 1678 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50924 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2894 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6897 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6332 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3141 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5244 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4326 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 425 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1429 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1727 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1219 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 615 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2258 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5230 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3638 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1144 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10460 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54618 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
РС Рro 91 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 145 1
День молодёжи - 27 июня 984 1
Короткая ссылка
