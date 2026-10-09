Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202572
ИКТ 15709
Организации 11904
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3598
Системы 27096
Персоны 88409
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1343
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Doogee

Doogee

 Doogee — бренд защищенных телефонов. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 Россию завалило крайне опасными смартфонами со встроенными вирусами. Они официально продаются в Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» 1
07.08.2025 Как использовать eSIM в России в 2025 году 1
22.04.2025 Линейка защищенных телефонов Doogee: прочь, стереотипы! 1
11.11.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых смартфонов Doogee 1
18.04.2024 Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов 1
23.01.2023 Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM 2
18.10.2022 В России поступил в продажу новый сверхпрочный смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения 3
24.08.2022 Представлены защищенные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12 000 мАч и быстрой зарядкой 65 Вт 4
08.08.2022 Тренд лета – защищенные смартфоны. Продажи выросли в три раза 2
08.08.2022 Спрос на «неубиваемые» смартфоны в России вырос в разы 1
27.04.2022 Doogee представила новый смартфон S98 Pro с «инопланетным» дизайном и тепловизионной камерой 3
18.03.2022 Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта 2
21.02.2022 На российском рынке появился смартфон Doogee V20 3
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 2
23.07.2021 Смартфон с четырьмя камерами Doogee N40 Pro дебютирует на российском рынке 3
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 2
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 3
28.04.2020 Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей 3
23.04.2020 Doogee начинает российские продажи доступного смартфона X95. Цена 3
13.02.2020 Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM 2
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
11.11.2019 Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы 2
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 2
15.02.2019 Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней 1
21.01.2019 В Россию привезли сверхфункциональный модульный смартфон. Фото 2
01.03.2018 «Доктор Веб»: более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства 3
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 2
21.07.2017 Doogee MIX - безрамочное окно в Китай 2
19.12.2016 Появился смартфон с огромной батареей, от которого можно заряжать другие устройства 2
10.06.2015 Аккумуляторный гигант Doogee S6000 2
01.07.2014 Дизайн Wedge придаст устойчивости новым телевизорам Sony Bravia 1

Публикаций - 33, упоминаний - 65

Doogee и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11147 13
Xiaomi - Сяоми 2290 7
Sony 6756 6
Blackview 23 5
Google LLC 12815 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 396 5
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 29 4
Huawei 4722 4
Apple Inc 13296 4
ZTE Corporation 802 4
Oukitel 28 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 960 3
LG Electronics 3747 3
BBK OPPO Electronics 494 3
MediaTek - Ralink 602 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 588 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 362 2
Cubot 6 2
МегаФон 10965 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2203 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 2
Samsung - Harman - JBL 245 2
Fly 216 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
LeeCo Coolpad 13 1
Umidigi - UMI 15 1
Haier Group 232 1
Avenir Telecom 3 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
Kryptowire 2 1
Archos Technology 72 1
Lava 16 1
BBK OnePlus 301 1
Ростелеком 11054 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16160 1
Lenovo Group 2475 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Caterpillar - 93 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 1
eBay Inc 1642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3002 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5779 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13913 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27180 30
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10850 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10507 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8610 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13381 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22825 17
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1883 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3288 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6511 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8908 11
Night Vision - режим ночного видения 408 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2372 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2588 11
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1249 11
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 370 11
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2535 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28601 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26585 8
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1428 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5449 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3195 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2533 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2802 6
Наушники - Headphones 4551 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1407 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2101 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 817 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10815 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13620 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4010 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2448 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2867 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7441 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8011 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2655 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13152 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1570 4
Google Android 15378 12
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 723 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 741 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2281 6
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 251 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 5
Samsung Galaxy 1042 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7715 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 326 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 125 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 229 3
Oukitel K - серия смартфонов 10 2
BBK OPPO A - Серия смартфонов 53 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 299 2
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 2
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 148 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 447 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 194 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 344 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 2
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2996 2
BBK Realme C - Серия смартфонов 67 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1312 2
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 2
Huawei AppGallery 361 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 149 2
Google Android 9 - Android Pie 220 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 2
Google Android 8 - Android Oreo 199 2
Apple iPhone 6 4861 2
Honor View - серия смартфонов 36 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 2
VK - Яндекс.Дзен 268 1
Работенко Павел 6 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19389 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5525 2
Южная Корея - Республика 7107 2
Япония 13856 2
Сатурн - Титан (спутник) 544 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 1
Европа 25033 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 1
Индия - Bharat 5919 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4556 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3634 1
Китай - Тайвань 4289 1
Солнечная система - Solar system 2575 1
Украина 7961 1
Испания - Королевство 3852 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1808 1
Китай - Шанхай 840 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27696 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7713 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 860 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1736 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6838 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5578 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10566 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6279 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7112 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2779 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6103 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1257 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3424 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 267 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8990 1
Паспорт - Паспортные данные 2892 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1964 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2131 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3408 1
Сон - Somnus 493 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4749 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 452 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 25 1
Металлы - Золото - Gold 1263 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1465 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1809 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1023 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1545 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 3
TENAA 19 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
DxOMark - Издание 36 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще