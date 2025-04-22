Линейка защищенных телефонов Doogee: прочь, стереотипы!

Компания Doogee, производитель защищенных гаджетов и смартфонов, представила линейку высокотехнологичных новинок. В обновленные линейки вошли защищенные смартфоны для любителей экстрима, путешественников и геймеров, инновационные 5G-устройства и умные фитнес-гаджеты. Об этом CNews сообщили представители Doogee.

В линейке представлены востребованные серии смартфонов, оптимизированные под потребности разной аудитории.

Серия V Max создана для путешественников и любителей экстрима. V Max Play — первый в мире защищённый телефон со встроенным проектором, кемпинговым фонарём и сигнальным светом, идеальный как для активного отдыха, так и использования по домашним и рабочим вопросам.

Серия S200 понравится геймерам благодаря мощному процессору с поддержкой 5G и плавной мультизадачности. S200 Ultra выделяется брутальным дизайном в "механическом" стиле, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном (60 Гц) на задней панели, 1 ТБ памяти и аккумулятором 11 000 мА·ч с 66-ваттной зарядкой.

Серия Blade GT — первые легкие защищенные телефоны с умной подсветкой. Blade GT Play оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 5G, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и настраиваемой RGB-подсветкой. Blade 20 Play превращает смартфон в портативную DJ-станцию с динамиком на 125 дБ и 20-МП камерой ночного видения.

Fire 3 Pro — идеальный выбор для путешественников: аккумулятор 8350 мА·ч, защита по стандартам IP68/IP69K/MIL-STD-810H и Android 15.

Смартфоны Doogee: инновационные 5G-устройства

Смартфоны Doogee обладают встроенным ИИ и предоставляют своему владельцу воспользоваться всеми преимуществами новых технологий.

Серия Moment: M60 — первый ультратонкий смартфон с возможностью проецирования на любую поверхность и уникальным аккумулятором с кремниевым анодом.

Серия Note: Note59 Pro+ сочетает 8,6-мм корпус, аккумулятор 6250 мА·ч и 512 ГБ памяти.

Умные гаджеты Doogee: ваши спутники для здоровья и фитнеса

Серия D43(GPS)/D43B(GPS) — умные часы предназначены для отслеживания основных показателей здоровья и использования при фитнес-нагрузках; D39B — элегантные часы для женщин, сочетающие высокие технологии и уникальный дизайн; G01 — оптимальный выбор для путешественников: экран 1,95", чип Realtek 8773EWE, Bluetooth 5.3; D32FA — универсальная модель с премиальным дизайном, AMOLED-экраном и алюминиевым корпусом.

Все устройства поддерживают ИИ-функции, включая доступ к встроенной системе, аналогичной ChatGPT и мгновенный перевод.

Также представлены и модели других серий, например, оптимальный для работы, развлечений и учебы планшет Tab E3 Max с 14-дюймовым экраном, 11-дюймовая серия планшетов Go, и ряд популярных и уникальных моделей смартфонов, например, самые тонкие с умной подсветкой Blade, Fire — с тепловизором для любителей активного отдыха, Speed — киберпанк-дизайн для геймеров и многое другое.