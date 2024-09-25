Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182427
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Электрод Electrode Катод Эмиттер электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом)

Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом)

УПОМИНАНИЯ


25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость

вители ТПУ. Результаты испытаний вошли в статью, которая была выбрана на обложку журнала ACS Sensors (Q1; IF:8,9). Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030». ТПУ «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость Измерение биопотенциалов позволяет мониторить жизненно важные показатели. При этом электроды

05.11.2020 Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

е заряженные ионы движутся хаотично. А трубки, расположенные строго вертикально, формируют анод или катод, по структуре напоминающие расческу, вместо зубцов в которой — огромное количество прям
08.02.2016 Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной

скрытия черепной коробки. Врачи и ученые уже называют новую технологию эпохальной в медицине. Новый электрод по конструкции и способу имплантации похож на кардиостимулятор и стент для расширени
12.01.2015 Гибкие электроды решают проблему нейроинтерфейса

о такие имплантаты не могут работать долго, поскольку человеческие ткани двигаются, например, когда вы наклоняетесь завязать шнурки, длина спинного мозга увеличивается на несколько процентов. В итоге электроды и нервы постоянно перемещаются относительно друг друга, трение вызывает воспаление, рост рубцовой ткани и отторжение имплантата.Таким образом, современные нейроинтерфейсы надежно рабо
28.07.2014 Революционный прорыв: Емкость аккумуляторов вырастет в разы

журнале Nature Nanotechnology. Стандартная конструкция аккумулятора включает три ключевых элемента: катод (отрицательный электрод), электролит и анод (положительный электрод). Наиболее распрост
18.02.2014 Разработан аккумулятор с емкостью в 10 раз больше Li-ion

ь надежный кремниевый электрод с длительным сроком действия. Во время зарядки и разрядки кремниевый анод расширяется и сужается, а из-за своей хрупкости, в ходе регулярной деформации быстро тре
21.03.2012 Нанокомпозиты увеличат емкость батарей в 10 раз

из которых можно изготовить электроды, повышающие емкость современных аккумуляторов в 10 раз. Новый электрод позволяет минимум в 5 раз увеличить электрическую мощность батарей и создавать более
26.12.2011 Электроды из водорослей расщепляют воду

оящий из оксида железа, покрытого особым белком, выделенным из сине-зеленых водорослей. «Гибридный» электрод расщепляет воду в два раза эффективнее, чем электрод, состоящий только из окс
09.09.2011 Водоросли повысят емкость аккумуляторов для мобильников в 10 раз

заряженном электроде) ионов, которые во время использования мигрируют через раствор электролита на катод (положительно заряженный электрод). Традиционно аноды изготавливают смешиванием электро
28.10.2010 Добровольцам вживили в мозг электроды для управления компьютером

форнийского технологического института. Пациенты управляли активностью нервных клеток, от которой зависела прозрачность изображений на мониторе. Мало кто захочет участвовать в эксперименте, в котором электроды будут вживляться непосредственно в мозг. Поэтому такие исследования проводят на людях, для которых операции на мозге являются необходимостью. В данном исследовании участвовали 12 паци
22.12.2004 Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему

Компания R-Style Softlab (Россия) и «Анод-банк» (Монголия) подписали контракт на поставку и внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Монгольский банк получит аналитический инструмент для управления бизнесом и по
23.06.2003 Российская АБС выходит на рынок Монголии

Монгольский ”Анод-банк” и компания R-Style Softlab объявляют о начале промышленной эксплуатации в банке программного комплекса RS-Bank v. 5.1. В настоящее время в «Анод-банке», имеющем 7 отделений в


Публикаций - 482, упоминаний - 602

Электрод и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10488 39
Sony 6592 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 15
Philips 2069 15
Huawei 4109 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 10
LG Electronics 3656 10
Apple Inc 12412 8
Toshiba Corporation 2940 7
Sharp Corporation 1043 7
Hitachi - Хитачи 1474 7
Intel Corporation 12417 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 6
IBM - International Business Machines Corp 9505 5
Google LLC 12079 5
Microsoft Corporation 25039 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 232 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 4
Xiaomi 1887 4
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 15 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 4
ViewSonic 312 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Цифра ГК 2510 3
Fujitsu 2055 3
Cyberkinetics Neurotechnology Systems Inc 8 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 3
Lenovo Motorola 3511 3
Neuralink 17 3
Acer Group - Acer Inc 2617 3
Haier Group 194 3
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 3
Timberk 25 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13693 3
Stiebel Eltron 8 3
ФОРС - Центр разработки 661 2
Россети Ленэнерго 1700 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 4
Лента - Сеть розничной торговли 2213 3
Композит 96 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 3
Экотехпром ГУП 6 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Градиент 92 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 95 2
UPS 208 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 31 2
Hyundai Motor Company 408 2
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 10 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Groupe SEB - Tefal 97 2
Резонанс НПП 378 2
BMW Group 461 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 2
СКО Электроника-утилизация 21 2
Верный - торговая сеть 304 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 416 2
Anod Bank - Анод-банк 3 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
ЕКА Топливная компания 145 1
QinetiQ Group 57 1
Beurer - Бойрер 19 1
Tesla Motors 418 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 10
РНФ - Российский научный фонд 126 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5674 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2649 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 620 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1591 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1395 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1834 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 695 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 58 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10025 141
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 69
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 65
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14195 58
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 57
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2346 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 55
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 50
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 48
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3183 38
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4383 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11050 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16522 32
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1620 32
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6535 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4736 31
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7290 30
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2556 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14791 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 25
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 262 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7982 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6197 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6195 20
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1074 19
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 19
Контрастность 2917 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2298 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12537 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10214 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9448 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7508 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3446 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3184 16
Microsoft Windows 2000 8665 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 10
Google Android 14466 8
Apple iOS 8107 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7233 7
Apple iPhone 6 4863 7
NVision Барьер 697 7
Huawei Watch - Умные часы 112 7
Sony Bravia 249 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 6
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 6
Samsung Galaxy Note 696 6
Dropbox Paper 79 5
Huawei Mate - серия смартфонов 377 5
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4074 4
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 4
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - Electrolux Kelvinator Appliances KSV - Electrolux GWH - Electrolux NP - водонагреватели 13 4
Honor SuperCharge 146 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1284 3
Philips Ambilight 101 3
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 3
Microsoft Windows 16118 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 510 3
Polaris IQ Home 29 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 427 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 3
Microsoft Office 3884 3
Apple macOS 2176 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2296 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1869 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 527 2
Neiry Headphones 3 2
Neiry Headband 5 2
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 4
Панков Александр 78 3
Donoghue John - Донахью Джон 5 3
Лебедев Михаил 66 2
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 2
Кулешов Денис 16 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 2
Sullivan Jesse - Салливан Джесси 2 2
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 2
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 2
Ширшов Павел 76 2
Hayes Robert - Хайес Роберт 3 2
Левин Олег 2 2
Обрезков Филипп 2 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Левкевич Михаил 60 2
Grabbs Robert - Граббс Роберт 3 2
Courtine Gregoire - Куртэн Грегуар 2 2
Dharmatilleke Saman - Дхарматиллеке Саман 2 2
Donahoe John - Донахью Джон 31 2
Красников Дмитрий 7 2
Newton Isaac - Ньютон Исаак 14 2
Будков Юрий 3 2
Peyghambarian Nasser - Пейгамбариан Нассер 5 2
Altschul Randi - Альтшул Рэнди 2 2
Kippelen Bernard - Киппелен Бернард 2 2
Белова Ольга 4 2
Levanon Baruch - Леванон Барух 2 2
Chaudhuri Swades - Чаудхури Сводс 2 2
Logan Bruce - Логан Брюс 4 2
Syed Naweed - Сайед Навид 2 2
Pappas Todd - Паппас Тодд 2 2
Mehta Mayank - Мета Майанк 2 2
Grieco Barbara - Грико Барбара 2 2
Schindall Joel - Шиндалл Джоел 2 2
Fineman Igor - Файнман Игорь 2 2
Reilly James - Рейли Джеймс 3 2
Помозов Алексей 58 2
Колесников Олег 20 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 128
Россия - РФ - Российская федерация 152814 75
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 42
Япония 13431 36
Германия - Федеративная Республика 12855 35
Европа 24502 29
США - Калифорния 4729 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 28
Земля - планета Солнечной системы 10563 25
Южная Корея - Республика 6790 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 15
Индия - Bharat 5607 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 13
Сатурн - Титан (спутник) 494 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 11
Франция - Французская Республика 7940 9
Канада 4952 8
Финляндия - Финляндская Республика 3641 8
Сингапур - Республика 1889 7
Япония - Токио 1002 7
США - Техас 1002 7
Израиль 2776 7
США - Северная Каролина 319 7
Швейцария - Лозанна 70 7
США - Колумбия - Вашингтон 1423 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 6
Великобритания - Лондон 2397 6
США - Массачусетс 510 6
США - Нью-Йорк 3138 6
Нидерланды 3586 5
Италия - Итальянская Республика 4408 5
Швеция - Королевство 3657 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 5
США - Пенсильвания 361 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 5
США - Джорджия 328 5
Испания - Королевство 3746 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 942 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 102
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5184 96
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 78
Литий - Lithium - химический элемент 589 78
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9368 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10429 61
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 59
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 56
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 298 47
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 89 44
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2137 36
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 409 34
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4228 32
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 791 32
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 31
Металлы - Медь - Copper 821 30
Физика - Physics - область естествознания 2775 30
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 27
Энергетика - Energy - Energetically 5389 26
Металлы - Никель - Nickel 343 24
Молекула - Molecula 1078 24
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1309 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 21
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5768 21
Зоология - наука о животных 2742 21
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1001 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2863 19
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 19
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 18
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 18
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1945 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5356 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 15
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 15
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 15
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1273 14
New Scientist 1448 19
Nature 817 17
Phys.org 972 17
EurekAlert 289 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 10
ScienceDaily 400 8
CNews - ZOOM.CNews 1852 7
Applied Physics Letters 34 5
PhysicsWorld 90 5
e4 Engineering 107 4
CERN Courier 28 4
EE Times 160 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 533 3
MIT Technology Review 65 3
Nature Nanotechnology 24 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 2
Известия ИД 680 2
Ars Technica 432 2
Bloomberg 1355 2
FT - Financial Times 1242 2
РИА Новости 962 2
Optics 139 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 2
The Guardian - Британская газета 376 2
The Globe and Mail 73 2
TerraDaily 141 2
Cellular News 234 2
NewsFactor 127 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
LiveScience 154 2
Ananova 250 2
Space Daily 528 2
Reg Hardware 91 2
Future - Space.com 199 2
cw360 84 2
PhysicsWeb 184 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 225 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
NPD DisplaySearch 284 2
Gartner - Гартнер 3592 1
StartupBlink 5 1
Microsoft Research 139 1
IBM Research 108 1
Synergy Research Group 44 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 22
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 19
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 12
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 10
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 9
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 7
РАН - Российская академия наук 1970 7
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 80 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 194 4
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 45 3
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 83 3
МЭИ - Московский энергетический институт 154 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 145 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
CeBIT 612 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 2
День молодёжи - 27 июня 967 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
ISE - Integrated Systems Europe 48 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: