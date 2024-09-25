Получите все материалы CNews по ключевому слову
Электрод Electrode Катод Эмиттер электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом)
УПОМИНАНИЯ
|25.09.2024
|
«Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость
вители ТПУ. Результаты испытаний вошли в статью, которая была выбрана на обложку журнала ACS Sensors (Q1; IF:8,9). Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030». ТПУ «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость Измерение биопотенциалов позволяет мониторить жизненно важные показатели. При этом электроды
|05.11.2020
|
Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды
е заряженные ионы движутся хаотично. А трубки, расположенные строго вертикально, формируют анод или катод, по структуре напоминающие расческу, вместо зубцов в которой — огромное количество прям
|08.02.2016
|
Мозговой электрод снимает барьер между человеком и машиной
скрытия черепной коробки. Врачи и ученые уже называют новую технологию эпохальной в медицине. Новый электрод по конструкции и способу имплантации похож на кардиостимулятор и стент для расширени
|12.01.2015
|
Гибкие электроды решают проблему нейроинтерфейса
о такие имплантаты не могут работать долго, поскольку человеческие ткани двигаются, например, когда вы наклоняетесь завязать шнурки, длина спинного мозга увеличивается на несколько процентов. В итоге электроды и нервы постоянно перемещаются относительно друг друга, трение вызывает воспаление, рост рубцовой ткани и отторжение имплантата.Таким образом, современные нейроинтерфейсы надежно рабо
|28.07.2014
|
Революционный прорыв: Емкость аккумуляторов вырастет в разы
журнале Nature Nanotechnology. Стандартная конструкция аккумулятора включает три ключевых элемента: катод (отрицательный электрод), электролит и анод (положительный электрод). Наиболее распрост
|18.02.2014
|
Разработан аккумулятор с емкостью в 10 раз больше Li-ion
ь надежный кремниевый электрод с длительным сроком действия. Во время зарядки и разрядки кремниевый анод расширяется и сужается, а из-за своей хрупкости, в ходе регулярной деформации быстро тре
|21.03.2012
|
Нанокомпозиты увеличат емкость батарей в 10 раз
из которых можно изготовить электроды, повышающие емкость современных аккумуляторов в 10 раз. Новый электрод позволяет минимум в 5 раз увеличить электрическую мощность батарей и создавать более
|26.12.2011
|
Электроды из водорослей расщепляют воду
оящий из оксида железа, покрытого особым белком, выделенным из сине-зеленых водорослей. «Гибридный» электрод расщепляет воду в два раза эффективнее, чем электрод, состоящий только из окс
|09.09.2011
|
Водоросли повысят емкость аккумуляторов для мобильников в 10 раз
заряженном электроде) ионов, которые во время использования мигрируют через раствор электролита на катод (положительно заряженный электрод). Традиционно аноды изготавливают смешиванием электро
|28.10.2010
|
Добровольцам вживили в мозг электроды для управления компьютером
форнийского технологического института. Пациенты управляли активностью нервных клеток, от которой зависела прозрачность изображений на мониторе. Мало кто захочет участвовать в эксперименте, в котором электроды будут вживляться непосредственно в мозг. Поэтому такие исследования проводят на людях, для которых операции на мозге являются необходимостью. В данном исследовании участвовали 12 паци
|22.12.2004
|
Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему
Компания R-Style Softlab (Россия) и «Анод-банк» (Монголия) подписали контракт на поставку и внедрение информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Монгольский банк получит аналитический инструмент для управления бизнесом и по
|23.06.2003
|
Российская АБС выходит на рынок Монголии
Монгольский ”Анод-банк” и компания R-Style Softlab объявляют о начале промышленной эксплуатации в банке программного комплекса RS-Bank v. 5.1. В настоящее время в «Анод-банке», имеющем 7 отделений в
Электрод и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.