Doogee представила новый смартфон S98 Pro с «инопланетным» дизайном и тепловизионной камерой

Компания Doogee представила свой новый флагман Doogee S98 Pro – ударопрочный смартфон с функцией тепловизора, который должен занять место S98 в пантеоне наиболее успешных моделей.

Doogee S98 Pro отличается дизайном, вдохновленным инопланетными технологиями из фантастического кино и видеоигр. Так, геометрические пропорции выступа камеры в сочетании с тонкими линиями на задней стороне корпуса складываются в очертания фигуры ксеноморфа, которую можно органично дополнить дизайн-концептом из экзотического защитного чехла, также испытавшего влияние культуры и технологий инопланетян.

Смартфон, которому не страшны удары, падения, влага, пыль и разряды электрического тока, тем не менее, обладает тонкой настройкой камеры, объединяя 48-мегапиксельную основную камеру Sony IMX 582 с 20-мегапиксельной камерой ночного видения. На лицевой стороне разместится 16-мегапиксельная камера, расположенная в каплевидном вырезе. Вместе с датчиком тепловизора пользователь получает уникальный набор камер, способный четко производить захват изображения в любой ситуации. Так, датчик ночного видения обнаруживает любую фигуру, отображающуюся в инфракрасном спектре в то время, как от датчика тепловизора не укроется ни один объект, излучающий тепло.

Doogee S98 Pro с тепловизионной камерой способен распознавать существ и объекты даже в полной темноте благодаря их тепловому излучению. Тепловизионная камера способна стать незаменимым помощником, ведь она создает настолько четкие изображения, что позволяет точно определять сквозняк, сырость, утечку, короткое замыкание, засоры и повышенные температуры.

Смартфон Doogee S98 Pro

Термодатчик InfiRay благодаря высочайшему тепловому разрешению 256x192 обеспечивает в два раза большее количество тепловых пикселей, чем другие датчики. В сочетании с высокой частотой кадров 25 Гц он создает настолько четкие изображения, что позволяет точно определять сквозняк, сырость, утечки, короткое замыкание, засоры и повышенные температуры.

Лучшее в термодатчике InfiRay – это технология, называемая алгоритмом слияния двух спектров, позволяющая размещать изображения с теплового датчика и основного датчика друг над другом. Помимо этого, пользователь S98 Pro может настроить уровень прозрачности тепловых деталей по сравнению с фактическим изображением, а значит со 100% отследить проблемное место.

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Смартфон будет оснащен 6,3-дюймовым LCD-дисплеем c разрешением Full HD+, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass, чипом MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карт microSD объемом до 512 ГБ.

Защита Doogee S98 Pro будет соответствовать сертификатам IP68/69K и MIL-STD-810G. Устройство будет находиться под управлением операционной системы Android 12.0, а питать его будет аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Размеры «инопланетного» смартфона: длина – 172 мм; ширина – 82 мм; толщина – 15,5 мм. Вес новинки вместе с батареей составил 320 г.

Doogee S98 Pro будет доступен для покупки в России в начале июня 2022 г.