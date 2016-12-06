Sony Exmor CMOS sensor Sony IMX КМОП-сенсоры
|06.12.2016
|
Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS
точность анализа ситуации. Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкос
|19.11.2014
|
Смартфоны освоят фазовый автофокус
ь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor RS получат аппараты Sony, которая и представила новый сенсор. Матрица Sony Exmor RS<
|12.01.2011
|
Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D
оторая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной процессор изображения “BIONZ”. Двойная записывающая система позволяет авто
|07.08.2009
|
Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО
тавила две новые компактные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Обе новинки оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Согласно пресс-релизу, матрица Exm
|07.08.2009
|
Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»
е компактные многофункциональные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Модели оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Матрица Exmor R CMOS 1/2,4'',
Sony Exmor CMOS sensor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Lau Pete - Лау Пит 10 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Upton Eben - Аптон Эбен 8 1
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
|Газаров Артур 77 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238179, в очереди разбора - 853725.
Создано именных указателей - 120971.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.