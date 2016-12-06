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Sony Exmor CMOS sensor Sony IMX КМОП-сенсоры

Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры


06.12.2016 Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS

точность анализа ситуации. Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкос
19.11.2014 Смартфоны освоят фазовый автофокус

ь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor RS получат аппараты Sony, которая и представила новый сенсор. Матрица Sony Exmor RS<
12.01.2011 Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D

оторая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной процессор изображения “BIONZ”. Двойная записывающая система позволяет авто
07.08.2009 Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО

тавила две новые компактные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Обе новинки оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Согласно пресс-релизу, матрица Exm
07.08.2009 Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»

е компактные многофункциональные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Модели оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Матрица Exmor R CMOS 1/2,4'',


Публикаций - 370, упоминаний - 476

Sony Exmor CMOS sensor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6494 132
Samsung Electronics 9833 33
Apple Inc 11378 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 20
VAIO 341 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1355 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 14
Canon 1382 13
Huawei 3584 12
Nikon 612 12
LG Electronics 3554 10
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Nvidia Corp 3248 8
Qualcomm Technologies 1733 7
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Ростех - Автоматика Концерн 1530 6
Yandex - Яндекс 5970 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1979 6
Toshiba Corporation 2902 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 6
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 5
MediaTek 470 5
Olympus 467 5
BBK OPPO Electronics 350 5
Meizu Technology 158 5
NeXus 323 5
Meta Platforms - Facebook 4354 5
Xiaomi 1377 5
Sharp Corporation 1044 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 4
Leica Camera 252 4
Microsoft Corporation 23754 4
ZTE Corporation 729 3
BBK Electronics Corp 291 3
Konica Minolta 390 3
Ricoh Pentax 218 3
Carl Zeiss AG 299 18
Россети Ленэнерго 2390 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6708 4
Assist - Ассист 204 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 343 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
Лента - Сеть розничной торговли 1782 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1902 2
Jaguar Cars 124 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Совкомбанк Совесть 269 1
JD.com - Jingdong Mall 84 1
TMT Investments 110 1
Visa International 1888 1
Евросеть 1402 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 96 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3876 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1213 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Судебная власть - Judicial power 2142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4660 1
4CIO 734 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1810 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19509 95
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5716 93
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21915 87
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12007 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8592 63
Автофокус - Автофокусировка 2248 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11726 62
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8829 60
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 58
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12471 52
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4480 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22568 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5747 49
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1851 46
Объектив - Lens 1342 45
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6822 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17697 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6967 42
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9430 38
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2663 37
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Наушники - Headphones 3635 34
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