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Sony Exmor CMOS sensor Sony IMX КМОП-сенсоры

Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России

ерхширокоугольным модулем. В свою очередь младшая модель, Realme 12 Pro, получила телеобъектив Sony IMX709, основную камеру Sony IMX882 OIS и такой же, как у 12 Pro+, сверхширокоугольный модуль
16.06.2023 Realme GT3 поступил в продажу в России

ra AMOLED-дисплей с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камеру Sony IMX 890 OIS+EIS 50 МП и дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом. Об этом CNews сообщили п
27.07.2022 Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

ерждение основывается на том, что в них установлен так называемый «однодюймовый» сенсор изображения Sony IMX989. Мы решили разобраться, сколько дюймов на самом деле в диагонали этой «дюймовочки
06.12.2016 Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS

точность анализа ситуации. Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкос
19.11.2014 Смартфоны освоят фазовый автофокус

ь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor RS получат аппараты Sony, которая и представила новый сенсор. Матрица Sony Exmor RS<
12.01.2011 Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D

оторая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной процессор изображения “BIONZ”. Двойная записывающая система позволяет авто
27.07.2010 IMX-101: новая бризантная взрывчатка Пентагона

ается, что IMX-101 может заменить TNT в качестве бризантного заряда в любых снарядах крупного калибра (105-мм, 120-мм, 155-мм), а также в миномётных минах калибра 60-мм, 81-мм и 120-мм (в модификации IMX-104). Утверждается также сравнительно низкая стоимость и технологичность производства IMX-101. Испытания "кандидатов" на замену TNT проводились в рамках программы CLIMEx (Common Low-cost In
07.08.2009 Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО

тавила две новые компактные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Обе новинки оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Согласно пресс-релизу, матрица Exm
07.08.2009 Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»

е компактные многофункциональные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Модели оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Матрица Exmor R CMOS 1/2,4'',


Публикаций - 442, упоминаний - 556

Sony Exmor CMOS sensor и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 199
Xiaomi - Сяоми 2231 106
Samsung Electronics 11064 95
Huawei 4676 69
Apple Inc 13154 67
Google LLC 12688 50
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 40
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 38
Qualcomm Technologies 1974 37
BBK OPPO Electronics 484 36
BBK OnePlus 298 28
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 28
LG Electronics 3735 27
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 27
MediaTek - Ralink 595 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Leica Camera 282 22
HTC Corporation 1512 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 21
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
STC 106 18
Smartec 168 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
VAIO 475 16
ZTE Corporation 800 15
Lenovo Group 2446 14
Canon 1439 14
АРМО ГК 185 13
BBK Electronics Corp 332 13
Nikon 646 13
Microsoft Corporation 25775 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 10
МегаФон 10742 10
Yandex - Яндекс 9216 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
Sharp Corporation 1062 10
Nvidia Corp 4002 10
Intel Corporation 12811 9
Carl Zeiss AG 307 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
TÜV Rheinland Group 181 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Связной ГК 1401 6
Евросеть 1421 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Assist - Ассист 218 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Sony Style 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
BMW Group 482 2
Visa International 1993 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Ferrari NV 159 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
KGI Securities 50 2
101Hotels.com 456 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Почта России ПАО 2370 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
TMT Investments 115 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 55
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
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CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 146
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 140
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 139
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 123
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 122
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 120
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 112
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 110
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 107
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 99
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