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Sony Exmor CMOS sensor Sony IMX КМОП-сенсоры
СОБЫТИЯ
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|04.04.2024
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Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России
ерхширокоугольным модулем. В свою очередь младшая модель, Realme 12 Pro, получила телеобъектив Sony IMX709, основную камеру Sony IMX882 OIS и такой же, как у 12 Pro+, сверхширокоугольный модуль
|16.06.2023
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Realme GT3 поступил в продажу в России
ra AMOLED-дисплей с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камеру Sony IMX 890 OIS+EIS 50 МП и дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом. Об этом CNews сообщили п
|27.07.2022
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Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?
ерждение основывается на том, что в них установлен так называемый «однодюймовый» сенсор изображения Sony IMX989. Мы решили разобраться, сколько дюймов на самом деле в диагонали этой «дюймовочки
|06.12.2016
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Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS
точность анализа ситуации. Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкос
|19.11.2014
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Смартфоны освоят фазовый автофокус
ь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor RS получат аппараты Sony, которая и представила новый сенсор. Матрица Sony Exmor RS<
|12.01.2011
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Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D
оторая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной процессор изображения “BIONZ”. Двойная записывающая система позволяет авто
|27.07.2010
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IMX-101: новая бризантная взрывчатка Пентагона
ается, что IMX-101 может заменить TNT в качестве бризантного заряда в любых снарядах крупного калибра (105-мм, 120-мм, 155-мм), а также в миномётных минах калибра 60-мм, 81-мм и 120-мм (в модификации IMX-104). Утверждается также сравнительно низкая стоимость и технологичность производства IMX-101. Испытания "кандидатов" на замену TNT проводились в рамках программы CLIMEx (Common Low-cost In
|07.08.2009
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Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО
тавила две новые компактные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Обе новинки оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Согласно пресс-релизу, матрица Exm
|07.08.2009
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Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа»
е компактные многофункциональные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Модели оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Матрица Exmor R CMOS 1/2,4'',
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