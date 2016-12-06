Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры

Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS точность анализа ситуации. Улучшенная чувствительность достигается благодаря использованию матрицы ExmorRCMOS и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR), обеспечивающих оптимальную четкос

Смартфоны освоят фазовый автофокус ь по скорости фокусировки с самими зеркальными камерами. Первыми преимущество инновационной матрицы Exmor RS получат аппараты Sony, которая и представила новый сенсор. Матрица Sony Exmor RS<

Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D оторая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной процессор изображения “BIONZ”. Двойная записывающая система позволяет авто

Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО тавила две новые компактные цифровые фотокамеры Cyber-shot TX1 и WX1. Обе новинки оснащены матрицей Exmor R CMOS с разрешением 10,2 МП и процессором Bionz. Согласно пресс-релизу, матрица Exm