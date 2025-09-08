Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182426
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Корея полуостров Корейский полуостров


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей 1
20.06.2024 На новых Windows-ноутбуках на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры 1
19.01.2024 Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос 1
06.12.2022 Вадим Боков, CGPods: Отзывы в сети помогли разоблачить китайскую фабрику, которая воровала наши продукты 1
15.09.2022 Samsung возвращается в Россию. Ее тут почти никто не ждет 1
12.08.2022 Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры 1
05.07.2019 Вдвое сократилась прибыль Samsung 1
05.02.2019 Россияне создают небьющийся экран для смартфонов 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 1
16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов 1
20.07.2017 Лучшие новинки смартфонов первой половины 2017 года. Выбор ZOOM 1
07.12.2016 Samsung не крал у Apple дизайн черного прямоугольника за $400 млн. Доказано судом 1
03.11.2016 Самые ожидаемые смартфоны ближайшего года 1
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1
27.01.2016 Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile 1
05.06.2015 Обзор Samsung Galaxy S6: лучшая камера в смартфоне 1
20.03.2015 Домашняя бытовая техника с Android внутри 1
14.01.2015 Samsung против всех 1
06.10.2014 Рассекречен размер дани, которую Samsung выплачивает Microsoft за Android 1
10.06.2014 ТОП-5 лучших смартфонов лета. Выбор ZOOM 1
29.05.2014 Смартфон LG G3: первый взгляд на корейский суперфлагман 1
31.03.2014 Аэропорт Владивостока: СЭД позволяет управлять не только документами, но и проектами 1
12.02.2014 Флагманский смартфон Samsung Galaxy S5: собираем все слухи в одном месте 1
13.01.2014 Кружки с дисплеем и гибкие телевизоры: самые интересные новинки выставки в Лас-Вегасе 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5 1
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen 1
25.09.2013 Сонгдо - «умный город» для бизнеса 1
14.08.2013 Чучхе-фон с Android 1
10.06.2013 Рынок мобильных телефонов: смена лидера 1
24.04.2013 Вышел 66 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею 1
23.01.2013 Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City 1
04.09.2012 Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G 1
04.05.2012 Лазерная ПРО получает второй шанс 1
20.02.2012 Первый взгляд на самый тонкий в мире ультрабук Acer Aspire S5 1

Публикаций - 108, упоминаний - 108

Корея полуостров и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10488 56
LG Electronics 3656 28
Apple Inc 12412 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 20
Sony 6592 15
Lenovo Motorola 3511 9
Microsoft Corporation 25039 9
HTC Corporation 1501 9
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 203 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 8
Huawei 4109 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 446 7
Intel Corporation 12417 6
Lenovo Group 2323 6
Siemens AG - Siemens Group 2612 6
Philips 2069 5
Toshiba Corporation 2940 5
Google LLC 12079 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 340 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13693 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 4
BBK OnePlus 233 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 4
Xiaomi 1887 4
Цифра ГК 2510 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Hitachi - Хитачи 1474 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 3
МегаФон 9574 3
Sharp Corporation 1043 3
Yandex - Яндекс 8077 3
Nvidia Corp 3646 3
ZTE Corporation 760 3
Qualcomm Technologies 1870 3
Acer Group - Acer Inc 2617 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 5
Carl Zeiss AG 304 4
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Daewoo 102 3
Northrop Grumman 204 3
НСПК - Национальная система платежных карт 876 3
Связной ГК 1376 3
Hyundai Motor Company 408 3
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 2
Prada 56 2
Kari - Кари - сеть магазинов 73 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 906 2
Tata Motors - Jaguar Cars 124 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 2
Совкомбанк Совесть 276 2
Mitsubishi Motors 24 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Miele - Миле 135 1
Boeing 1014 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 91 1
Tesla Motors 418 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
Лента - Сеть розничной торговли 2213 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 1
Альфа-Банк 1822 1
Альфа-Групп 721 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
LG Chem 27 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
KGI Securities 50 1
BMW Group 461 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1834 3
Судебная власть - Judicial power 2367 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 434 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 275 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3476 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5674 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 208 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 49 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 528 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 620 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея - Апелляционный суд Южной Кореи 3 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 9
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25134 41
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10025 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6195 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 22
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7982 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7508 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12778 17
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6535 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10435 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7290 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10214 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8769 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6137 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3532 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4651 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6197 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5027 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2824 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12537 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6598 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9959 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2388 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4095 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5752 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2283 10
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1319 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4809 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7233 22
Google Android 14466 21
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 11
Apple iOS 8107 9
Samsung Galaxy 982 9
Microsoft Windows 16118 8
Samsung Galaxy Note 696 8
Nokia Symbian OS 1402 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 392 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 507 6
Samsung Electronics TouchWiz 202 6
Nokia Nseries 537 5
Google Play - Google Store - Android Market 3388 5
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 5
LG G - серия смартфонов 140 5
Nestle KitKat 165 5
Google Android 4.4 - Android KitKat 94 5
Microsoft Office 3884 4
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 4
Microsoft Windows 2000 8665 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 4
Apple iPhone 6 4863 4
Apple iPad 3898 4
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 4
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 4
Oracle Java - язык программирования 3280 4
Sony Walkman 285 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 3
Google Gmail 971 3
Samsung SVR-диктофон 459 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 3
BBK OnePlus - Серия смартфонов 131 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Сорокин Андрей 23 3
Ксенин Алекс 311 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 2
Симонов Игорь 103 2
Рашид Карим 8 2
Попова Мария 141 2
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 2
Клалкина Елена 2 2
Старикова Евгения 11 1
Иванов Александр 103 1
Нестеренко Андрей 5 1
Михина Наталья 7 1
Куртеев Валентин 5 1
Ahmed Faisal - Ахмед Файсал 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Путин Владимир 3295 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Голосов Алексей 21 1
Боков Вадим 2 1
Китайгородский Исаак 2 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Исьянов Дмитрий 1 1
Щербина Оксана 1 1
Истомин Максим 26 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Андреев Сергей 65 1
Балашова Елена 3 1
Новикова Елена 93 1
Малевич Казимир 9 1
Монахов Сергей 14 1
Ульянов Владимир 161 1
Гончарук Александр 92 1
Сидоров Василий 52 1
Синчуков Алексей 11 1
Манджиков Очир 56 1
Брюквин Юрий 299 1
Кусков Денис 221 1
Наумов Виктор 126 1
Пестерева Ольга 34 1
Южная Корея - Республика 6790 82
Россия - РФ - Российская федерация 152814 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 44
Япония 13431 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 26
Европа 24502 19
Азия - Азиатский регион 5681 16
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 13
Германия - Федеративная Республика 12855 12
Южная Корея - Сеул 371 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 9
Финляндия - Финляндская Республика 3641 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 7
Китай - Тайвань 4086 7
Земля - планета Солнечной системы 10563 6
США - Колумбия - Вашингтон 1423 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 5
США - Калифорния 4729 5
Сингапур - Республика 1889 5
Америка - Американский регион 2181 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 4
Великобритания - Лондон 2397 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 4
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 35 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 3
Франция - Французская Республика 7940 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 3
Нидерланды 3586 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 3
Турция - Турецкая республика 2454 3
США - Нью-Йорк 3138 3
США - Калифорния - Купертино 272 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 3
Южная Корея - Инчхон 12 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 2
США - Аляска 243 2
КНДР - Пхеньян 74 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5768 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5184 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25360 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11277 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 6
Металлы - Серебро - Silver 788 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6172 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1769 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6779 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7706 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1589 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3617 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6414 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 854 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5855 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5285 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1309 3
CNews - ZOOM.CNews 1852 11
AP - Associated Press 2006 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 3
Bloomberg 1355 3
Wikipedia - Википедия 549 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
DxOMark - Издание 36 2
Times 633 2
FT - Financial Times 1242 2
Bloomberg Businessweek 122 2
Space Daily 528 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 1
Известия ИД 680 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Forbes - Форбс 886 1
DRAMeXchange 41 1
DigiTimes - Издание 1319 1
Yonhap News Agency 42 1
NYT - The New York Times 1079 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 30 1
Cosmopolitan 25 1
CNews Журнал 166 1
Korea Herald 44 1
CNews Северо-Запад 24 1
News Corp - News Corporation 217 1
Optics 139 1
OSPA - Organic Semiconductor Patent Analyst 1 1
Korea Times 131 1
KCTV - Korean Central Television - Северокорейское государственное телевидение 1 1
Tom’s Hardware 482 1
The Register - The Register Hardware 1654 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
TrendForce 123 1
IDC - International Data Corporation 4930 1
Рустелеком ТК 304 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner - Dataquest 353 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 45 2
РАН - Российская академия наук 1970 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 1
Samsung Forum 14 1
Red Dot Design Award 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: