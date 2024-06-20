На новых Windows-ноутбуки на процессорах ARM не будут работать «Антивирус Касперского» и популярные игры

Многие программы не заработают на ноутбуках с модным ARM-процессором

Samsung выпустила свой первый Windows-ноутбук на базе ARM-процессора Qualcomm со встроенными функциями искусственного интеллекта (Copilot+), пишет The Register. Несмотря на наличие «продвинутых» ИИ-возможностей, портативный компьютер не поддерживает множество популярных приложений, о чем компания честно предупредила потенциальных покупателей, правда, почему-то только из числа корейцев.

В своем сообщении, опубликованном Samsung на корейской версии официального сайта и явно нацеленном преимущественно на южнокорейскую аудиторию, компания предупреждает потенциальных владельцев нового ARM-ноутбука Galaxy Book4 Edge о его несовместимости с рядом Windows-программ. В их числе несколько ИБ-приложений, например, Avast SecureLine VPN и Kaspersky Anti-Virus; векторный графический редактор Adobe Illustrator, клиент облачного хранилища Google Drive («Google Диск»), программа для чтения электронных книг Naver eBook Reader, поддерживаемая южнокорейским интернет-гигантом Naver.

Кроме того, на устройстве не запустятся такие сверхпопулярные онлайн-видеоигры как Apex Legends, Fortnite, League of Legends и Halo Infinite, говорится в сообщении. Франшиза Halo, к слову, принадлежит корпорации Microsoft, а издателем последнего тайтла выступает Xbox Game Studios, входящая в подразделение Microsoft Gaming.

Windows / unsplash.com Усилий Microsoft пока недостаточно для обеспечения запуска всех x86-приложений под Windows для ARM

В дополнение ко всему Samsung не гарантирует корректную работу новинки с веб-сайтами отдельных местных финансовых организаций, например, банка Kyongnam Bank, входящего в финансовую группу BNK Financial Group.

Наконец, компания предупреждает о возможных проблемах при использовании нового Galaxy Book в паре с некоторыми моделями печатающих устройств. Вероятно, для отдельных относительно старых принтеров просто отсутствуют драйверы, обеспечивающие работу с ARM-версией Windows 11.

Эксклюзивное предупреждение

Журналистам The Register в ходе изучения различных версий сайта Samsung, предназначенных для жителей других стран, помимо родной для чеболя Южной Кореи, не удалось найти материалы схожего содержания. Примечательно также, что предупреждение, ориентированное на корейцев, размещено в формате изображения вместо простого текста, что затрудняет его расшифровку с применением инструментов машинного перевода для людей, не владеющих корейским языком.

С чем связан выбор компанией Samsung такого эксклюзивного подхода к донесению информации до потенциальных клиентов, достоверно неизвестно. Как отмечает The Register, в 2005 г. Microsoft проиграла в суде южнокорейскому антимонопольному ведомству. По итогам разбирательства регулятор обязал корпорацию поставлять в страну специальную версию Windows, в которой часть ее компонентов – в частности, стандартные медиаплееры, не была обязательной к установке. В таком формате ОС Microsoft поступала по крайней мере вплоть до выхода десятой версии.

Microsoft не решила проблему совместимости ПО?

На протяжении десятков лет подавляющее большинство выпускаемых персональных компьютеров (ПК) оснащается центральными процессорами, построенными на базе архитектуры x86. Соответственно и значительная часть программного обеспечения, в том числе прикладного, разрабатывается именно под устройства на x86-платформе.

Архитектура ARM одноименной британской компании находит применение во множестве различных сценариев – например, ARM-ядра широко используются в производстве смартфонов и планшетных компьютеров, автомобильных мультимедиа-систем, микроконтроллеров и даже серверных процессоров. Тем не менее ARM-чипы до сих пор оставались практически невостребованными на рынке ПК, а список популярных Windows-приложений, нативно (без эмуляции) на них работающих «из коробки», не мог похвастаться выдающимися размерами.

Перенос софта, даже изначально кроссплатформенного, с одной аппаратной платформы на другую – в данном случае с x86 на ARM – означает дополнительные трудозатраты и финансовые расходы, а слишком маленький размер рынка ARM-десктопов и -лаптопов заставляет разработчиков ПО дважды подумать, стоит ли игра свеч, прежде чем взяться за портирование своего продукта, который в дальнейшем потребует длительной поддержки.

Для решения данной проблемы Microsoft специально разработала и интегрировала в Windows 11 прослойку Prism, призванную обеспечить совместимость x86-приложений на ARM-платформе. Анонсируя новшество, Microsoft уверяла пользователей в том, что благодаря Prism «приложения, нативные или выполняемые в эмуляторе, работают замечательно» (“your apps run great, whether native or emulated”). Однако, судя по всему, это распространяется не на все существующие и актуальные Windows-приложения.

Повторить успех Apple

Участники рынка ARM-процессоров, такие как Qualcomm и MediaTek, а также их партнеры, по-прежнему не оставляют попыток закрепиться в десктопном сегменте.

Подобная попытка корпорации Apple, которая сумела перевести компьютеры Mac на однокристальные (SoC) системы архитектуры ARM собственной разработки, увенчалась успехом.

Корпорация Microsoft наверняка заинтересована в росте популярности Windows как десктопной платформы, однако до сих пор у ARM-ноутбуков с Windows на борту не было значительных преимуществ перед x86-конкурентами за исключением продолжительного времени автономной работы. Необходимо было предложить потребителю «фишку», которая склонила бы его к покупке ARM-ноутбука вместо Apple MacBook. Такой «фишкой», по-видимому, в Microsoft теперь считают возможности искусственного интеллекта Copilot, алгоритмы которого выполняются непосредственно на клиентском «железе», а точнее – на выделенном нейропроцессорном блоке, (NPU) который в свою продукцию недавно начали встраивать производители процессоров.

К числу таких CPU (точнее, SoC) относится ARM-чип Qualcomm Snapdragon X Elite, оснащенный NPU производительностью 45 TOPS. Именно на этой микросхеме основан ряд новых моделей портативных ПК, для обозначения которых маркетологи Microsoft придумали термин “Copilot+ PC”, который подчеркивает адаптированность устройств к задачам инференса моделей ИИ.

Одним из таких устройств является лаптоп Samsung Galaxy Book4 Edge, представленный в середине июня 2024 г. Можно предположить, что и аналогичные модели, построенные на Snapdragon X Elite, будут иметь схожие проблемы с софтверной совместимостью.