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U.S. NSA PRISM государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи
СОБЫТИЯ
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|10.08.2021
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Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов
Компания Blue Prism, пионер и мировой лидер в области интеллектуальной автоматизации для бизнеса, сегодня объявила о том, что компания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в
|19.10.2020
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Blue Prism представила акселераторы SAP
Blue Prism объявила о новых возможностях автоматизации, разработанных специально для корпоративных пользователей SAP ECC и S/4HANA. Акселераторы Blue Prism для использования с SAP ERP предост
|29.11.2010
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Softline привезла в Россию ПО для управления бюджетом проектов от ARES Corporation
Компания Softline объявила о старте продаж в России линейки продуктов Prism от компании ARES Corporation, позволяющих управлять бюджетом проектов. Таким образом, Softline стала первым в России реселлером одного американского производителя ПО в области инженерии,
|12.03.2008
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Mozilla Labs обновила Prism
Mozilla Labs обновила Prism - прототип платформы для интеграции веб-приложений в пользовательское рабочее окружение. Главным нововведением стало создание расширения для Firefox 3, позволяющего «отвязать» веб-приложе
|29.10.2007
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Mozilla упростит работу с веб-приложениями: Prism
Компания Mozilla запустила новый проект под названием Prism, с помощью которого пользователи могут интегрировать веб-приложения в свою операционную систему. По словам представителей Mozilla, основная идея Prism заключается в «преодолении пр
|07.08.2007
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Nokia Prism: новая коллекция стильных телефонов
Финская компания Nokia официально анонсировала Nokia Prism – новую линейку сотовых телефонов, в которой основной упор сделан на дизайн, внешнюю привлекательность. Линейка представлена двумя моделями: Nokia 7900 Prism и Nokia 7500 Prism<
|05.01.2003
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Intersil выпустил поддержку WPA для Wi-Fi-чипсетов Prism
Производитель чипов для беспроводных локальных сетей, Intesil, объявил о выпуске софтверного дополнения к микросхемам PRISM для поддержки второго поколения стандарта защищенной связи WPA (Wi-Fi Protected Access). Рабочая группа Wi-Fi Alliance начнет тестировать стандарт в феврале, хотя он уже имеет завершенную
|12.02.2001
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Intersil начала поставки чипсета Prism 2.5 Chipset
Компания Intersil Corp. сообщила о начале массовых поставок чипсета Prism 2.5 для беспроводных сетей. Чипсет специально разработан для прменения в миниатюрных и встраиваемых WLAN устройствах - с интерфейсом mini-PCI и PC Card. Новый чипсет от Intersil состоит и
|16.10.2000
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HandSpring выпустила PDA с цветным дисплеем под управлением PalmOS
Компания HandSpring, обладающая лицензией на использование PalmOS, выпустила два новых модели PDA - Visor Prism и Visor Platinum. Оба микрокомпьютера оснащены 8 МБ памяти и имеют встроенные слоты расширения SpringBoard. Различаются модели по типу питания (Li-ion аккумулятор у Prism и 2 ААА б
|17.12.1998
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Japan Telecom будет сотрудничать с Cisco при построении новой сети PRISM
Компания Japan Telecom будет использовать технические решения Cisco в построении сетевой инфраструктуры нового поколения Progressive and Revolutionary Integration on Service Media (PRISM). Это будет первая сеть подобного рода в Японии и одна из первых в Азии. Новая интегрированная мультимедийная сеть должна будет заменить существующую сетевую инфраструктуру Japan Telecom.
U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:
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