Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

U.S. NSA PRISM государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов

Компания Blue Prism, пионер и мировой лидер в области интеллектуальной автоматизации для бизнеса, сегодня объявила о том, что компания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в

19.10.2020 Blue Prism представила акселераторы SAP

Blue Prism объявила о новых возможностях автоматизации, разработанных специально для корпоративных пользователей SAP ECC и S/4HANA. Акселераторы Blue Prism для использования с SAP ERP предост
29.11.2010 Softline привезла в Россию ПО для управления бюджетом проектов от ARES Corporation

Компания Softline объявила о старте продаж в России линейки продуктов Prism от компании ARES Corporation, позволяющих управлять бюджетом проектов. Таким образом, Softline стала первым в России реселлером одного американского производителя ПО в области инженерии,

12.03.2008 Mozilla Labs обновила Prism

Mozilla Labs обновила Prism - прототип платформы для интеграции веб-приложений в пользовательское рабочее окружение. Главным нововведением стало создание расширения для Firefox 3, позволяющего «отвязать» веб-приложе
29.10.2007 Mozilla упростит работу с веб-приложениями: Prism

Компания Mozilla запустила новый проект под названием Prism, с помощью которого пользователи могут интегрировать веб-приложения в свою операционную систему. По словам представителей Mozilla, основная идея Prism заключается в «преодолении пр
07.08.2007 Nokia Prism: новая коллекция стильных телефонов

Финская компания Nokia официально анонсировала Nokia Prism – новую линейку сотовых телефонов, в которой основной упор сделан на дизайн, внешнюю привлекательность. Линейка представлена двумя моделями: Nokia 7900 Prism и Nokia 7500 Prism<
05.01.2003 Intersil выпустил поддержку WPA для Wi-Fi-чипсетов Prism

Производитель чипов для беспроводных локальных сетей, Intesil, объявил о выпуске софтверного дополнения к микросхемам PRISM для поддержки второго поколения стандарта защищенной связи WPA (Wi-Fi Protected Access). Рабочая группа Wi-Fi Alliance начнет тестировать стандарт в феврале, хотя он уже имеет завершенную
12.02.2001 Intersil начала поставки чипсета Prism 2.5 Chipset

Компания Intersil Corp. сообщила о начале массовых поставок чипсета Prism 2.5 для беспроводных сетей. Чипсет специально разработан для прменения в миниатюрных и встраиваемых WLAN устройствах - с интерфейсом mini-PCI и PC Card. Новый чипсет от Intersil состоит и
16.10.2000 HandSpring выпустила PDA с цветным дисплеем под управлением PalmOS

Компания HandSpring, обладающая лицензией на использование PalmOS, выпустила два новых модели PDA - Visor Prism и Visor Platinum. Оба микрокомпьютера оснащены 8 МБ памяти и имеют встроенные слоты расширения SpringBoard. Различаются модели по типу питания (Li-ion аккумулятор у Prism и 2 ААА б
17.12.1998 Japan Telecom будет сотрудничать с Cisco при построении новой сети PRISM

Компания Japan Telecom будет использовать технические решения Cisco в построении сетевой инфраструктуры нового поколения Progressive and Revolutionary Integration on Service Media (PRISM). Это будет первая сеть подобного рода в Японии и одна из первых в Азии. Новая интегрированная мультимедийная сеть должна будет заменить существующую сетевую инфраструктуру Japan Telecom.

Публикаций - 101, упоминаний - 101

U.S. NSA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12690 29
Apple Inc 13156 26
Meta Platforms - Facebook 4621 21
AOL Inc - America Online 1883 12
Yahoo! 3726 11
Renesas Electronics - Intersil 36 10
Samsung Electronics 11065 10
Cisco Systems 5372 9
X Corp - Twitter 2938 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Blue Prism 33 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
AT&T Inc 1726 5
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
SAP SE 5601 4
Intel Corporation 12811 4
Dropbox 527 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
Daichi - Даичи 15 3
Nutanix 114 3
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Sony 6739 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Lenovo Motorola 3566 3
Netgear 253 3
Nvidia Corp 4002 3
Visor 70 3
Embarcadero 67 2
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
MakerBot Industries 9 2
Microsoft - LinkedIn 699 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Резонанс НПП 407 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Велесстрой СМУ 13 1
Stellantis - Maserati 14 1
BNK Financial Group - Kyongnam Bank 1 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Perkins Coie 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Kickstarter 136 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
American Express - Amex 338 1
Carl Zeiss AG 307 1
Barclays 122 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Volkswagen Audi Group 232 1
UMA - United Music Agency 40 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
DuPont - Дюпон 101 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
World Wide Web Foundation 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 10
Nokia Prism 13 9
Google Android 15244 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Windows 16882 6
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 4
Renesas Electronics - Intersil PRISM 5 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
Microsoft Outlook 1506 4
Bending Spoons - Evernote 200 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Nutanix HCI 6 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Embarcadero RAD Studio 25 2
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 2
Microsoft Zune - MS Zune 173 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Nvidia TegraZone 11 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Nokia XpressMusic 65 2
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 2
D-Link AirPlus 11 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 9
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 5
Clapper James - Клэппер Джеймс 8 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Буланов Николай 19 2
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 2
Schrems Max - Шремс Макс 2 2
Путин Владимир 3454 2
Дуров Павел 329 2
Beard Chris - Крис Берд 14 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 2
Рудычева Наталья 95 1
Орлов Алексей 21 1
Ерофеева Мария 31 1
Аристархов Юрий 7 1
Васильева Василина 2 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Овчинников Василий 21 1
Крупник Станислав 5 1
Соловьева Екатерина 7 1
Glenna Dean - Гленна Дин 4 1
Alexander Keith - Александер Кит - Александер Кейт 12 1
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 1
Horowitz Michael - Хоровиц Майкл - Horowitz Mike - Горовиц Майк 2 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Лобанова Екатерина 1 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Bowden Caspar - Боуден Каспар 2 1
Котенко Руслан 1 1
Антух Александр 2 1
Alexander Melanie - Александр Мелани 1 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Клюкин Роман 3 1
Larson-Green Julie - Ларсон-Грин Джули 9 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Ray Saikat - Рэй Сайкат 1 1
Mandela Nelson - Мандела Нельсон 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 11
Европа 24964 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Индия - Bharat 5870 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Ирландия - Республика 1051 4
Канада 5082 4
США - Нью-Йорк 3180 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Новая Зеландия 737 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Израиль 2856 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Венгрия 855 2
Великобритания - Лондон 2432 2
США - Калифорния 4829 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Английский язык 7030 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Металлы - Серебро - Silver 827 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Айсберг - Eisberg 200 2
The Washington Post 350 11
Bloomberg 1627 7
The Guardian - Британская газета 406 7
The Register - The Register Hardware 1784 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Politico 29 2
ComputerWorld 144 1
NBC News 188 1
Mashable 372 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Yomiuri Shimbun 19 1
Forbes - Форбс 1002 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Gartner - Гартнер 3658 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Research 834 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Ventana Research 7 1
TIRIAS Research 4 1
Aberdeen Group 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще