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Груздев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 51
Груздев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Александр 166 3
|Воронин Павел 192 2
|Калганов Игорь 53 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Янкин Андрей 48 2
|Мельников Алексей 74 2
|Курепкин Игорь 16 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Богданов Валентин 20 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 668 1
|Марков Антон 13 1
|Полякова Оксана 9 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Фоменко Алексей 17 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Зенкин Денис 263 1
|Кривошеев Евгений 13 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Балабанов Максим 4 1
|Матреницкий Тимофей 9 1
|Егорова Эльза 4 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Калемберг Денис 32 1
|Власова Анна 22 1
|Крячков Антон 20 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Попова Зоя 9 1
|Селезнев Денис 31 1
|Овчинников Дмитрий 28 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Селин Андрей 4 1
|Шевцов Дмитрий 8 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Панасенко Сергей 3 1
|Журавский Валерий 1 1
|Сорокин Кирилл 2 1
|Худорожков Роман 1 1
|Ульянычев Матвей 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.