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Индексная книга (каталог) CNews*
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Груздев Сергей

СОБЫТИЯ


Рынок ИТ: итоги 2022 1
Импортозамещение 2022 1
14.10.2024 Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов 1
25.01.2024 В России создали «убийцу» Microsoft CA 2
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
15.12.2023 Перестройка ИТ-инфраструктуры: какие проблемы возникают и как с ними справиться 1
05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС 1
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

 3
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
01.04.2022 ИБ-компании требуют от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа» 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
26.05.2017 Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
16.11.2016 JaCarta Authentication Server включен в Единый реестр отечественного ПО 1
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 1
18.12.2015 Мир, в котором мы живем, или почему генеральных директоров отрасли ИБ волнует большая политика 1
13.11.2015 «Аладдин Р.Д.» стала членом Fido Alliance 1
14.10.2015 «Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации 1
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ 1
28.04.2015 «Аладдин Р.Д.» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
21.07.2014 «Аладдин KZ» получил лицензию на разработку и реализацию средств криптозащиты информации в Казахстане 1
11.06.2014 «Аладдин Р.Д.» открыл офис в Казахстане 1
15.05.2014 «Аладдин Р.Д.» разработал «Электронное удостоверение» для корпоративных и социальных проектов 1
24.12.2013 Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России 1
19.06.2013 На сегодняшний день жители 8 городов могут стать обладателями банковских карт «Электронное правительство» 1
28.05.2013 Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech 1
13.02.2013 «НС Банк» внедрил комплексное решение BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech для ДБО юридических лиц 1
29.01.2013 Российское устройство для ЭЦП на iPhone поступило в продажу 1
24.12.2012 В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager 1
25.06.2012 Тысячи клиентов банков в России уже потеряли по 300-400 тыс. руб. от атак хакеров 1
25.04.2012 «Аладдин» перерос миллиард и обошел Check Point 1
27.06.2011 ФСБ России сертифицировала eToken ГОСТ 1
30.03.2011 Объем продаж «Аладдин Р.Д.» в 2010 г. вырос на 36% 1
06.11.2009 Aladdin перевела eToken на платформу Java Card 1
17.02.2009 Aladdin оптимизирует бизнес-процессы: новый этап 1
10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0 1
29.04.2008 Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу 1

Публикаций - 47, упоминаний - 51

Груздев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 459 36
Microsoft Corporation 25647 6
Aladdin Software Security R.D. 118 5
Ростелеком 10781 5
Oracle Corporation 7033 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 4
Softline - Софтлайн 3597 4
Информзащита 915 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1361 4
Google LLC 12566 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1594 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 407 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 3
9412 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1445 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 727 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 189 3
Свемел МВП - Swemel 33 2
Анкад - Ancud 50 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 143 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 483 2
Dr.Web - Доктор Веб 1290 2
Cisco Systems 5327 2
Yandex - Яндекс 9023 2
Apple Inc 13026 2
InfoWatch - Инфовотч 1151 2
Check Point Software Technologies 813 2
Acronis - Акронис 480 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 112 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 476 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 2
Код Безопасности 755 2
SafeTech - СэйфТек 122 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 124 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 133 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1672 5
Visa International 1986 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 3
Газпром ПАО 1457 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ГПБ - Газпромбанк 1250 2
Возрождение - Коммерческий банк 352 2
Связной Банк 113 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 314 1
НС-Банк 11 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
Альфа-Банк 1953 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2372 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 203 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
Русский стандарт Банк 500 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5428 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 287 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 612 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1397 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12946 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4276 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5007 12
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1060 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9199 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4918 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4562 9
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 969 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10522 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8029 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10070 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13754 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 476 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12831 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1121 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2684 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 5
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4109 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1542 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14051 5
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 440 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6269 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1886 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2898 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2816 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1190 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35450 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12660 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8636 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 256 10
Linux OS 11340 7
Aladdin JaCarta СКЗИ 181 7
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
Microsoft Windows 16732 6
Aladdin Secret Disk 90 5
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6133 4
Oracle Java - язык программирования 3429 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1764 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 4
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 4
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 20 3
Aladdin Liveoffice 15 3
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 3
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 3
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 16 3
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 47 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1630 3
КриптоПро CSP СКЗИ 254 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2314 2
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 2
Google Authenticator 24 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
SafeTech - SafeTouch 29 2
Aladdin JaCarta U2F 6 2
Aladdin JaCarta WebPass 7 2
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 2
Aladdin eToken PASS 20 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 978 2
Google Android 15099 2
Apple iOS 8505 2
Apple macOS 2377 2
Apple - App Store 3071 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 2
Aladdin JaCarta PKI 88 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 650 2
Семенов Александр 166 3
Воронин Павел 192 2
Калганов Игорь 53 2
Горелов Дмитрий 61 2
Янкин Андрей 48 2
Мельников Алексей 74 2
Курепкин Игорь 16 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Янборисов Вадим 5 1
Богданов Валентин 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 668 1
Марков Антон 13 1
Полякова Оксана 9 1
Залецкий Алексей 3 1
Фоменко Алексей 17 1
Кухтинов Алексей 1 1
Зенкин Денис 263 1
Кривошеев Евгений 13 1
Трифаленков Илья 17 1
Балабанов Максим 4 1
Матреницкий Тимофей 9 1
Егорова Эльза 4 1
Степаненко Андрей 29 1
Калемберг Денис 32 1
Власова Анна 22 1
Крячков Антон 20 1
Антимонов Сергей 11 1
Попова Зоя 9 1
Селезнев Денис 31 1
Овчинников Дмитрий 28 1
Зарипов Андрей 8 1
Селин Андрей 4 1
Шевцов Дмитрий 8 1
Грициенко Андрей 8 1
Иванищак Сергей 2 1
Панасенко Сергей 3 1
Журавский Валерий 1 1
Сорокин Кирилл 2 1
Худорожков Роман 1 1
Ульянычев Матвей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 4
Казахстан - Республика 5971 3
Украина 7896 3
Европа 24872 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 2
Азия - Азиатский регион 5871 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 2
Польша - Республика 2024 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 2
Израиль 2828 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 414 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Земля - планета Солнечной системы 10817 1
Южная Корея - Республика 6993 1
Япония 13726 1
Беларусь - Белоруссия 6222 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8442 1
Америка - Американский регион 2202 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3420 1
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