23.10.2025 Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов 1
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server 1
22.08.2023 Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux 1
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин» 1
10.08.2023 Доступна обновленная версия приложения двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA для российской мобильной ОС «Аврора» 1
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов 1
15.12.2022 Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA 2
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.» 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
24.05.2021 Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных 1
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 1
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 1
16.11.2016 JaCarta Authentication Server включен в Единый реестр отечественного ПО 1
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 433 13
Oracle Corporation 6848 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2240 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2382 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 475 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 250 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 268 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 234 1
Ланит - Онланта - Onlanta 116 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 173 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1004 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
Google LLC 12166 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1567 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 200 1
АйТи Бастион - IT Bastion 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 335 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1200 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 353 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
Thales Group 125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 496 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Visa International 1967 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4787 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12688 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3332 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1168 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1342 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 736 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12108 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31634 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 8
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 918 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12223 7
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 379 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31053 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1002 4
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 258 4
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 231 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12094 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4124 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26923 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1866 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 388 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4709 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16923 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7461 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22723 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5567 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2688 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1654 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10262 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14908 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6102 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7472 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13226 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12231 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25415 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4420 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8566 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 2
Clone - Клонирование 523 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2552 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6181 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4452 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 922 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1445 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 8
Aladdin 2FA 10 7
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 4
Google Authenticator 23 4
Linux OS 10773 4
Aladdin Secret Disk 88 3
Aladdin JaCarta WebPass 7 2
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 2
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 27 2
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 2
Aladdin eToken PASS 20 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 833 2
Oracle Java - язык программирования 3314 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Citrix XenDesktop 100 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 932 2
Microsoft Windows 16218 2
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 2
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Aladdin Liveoffice 12 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 406 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1468 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 312 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 332 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 9 1
Яндекс.Ключ 17 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 31 1
Microsoft Windows Smartcard Logon 1 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Apple Face ID 230 1
Груздев Сергей 46 3
Челышев Сергей 11 1
Мустафаев Мурад 3 1
Мазов Сергей 4 1
Пискарев Максим 6 1
Огнев Василий 6 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
Хатунцева Ирина 2 1
Лапшин Владимир 4 1
Бадмаева Римма 2 1
Фокин Максим 9 1
Бычек Владимир 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 587 1
Макаров Валентин 241 1
Михеев Дмитрий 40 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Петренко Сергей 26 1
Панченко Иван 159 1
Алексеев Тимофей 4 1
Макаров Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 13
Китай - Тайвань 4114 1
Америка - Американский регион 2186 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53237 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18000 1
Украина 7761 1
Израиль 2779 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6812 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10011 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2998 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1627 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8271 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3638 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8463 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 795 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 334 1
Металлы - Медь - Copper 826 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14872 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2239 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3339 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 456 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5229 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3671 1
Infosecurity - выставка 63 1
