Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аладдин Р.Д.» подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставлять решения вендора для информационной безопасности.

«Аладдин Р.Д.» – российский разработчик продуктов для обеспечения ИБ и защиты конфиденциальных данных.

Основные продукты компании – средства аутентификации и работы с усиленной квалифицированной электронной подписью: USB-токены и смарт-карты JaCarta, системы защиты конфиденциальной информации и баз данных Secret Disk и «Крипто БД», система управления жизненным циклом средств аутентификации JaCarta Management System, сервер аутентификации JaCarta Authentication Server, а также сертифицированное средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin LiveOffice.

Решения вендора совместимы с отечественными операционными системами Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и другими. Наличие сертификатов ФСБ и ФСТЭК России подтверждает соответствие продуктов компании требованиям регуляторов и авторизует их применение в госструктурах и компаниях с государственным участием.

Также у «Аладдин Р.Д.» есть практический опыт миграции информационных инфраструктур с платформы Windows на Linux без необходимости приостановки бизнес-процессов во время перехода.

Все продукты вендора зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.

Сергей Мазов, руководитель группы направления программных решений Treolan, сказал: «Мы продолжаем усиливать наши позиции в секторе доступных и эффективных решений по информационной безопасности. Компания «Аладдин Р.Д.» – один из ключевых российских производителей средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения ИБ и защиты конфиденциальных данных, которые используются в государственных, финансовых и коммерческих структурах. Я убежден, что наше сотрудничество будет успешным и откроет новые возможности для наших партнеров».

Сергей Петренко, директор по продуктам компании «Аладдин Р.Д.», отметил: «Продукты и решения «Аладдин Р.Д.» ориентированы на укрепление безопасности информационных систем, в том числе ИТ-инфраструктур, где все более важное место будут занимать ПК и серверы, работающие на отечественных операционных системах. Партнёрством с Treolan мы расширим охват региональных интеграторов для реализации на стороне их заказчиков не только лучших практических подходов к кибербезопасности, но и обеспечения технологической независимости российских компаний».