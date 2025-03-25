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Aladdin Secret Disk
Продукты линейки Secret Disk предназначены для защиты информации от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или принудительного изъятия. Решения Secret Disk обеспечивают защиту информации на логических дисках, отдельных жёстких дисках, дисковых массивах (SAN, программных и аппаратных RAID-массивах), а также на съёмных носителях. Сертифицированные версии обеспечивают выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.03.2025
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«Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных
нции на основе российского сертифицированного ПО. Ее ключевые программные компоненты — это ОС Astra Linux со встроенными СЗИ (мандатным контролем целостности и замкнутой программной средой) и продукт Secret Disk с различными возможностями в части шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Комплект обеспечивает безопасность конфиденциальных данных на корпоративных ПК и
|27.10.2023
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В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux
Новая версия Secret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраст
|07.07.2022
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Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС»
ммного обеспечения, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Secret Disk Linux с «Ред ОС». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости,
|16.09.2021
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux
кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о выпуске Secret Disk Linux, нового продукта, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальн
|27.11.2019
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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5
ьной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке с возможностью коллективной работы по сети Secret Disk 5. Основным отличием Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 от предыдущих релизов
|03.10.2016
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«Аладдин Р.Д.» представил новую версию системы защиты информации Secret Disk Personal
вщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о запуске в продажу новой версии Secret Disk Personal, обеспечивающей шифрование данных как прозрачное полнодисковое, так и по
|10.05.2016
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Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО
ином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных продуктов линеек Secret Disk и «Крипто БД». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакц
|26.01.2016
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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise
авщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии продукта Secret Disk Enterprise. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию
|09.04.2015
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Комплекс защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG версии 3.8 сертифицирован ФСТЭК России
ой безопасности, сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Secret Disk Server NG версии 3.8, предназначенный для защиты конфиденциальной информации и пе
|02.04.2015
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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5
овой версии корпоративной системы защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise 2.5 (SDE), обеспечивающей шифрование данных в соответствии с политикам
|03.02.2014
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Система Secret Disk Enterprise сертифицирована ФСТЭК России
сертификата ФСТЭК России на корпоративную систему защиты информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise, позволяющую обеспечить защиту персональных компьютеров и ноутбуков в
|09.09.2013
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СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»
Сотрудничество СО ЕЭС и «Аладдин Р.Д.» началось в 2005 г. с внедрения в системном операторе решений Secret Disk NG/PE и eToken PRO для защиты конфиденциальной информации. В 2010 г. в связи с ра
|13.06.2013
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Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012
нной безопасности, сообщила о выходе новых версий продуктов линейки Secret Disk — Secret Disk 4.8 и Secret Disk Server NG 3.8. Secret Disk 4 — это система защиты конфиденциальной информации и п
|25.05.2012
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«Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk 4.7
Компания «Аладдин Р.Д.» объявила о выходе новой версии Secret Disk 4.7, совмещающей высокий уровень защиты данных и удобство работы пользователя. Ка
|22.05.2012
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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk Server NG
Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, сообщила о выпуске обновления Secret Disk Server NG. Новая версия (3.7) продукта обеспечивает безопасную работу с конфиденц
|11.04.2012
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новые версии решений линейки Secret Disk
дин Р.Д.» сообщила о выходе новых версий решений линейки продуктов Secret Disk: Secret Disk 4.6.1 и Secret Disk Server NG 3.6.1. Secret Disk 4 используется для защиты конфиденциальной информаци
|07.11.2011
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«Аладдин Р.Д.» обновил Secret Disk Server NG до версии 3.6
российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии (3.6) Secret Disk Server NG — программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасной работы с
|01.09.2011
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Вышла новая версия решения для защиты корпоративной информации Secret Disk Enterprise
оссийский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщила о выходе новой версии Secret Disk Enterprise — SDE 1.6, решения для защиты от несанкционированного доступа к конфид
|01.02.2011
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Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8»
в компании «1С» проведены тестовые испытания. В программе тестирования приняли участие три решения: Secret Disk Server NG – комплекс защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных на сервер
|07.12.2010
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«Аладдин Р.Д.» выпустил Secret Disk версии 4.5
сти, объявила о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях Secret Disk 4 – 4.5. В результате расширения функциональных возможностей системы повысилось у
|10.11.2010
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Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее
и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила об обновлении Secret Disk Server NG – системы защиты корпоративных баз данных и конфиденциальной информации
|21.09.2010
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Aladdin выпустил новое решение для защиты данных крупного бизнеса
поставщик средств аутентификации и решений в области ИБ, расширяет линейку продуктов для шифрования Secret Disk и выпускает новое решение, предназначенное для компаний среднего и крупного бизне
|31.08.2010
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Новая версия Secret Disk от Aladdin получила сертификат ФСТЭК
аутентификации и решений по информационной безопасности, завершил процесс сертификации новой версии Secret Disk 4.3.1. Получение сертификата ФСТЭК означает, что данное решение может применяться
|20.04.2009
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Новый Aladdin Secret Disk Server NG: теперь с поддержкой Windows Server 2008
Компания Aladdin объявила о выходе нового релиза системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.3. Так, в новой версии Secret Disk Server NG добавлена поддерж
|04.02.2009
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Secret Disk 4 от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России
объявила о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4 Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Как
|29.01.2009
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Законодательное собрание Ленинградской области развивает СЭД с помощью решений ЭОС
сканирование» и «Защита от несанкционированного доступа» (в данной разработке используются Token» и Secret Disk Server NG компании Aladdin). Напомним, что проект по автоматизации документооборо
|29.05.2008
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Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы
1С:Дистрибьюция» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого был разработан новый продукт Secret Disk 4 Lite для защиты конфиденциальной информации на персональных компьютерах и ноутб
|15.05.2008
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Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista
ряда дополнительных возможностей в систему защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4. Среди них – полноценная поддержка работы с операционной системой Windows Vista
|29.04.2008
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Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу
ле продаж сертифицированной версии системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk Server NG. Флагманский продукт Aladdin для защиты данных, хранящихся и обрабатыва
|15.11.2007
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Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор
ационной безопасности, объявил о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.2 Федеральной службой по техническому и экспертному контролю России (
|08.06.2007
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УЦ «Специалист» при МГТУ им. Баумана авторизован Aladdin
зом: Защита конфиденциальной информации с помощью программно-аппаратных комплексов Secret Disk NG и Secret Disk Server NG; Архитектура eToken; Развертывание инфраструктуры открытых ключей на пл
|12.09.2006
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Aladdin анонсировал новые продукты
ъявил о готовящемся выводе на рынок электронного ключа eToken NG-FLASH с независимой флэш-памятью и Secret Disk NG 4.0 — новой системы защиты персональных данных. «Объединить электронный к
|17.07.2006
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ВСГК внедрила систему защиты документооборота
ортиментной линейки осуществления поставленных задач были выбраны программные продукты Secret Disk, Secret Disk Server NG, eToken для Microsoft Windows 2000/XP/2003. Принцип работы Secret Disk
|06.02.2006
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Aladdin начинает продажу новых продуктов
по информационной безопасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности
|11.07.2005
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Aladdin выходит на мексиканский рынок
езопасности Aladdin Software Security объявляет о начале производства и продвижения своего продукта Secret Disk NG в Мексике. Соответствующее соглашение заключено с компанией Sisoft. Запуску в
|16.12.2003
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Вышла новая версия Secret Disk Server
Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В новой версии продукта для хранения информации о ключах шифро
|17.10.2003
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Aladdin выпустил новую версию системы защиты конфиденциальной информации
защиты информации и защиты ПО, объявила о начале продаж системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk New Generation 3.1. Система создает на компьютере скрытый защищенный ресурс, в ко
|12.08.2003
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Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор
деловом партнерстве. “Пирит” получает право на эксклюзивные OEM-поставки системы защиты информации Secret Disk New Generation и выпускает на рынок “Защищенный ноутбук”. С августа 2003 г. “Пири
|23.02.2001
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CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin
Сегодня компания CPS, один из крупнейших российских дистрибуторов ПО, начала продажи комплектов OEM-версий программно-аппаратного комплекса для защиты конфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий Secret Disk. Компани
|08.11.2000
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Аладдин выпустила новый релиз системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk
Компания Аладдин объявила о выпуске нового релиза системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях и ноутбуках Secret Disk. Дата выпуска Secret Disk 2.15.010 - 8 ноября 2000 г. Seсret Disk - уникальная система для защиты корпоративной информации. Система создает секретные логические диски, при за
Aladdin Secret Disk и организации, системы, технологии, персоны:
|Крячков Антон 20 5
|Суховей Денис 11 5
|Груздев Сергей 48 5
|Гуревич Алексей 3 2
|Грибков Сергей 3 2
|Прохоров Денис 2 2
|Скида Максим 8 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Петров Евгений 32 2
|Полякова Оксана 9 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Скиба Владимир 42 1
|Каманин Константин 8 1
|Челышев Сергей 11 1
|Албитов Андрей 32 1
|Архипов Константин 21 1
|Мылицин Роман 4 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Тютюкин Олег 1 1
|Нахаев Юрий 2 1
|Антиномов Дмитрий 2 1
|Комарницкий Сергей 2 1
|Мазов Сергей 4 1
|Журавский Валерий 1 1
|Карпов Роман 80 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Сазонова Мария 3 1
|Перелыгин Денис 4 1
|Синицын Евгений 5 1
|Демченко Константин 1 1
|Бахтин Михаил 4 1
|Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
|Щавинский Илья 2 1
|Пакостин Андрей 1 1
|Васькова Анна 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Мылицын Роман 111 1
|Макаров Валентин 251 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
|Infosecurity - выставка 63 1
|CeBIT 614 1
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