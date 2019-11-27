Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aladdin Secret Disk
Публикаций - 42, упоминаний - 115
Aladdin Secret Disk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 3
|Газпром ПАО 677 1
|Газпромбанк - ГПБ 747 1
|Альфа-Банк 1243 1
|Возрождение - Коммерческий банк 113 1
|Петров Евгений 12 2
|Груздев Сергей 29 2
|Гуревич Алексей 3 2
|Полякова Оксана 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996629, в очереди разбора - 899193.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996629, в очереди разбора - 899193.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru