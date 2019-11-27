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Aladdin Secret Disk



27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 4
21.12.2016 «Ростелеком» централизует криптографическую защиту информации на базе решений «Аладдин Р.Д.» 3
03.10.2016 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию системы защиты информации Secret Disk Personal 3
04.07.2016 «Аладдин Р.Д.» вместе с «Перспективным мониторингом» внедряет практики безопасной разработки ПО 1
10.05.2016 Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО 5
26.01.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise 3
02.04.2015 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5 3
02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.» 2
21.11.2014 «Аладдин Р.Д.» и Dell представили совместные защищенные решения для бизнеса 1
11.06.2014 «Аладдин Р.Д.» открыл офис в Казахстане 1
03.02.2014 Система Secret Disk Enterprise сертифицирована ФСТЭК России 4
09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.» 2
13.06.2013 Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012 4
11.02.2013 Решения «Аладдин Р.Д.» защищают персональные данные граждан, включаемых в списки кандидатов в присяжные заседатели ХМАО-Югры 3
25.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk 4.7 3
24.11.2011 Acronis и «Алладин Р.Д.» представили совместное решение для защиты конфиденциальных данных 2
01.09.2011 Вышла новая версия решения для защиты корпоративной информации Secret Disk Enterprise 6
28.07.2011 СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.» 6
30.03.2011 Объем продаж «Аладдин Р.Д.» в 2010 г. вырос на 36% 2
10.03.2011 Нотариат России создает защищенный юридически значимый документооборот с помощью «Аладдин Р.Д.» 1
01.02.2011 Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8» 9
27.01.2011 Медицинский центр МЧС России защитил персональные данные своих пациентов 1
07.12.2010 «Аладдин Р.Д.» выпустил Secret Disk версии 4.5 6
10.11.2010 Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее 1
21.09.2010 Aladdin выпустил новое решение для защиты данных крупного бизнеса 8
31.08.2010 Новая версия Secret Disk от Aladdin получила сертификат ФСТЭК 6
04.02.2009 Secret Disk 4 от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России 2
29.05.2008 Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы 4
27.05.2008 eSafe получила сертификат ФСТЭК РФ 1
15.05.2008 Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista 6
29.04.2008 Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу 1
17.01.2008 Aladdin и «Инверсия» позаботились о защите данных клиентов банков 1
29.11.2007 Защитное ПО в России: секретно ли секретное? 1
15.11.2007 Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор 1
14.11.2007 Новые модели eToken: с флэш-памятью на 2ГБ и 4ГБ 1
20.11.2006 ЭОС совместно с Aladdin представляют новую защиту СЭД 1
17.07.2006 ВСГК внедрила систему защиты документооборота 1
11.07.2005 Aladdin выходит на мексиканский рынок 1
29.09.2003 Aladdin и "Физтех-софт" стали партнерами 1
27.03.2002 Aladdin Software Security R.D. ввела новый департамент для работы с корпоративными пользователями 1

Публикаций - 42, упоминаний - 115

Aladdin Secret Disk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 533 32
Microsoft Corporation 16716 6
4643 3
Oracle Corporation 4687 2
Элвис-Плюс 86 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Infotecs - Перспективный мониторинг 11 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 444 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 761 1
Инверсия 87 1
Газинформсервис - ГИС 35 1
Крипто-ПРО 244 1
Citrix Systems 668 1
Acronis - Акронис 396 1
Dell EMC 3579 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5916 1
VMware 1907 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7385 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 3
Газпром ПАО 677 1
Газпромбанк - ГПБ 747 1
Альфа-Банк 1243 1
Возрождение - Коммерческий банк 113 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1052 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2508 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2194 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1875 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 711 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 100 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 248 4
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 260 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1139 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8861 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6429 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 99 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 256 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 691 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
UEFI Secure Boot - протокол 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7724 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 92 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 430 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 1
СЗИ - Средства защиты информации 146 1
Gemalto SafeNet eToken 175 7
Aladdin JaCarta 156 5
Aladdin eToken Management System 97 5
Microsoft Windows 10 8943 5
КриптоПро СКЗИ CSP 115 4
Java - Язык программирования 1865 4
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 40 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 910 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 252 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 5 1
Linux OS 5958 1
Apple macOS 1060 1
Microsoft Windows 2000 384 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Microsoft Windows Server 2008 211 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 37 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 555 1
Microsoft SQL Server 1000 1
Microsoft Windows 1185 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 578 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Metro UI 23 1
Петров Евгений 12 2
Груздев Сергей 29 2
Гуревич Алексей 3 2
Полякова Оксана 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 72660 4
Казахстан - Республика 3568 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 1
Украина 4842 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 920 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 318 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 777 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 270 1
Прибалтика - Балтия 1004 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1906 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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