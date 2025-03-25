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Aladdin Secret Disk

Aladdin Secret Disk

Продукты линейки Secret Disk предназначены для защиты информации от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или принудительного изъятия. Решения Secret Disk обеспечивают защиту информации на логических дисках, отдельных жёстких дисках, дисковых массивах (SAN, программных и аппаратных RAID-массивах), а также на съёмных носителях. Сертифицированные версии обеспечивают выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

СОБЫТИЯ

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25.03.2025 «Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных

нции на основе российского сертифицированного ПО. Ее ключевые программные компоненты — это ОС Astra Linux со встроенными СЗИ (мандатным контролем целостности и замкнутой программной средой) и продукт Secret Disk с различными возможностями в части шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Комплект обеспечивает безопасность конфиденциальных данных на корпоративных ПК и

27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

Новая версия Secret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраст
07.07.2022 Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС»

ммного обеспечения, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Secret Disk Linux с «Ред ОС». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости,

16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux

кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о выпуске Secret Disk Linux, нового продукта, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальн
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5

ьной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке с возможностью коллективной работы по сети Secret Disk 5. Основным отличием Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 от предыдущих релизов

03.10.2016 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию системы защиты информации Secret Disk Personal

вщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о запуске в продажу новой версии Secret Disk Personal, обеспечивающей шифрование данных как прозрачное полнодисковое, так и по
10.05.2016 Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО

ином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных продуктов линеек Secret Disk и «Крипто БД». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакц
26.01.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise

авщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии продукта Secret Disk Enterprise. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию

09.04.2015 Комплекс защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG версии 3.8 сертифицирован ФСТЭК России

ой безопасности, сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Secret Disk Server NG версии 3.8, предназначенный для защиты конфиденциальной информации и пе
02.04.2015 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5

овой версии корпоративной системы защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise 2.5 (SDE), обеспечивающей шифрование данных в соответствии с политикам
03.02.2014 Система Secret Disk Enterprise сертифицирована ФСТЭК России

сертификата ФСТЭК России на корпоративную систему защиты информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise, позволяющую обеспечить защиту персональных компьютеров и ноутбуков в

09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»

Сотрудничество СО ЕЭС и «Аладдин Р.Д.» началось в 2005 г. с внедрения в системном операторе решений Secret Disk NG/PE и eToken PRO для защиты конфиденциальной информации. В 2010 г. в связи с ра
13.06.2013 Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012

нной безопасности, сообщила о выходе новых версий продуктов линейки Secret Disk — Secret Disk 4.8 и Secret Disk Server NG 3.8. Secret Disk 4 — это система защиты конфиденциальной информации и п
25.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk 4.7

Компания «Аладдин Р.Д.» объявила о выходе новой версии Secret Disk 4.7, совмещающей высокий уровень защиты данных и удобство работы пользователя. Ка
22.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk Server NG

Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, сообщила о выпуске обновления Secret Disk Server NG. Новая версия (3.7) продукта обеспечивает безопасную работу с конфиденц
11.04.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустила новые версии решений линейки Secret Disk

дин Р.Д.» сообщила о выходе новых версий решений линейки продуктов Secret Disk: Secret Disk 4.6.1 и Secret Disk Server NG 3.6.1. Secret Disk 4 используется для защиты конфиденциальной информаци
07.11.2011 «Аладдин Р.Д.» обновил Secret Disk Server NG до версии 3.6

российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии (3.6) Secret Disk Server NG — программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасной работы с

01.09.2011 Вышла новая версия решения для защиты корпоративной информации Secret Disk Enterprise

оссийский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщила о выходе новой версии Secret Disk Enterprise — SDE 1.6, решения для защиты от несанкционированного доступа к конфид
01.02.2011 Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8»

в компании «1С» проведены тестовые испытания. В программе тестирования приняли участие три решения: Secret Disk Server NG – комплекс защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных на сервер
07.12.2010 «Аладдин Р.Д.» выпустил Secret Disk версии 4.5

сти, объявила о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях Secret Disk 4 – 4.5. В результате расширения функциональных возможностей системы повысилось у
10.11.2010 Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее

и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила об обновлении Secret Disk Server NG – системы защиты корпоративных баз данных и конфиденциальной информации
21.09.2010 Aladdin выпустил новое решение для защиты данных крупного бизнеса

поставщик средств аутентификации и решений в области ИБ, расширяет линейку продуктов для шифрования Secret Disk и выпускает новое решение, предназначенное для компаний среднего и крупного бизне
31.08.2010 Новая версия Secret Disk от Aladdin получила сертификат ФСТЭК

аутентификации и решений по информационной безопасности, завершил процесс сертификации новой версии Secret Disk 4.3.1. Получение сертификата ФСТЭК означает, что данное решение может применяться
20.04.2009 Новый Aladdin Secret Disk Server NG: теперь с поддержкой Windows Server 2008

Компания Aladdin объявила о выходе нового релиза системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.3. Так, в новой версии Secret Disk Server NG добавлена поддерж
04.02.2009 Secret Disk 4 от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России

объявила о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4 Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Как

29.01.2009 Законодательное собрание Ленинградской области развивает СЭД с помощью решений ЭОС

сканирование» и «Защита от несанкционированного доступа» (в данной разработке используются Token» и Secret Disk Server NG компании Aladdin). Напомним, что проект по автоматизации документооборо
29.05.2008 Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы

1С:Дистрибьюция» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого был разработан новый продукт Secret Disk 4 Lite для защиты конфиденциальной информации на персональных компьютерах и ноутб
15.05.2008 Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista

ряда дополнительных возможностей в систему защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4. Среди них – полноценная поддержка работы с операционной системой Windows Vista
29.04.2008 Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу

ле продаж сертифицированной версии системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk Server NG. Флагманский продукт Aladdin для защиты данных, хранящихся и обрабатыва
15.11.2007 Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор

ационной безопасности, объявил о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.2 Федеральной службой по техническому и экспертному контролю России (
08.06.2007 УЦ «Специалист» при МГТУ им. Баумана авторизован Aladdin

зом: Защита конфиденциальной информации с помощью программно-аппаратных комплексов Secret Disk NG и Secret Disk Server NG; Архитектура eToken; Развертывание инфраструктуры открытых ключей на пл
12.09.2006 Aladdin анонсировал новые продукты

ъявил о готовящемся выводе на рынок электронного ключа eToken NG-FLASH с независимой флэш-памятью и Secret Disk NG 4.0 — новой системы защиты персональных данных. «Объединить электронный к
17.07.2006 ВСГК внедрила систему защиты документооборота

ортиментной линейки осуществления поставленных задач были выбраны программные продукты Secret Disk, Secret Disk Server NG, eToken для Microsoft Windows 2000/XP/2003. Принцип работы Secret Disk

06.02.2006 Aladdin начинает продажу новых продуктов

по информационной безопасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности
11.07.2005 Aladdin выходит на мексиканский рынок

езопасности Aladdin Software Security объявляет о начале производства и продвижения своего продукта Secret Disk NG в Мексике. Соответствующее соглашение заключено с компанией Sisoft. Запуску в 
16.12.2003 Вышла новая версия Secret Disk Server

Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В новой версии продукта для хранения информации о ключах шифро
17.10.2003 Aladdin выпустил новую версию системы защиты конфиденциальной информации

защиты информации и защиты ПО, объявила о начале продаж системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk New Generation 3.1. Система создает на компьютере скрытый защищенный ресурс, в ко
12.08.2003 Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор

деловом партнерстве. “Пирит” получает право на эксклюзивные OEM-поставки системы защиты информации Secret Disk New Generation и выпускает на рынок “Защищенный ноутбук”. С августа 2003 г. “Пири
23.02.2001 CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin

Сегодня компания CPS, один из крупнейших российских дистрибуторов ПО, начала продажи комплектов OEM-версий программно-аппаратного комплекса для защиты конфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий Secret Disk. Компани
08.11.2000 Аладдин выпустила новый релиз системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk

Компания Аладдин объявила о выпуске нового релиза системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях и ноутбуках Secret Disk. Дата выпуска Secret Disk 2.15.010 - 8 ноября 2000 г. Seсret Disk - уникальная система для защиты корпоративной информации. Система создает секретные логические диски, при за

Публикаций - 91, упоминаний - 195

Aladdin Secret Disk и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 55
Aladdin Software Security R.D. 118 25
Microsoft Corporation 25775 18
Oracle Corporation 7074 8
9594 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Информзащита 941 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Анкад - Ancud 50 4
Lattice Semiconductor 27 3
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Quark 23 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 2
Broadcom - VMware 2610 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Adobe Systems 1597 2
Corel Corporation 341 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Promt - Промт 323 2
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 2
Fortis - Фортис 41 2
ЗИКС - czics 2 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Альфа-Банк 1979 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Белый Ветер 365 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
ФЦИИТ - Фонд Центр инноваций и информационных технологий 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Visa International 1993 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
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Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 38
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 17
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 16
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 15
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 11
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 9
КриптоПро CSP СКЗИ 255 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Aladdin JaCarta PKI 90 5
Aladdin eSafe 37 4
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 4
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 4
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 4
Microsoft Windows Server 2008 483 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 4
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