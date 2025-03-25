Aladdin Secret Disk

«Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных нции на основе российского сертифицированного ПО. Ее ключевые программные компоненты — это ОС Astra Linux со встроенными СЗИ (мандатным контролем целостности и замкнутой программной средой) и продукт Secret Disk с различными возможностями в части шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Комплект обеспечивает безопасность конфиденциальных данных на корпоративных ПК и

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux Новая версия Secret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраст

Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС» ммного обеспечения, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Secret Disk Linux с «Ред ОС». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости,

«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о выпуске Secret Disk Linux, нового продукта, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальн

«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 ьной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке с возможностью коллективной работы по сети Secret Disk 5. Основным отличием Secret Disk 5 версии 5.1.10.35 от предыдущих релизов

«Аладдин Р.Д.» представил новую версию системы защиты информации Secret Disk Personal вщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о запуске в продажу новой версии Secret Disk Personal, обеспечивающей шифрование данных как прозрачное полнодисковое, так и по

Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО ином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных продуктов линеек Secret Disk и «Крипто БД». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакц

«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise авщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о выпуске новой версии продукта Secret Disk Enterprise. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию

Комплекс защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG версии 3.8 сертифицирован ФСТЭК России ой безопасности, сообщила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Secret Disk Server NG версии 3.8, предназначенный для защиты конфиденциальной информации и пе

«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5 овой версии корпоративной системы защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise 2.5 (SDE), обеспечивающей шифрование данных в соответствии с политикам

Система Secret Disk Enterprise сертифицирована ФСТЭК России сертификата ФСТЭК России на корпоративную систему защиты информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise, позволяющую обеспечить защиту персональных компьютеров и ноутбуков в

СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.» Сотрудничество СО ЕЭС и «Аладдин Р.Д.» началось в 2005 г. с внедрения в системном операторе решений Secret Disk NG/PE и eToken PRO для защиты конфиденциальной информации. В 2010 г. в связи с ра

Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012 нной безопасности, сообщила о выходе новых версий продуктов линейки Secret Disk — Secret Disk 4.8 и Secret Disk Server NG 3.8. Secret Disk 4 — это система защиты конфиденциальной информации и п

«Аладдин Р.Д.» выпустила Secret Disk 4.7 Компания «Аладдин Р.Д.» объявила о выходе новой версии Secret Disk 4.7, совмещающей высокий уровень защиты данных и удобство работы пользователя. Ка

«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk Server NG Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, сообщила о выпуске обновления Secret Disk Server NG. Новая версия (3.7) продукта обеспечивает безопасную работу с конфиденц

«Аладдин Р.Д.» выпустила новые версии решений линейки Secret Disk дин Р.Д.» сообщила о выходе новых версий решений линейки продуктов Secret Disk: Secret Disk 4.6.1 и Secret Disk Server NG 3.6.1. Secret Disk 4 используется для защиты конфиденциальной информаци

«Аладдин Р.Д.» обновил Secret Disk Server NG до версии 3.6 российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии (3.6) Secret Disk Server NG — программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасной работы с

Вышла новая версия решения для защиты корпоративной информации Secret Disk Enterprise оссийский разработчик решений в области информационной безопасности, сообщила о выходе новой версии Secret Disk Enterprise — SDE 1.6, решения для защиты от несанкционированного доступа к конфид

Три продукта Secret Disk сертифицированы на совместимость с «1С:Предприятием 8» в компании «1С» проведены тестовые испытания. В программе тестирования приняли участие три решения: Secret Disk Server NG – комплекс защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных на сервер

«Аладдин Р.Д.» выпустил Secret Disk версии 4.5 сти, объявила о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации на рабочих станциях Secret Disk 4 – 4.5. В результате расширения функциональных возможностей системы повысилось у

Secret Disk Server NG от «Аладдин Р.Д.» стал на 30% быстрее и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила об обновлении Secret Disk Server NG – системы защиты корпоративных баз данных и конфиденциальной информации

Aladdin выпустил новое решение для защиты данных крупного бизнеса поставщик средств аутентификации и решений в области ИБ, расширяет линейку продуктов для шифрования Secret Disk и выпускает новое решение, предназначенное для компаний среднего и крупного бизне

Новая версия Secret Disk от Aladdin получила сертификат ФСТЭК аутентификации и решений по информационной безопасности, завершил процесс сертификации новой версии Secret Disk 4.3.1. Получение сертификата ФСТЭК означает, что данное решение может применяться

Новый Aladdin Secret Disk Server NG: теперь с поддержкой Windows Server 2008 Компания Aladdin объявила о выходе нового релиза системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.3. Так, в новой версии Secret Disk Server NG добавлена поддерж

Secret Disk 4 от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России объявила о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4 Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Как

Законодательное собрание Ленинградской области развивает СЭД с помощью решений ЭОС сканирование» и «Защита от несанкционированного доступа» (в данной разработке используются Token» и Secret Disk Server NG компании Aladdin). Напомним, что проект по автоматизации документооборо

Secret Disk 4 Lite от Aladdin и «1С» позволяет создавать скрытые ресурсы 1С:Дистрибьюция» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого был разработан новый продукт Secret Disk 4 Lite для защиты конфиденциальной информации на персональных компьютерах и ноутб

Система защиты персональных данных Secret Disk 4 поддерживает Vista ряда дополнительных возможностей в систему защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk 4. Среди них – полноценная поддержка работы с операционной системой Windows Vista

Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу ле продаж сертифицированной версии системы защиты конфиденциальной информации и персональных данных Secret Disk Server NG. Флагманский продукт Aladdin для защиты данных, хранящихся и обрабатыва

Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор ационной безопасности, объявил о завершении сертификации системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk Server NG 3.2 Федеральной службой по техническому и экспертному контролю России (

УЦ «Специалист» при МГТУ им. Баумана авторизован Aladdin зом: Защита конфиденциальной информации с помощью программно-аппаратных комплексов Secret Disk NG и Secret Disk Server NG; Архитектура eToken; Развертывание инфраструктуры открытых ключей на пл

Aladdin анонсировал новые продукты ъявил о готовящемся выводе на рынок электронного ключа eToken NG-FLASH с независимой флэш-памятью и Secret Disk NG 4.0 — новой системы защиты персональных данных. «Объединить электронный к

ВСГК внедрила систему защиты документооборота ортиментной линейки осуществления поставленных задач были выбраны программные продукты Secret Disk, Secret Disk Server NG, eToken для Microsoft Windows 2000/XP/2003. Принцип работы Secret Disk

Aladdin начинает продажу новых продуктов по информационной безопасности Aladdin объявляет о начале продаж сертифицированных версий продуктов Secret Disk NG 3.1 и eToken PRO 64K. Требования российского рынка информационной безопасности

Aladdin выходит на мексиканский рынок езопасности Aladdin Software Security объявляет о начале производства и продвижения своего продукта Secret Disk NG в Мексике. Соответствующее соглашение заключено с компанией Sisoft. Запуску в

Вышла новая версия Secret Disk Server Компания Aladdin Software Security R.D. объявила о начале продаж Secret Disk Server версии 1.6. В новой версии продукта для хранения информации о ключах шифро

Aladdin выпустил новую версию системы защиты конфиденциальной информации защиты информации и защиты ПО, объявила о начале продаж системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk New Generation 3.1. Система создает на компьютере скрытый защищенный ресурс, в ко

Aladdin и "Пирит" заключили партнерский договор деловом партнерстве. “Пирит” получает право на эксклюзивные OEM-поставки системы защиты информации Secret Disk New Generation и выпускает на рынок “Защищенный ноутбук”. С августа 2003 г. “Пири

CPS начала продажи OEM-версии Secret Disk компании Aladdin Сегодня компания CPS, один из крупнейших российских дистрибуторов ПО, начала продажи комплектов OEM-версий программно-аппаратного комплекса для защиты конфиденциальной информации Secret Disk. Разработчиком и поставщиком этого решения является компания Aladdin Software Security R.D.. CPS уже начала поставку комплектов по 5, 25 и 100 OEM-версий Secret Disk. Компани