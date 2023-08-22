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Aladdin JaCarta Management System (JMS)

  • Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в общую экосистему решений компании Аладдин и в большинстве случаев является инфраструктурной основой для использования других продуктов компании, система управляет всем жизненным циклом разнообразных средств защиты информации: элементами PKI-инфраструктуры, защищёнными носителями информации, средствами безопасной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации. В состав системы JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) входит сервер усиленной двухфакторной аутентификации JaCarta Authentication Server на платформе Linux для предоставления второго фактора компаниям, которые не готовы к развёртыванию PKI-инфраструктуры.

22.08.2023 Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux

асной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации. JaCarta Management System 4LX (далее — JMS 4LX) для Linux была создана исходя из главного вызова для российской ИТ-отрасли — потребн
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux

кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о выпуске JMS 4LX для Linux, нового продукта линейки Jacarta Management System (JMS), предназнач
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России

интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение J
23.10.2019 Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7

управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) разработки компании «Аладдин Р.Д.» с удостоверяющим центром (УЦ) Notary-Pro версии 2.7.

26.03.2018 JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) версии 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России. Результаты проверки гарантирую
19.05.2017 JaCarta Management System v. 3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

зненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System v. 3 (далее — JMS) прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Обн
20.07.2016 Вышла новая версия системы управления ключевыми носителями JaCarta Management System

управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) 2.4. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JMS<
10.05.2016 Система JaCarta Management System включена в реестр отечественного ПО

этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JaCarta Management System (JMS) — корпоративная система управления жизненным циклом средств аутентификации. Система авто
11.02.2015 Решения «Аладдин Р.Д.» защитят информационные системы Пенсионного Фонда России

поколения линейки JaCarta и система управления жизненным циклом токенов JaCarta Management System (JMS), разработанные компанией «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений

02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.»

же получать информацию обо всех действиях в отношении средств аутентификации и электронной подписи. JMS дополнительно обеспечивает соблюдение требований российского законодательства в части учё
28.01.2015 JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро»

управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) в ИТ-инфраструктуру «РусГидро», российского энергетического холдинга. Об этом CNews сооб
28.10.2014 «Аладдин Р.Д.» представил новую систему управления токенами JaCarta Management System

опасности, представила новую систему управления жизненным циклом токенов JaCarta Management System (JMS). Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews, JaCarta Managem

Публикаций - 54, упоминаний - 76

Aladdin JaCarta Management System (JMS) и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 28
Oracle Corporation 6735 9
IBM - International Business Machines Corp 9457 5
Microsoft Corporation 24731 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 4
SAP SE 5305 3
Ред Софт - Red Soft 750 2
Dell EMC 5038 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Embarcadero 66 2
Tibco Software 82 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Pentaho 60 1
Snowflake 19 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 1
Ростелеком 9819 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
Teradata 212 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Broadcom - VMware 2390 1
HP Inc. 5701 1
Citrix Systems 818 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Red Hat 1319 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
EnterpriseDB - EDB 18 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Hitachi - Хитачи 1467 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1481 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Sharp Corporation 1041 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Северсталь ПАО - Severstal 488 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Сафмар - Европлан - Europlan 39 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Газпром ПАО 1351 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 34 1
Европлан КБ - Европлан Коммерческий банк 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 734 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 683 2
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3890 22
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1725 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 15
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 921 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4314 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 10
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 365 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10055 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 897 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 5
Сервер приложений - Application server 338 5
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1680 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6842 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1564 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 342 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2241 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1863 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 17
Oracle Java - язык программирования 3110 16
Linux OS 10106 10
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 10
Aladdin Secret Disk 87 9
Oracle Java Message Service - JMS 14 9
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 6
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 6
Microsoft Windows 15795 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 5
Aladdin JaCarta PKI 87 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 211 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 4
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 78 4
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 22 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1346 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 541 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 3
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 3
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 3
КриптоПро CSP СКЗИ 215 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 309 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 2
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 149 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
Aladdin Liveoffice 12 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 2
Cinimex Test Tool - CTT 3 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 2
Груздев Сергей 46 4
Перелыгин Денис 4 3
Микулов Андрей 2 2
Френкель Лев 51 1
Исаев Дмитрий 42 1
Гуревич Алексей 3 1
Кирьянова Александра 138 1
Анищенко Александр 4 1
Бычек Владимир 11 1
Анищук Наталья 30 1
Борушевский Денис 37 1
Сабанов Алексей 21 1
Мылицин Роман 4 1
Челышев Сергей 11 1
Ермилов Денис 10 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Макаров Валентин 225 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
Косарев Андрей 4 1
Немудров Андрей 1 1
Кулак Андрей 3 1
Грибков Сергей 3 1
Моисеев Павел 3 1
Прохоров Денис 2 1
Киркин Станислав 1 1
Дмитриев Иван 2 1
Петренко Сергей 25 1
Мазов Сергей 4 1
Коломейцев Владимир 1 1
Панченко Иван 145 1
Пискарев Максим 6 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 5 1
Хатунцева Ирина 2 1
Рустамов Рустам 423 1
Иванов Анатолий 13 1
Мосин Александр 1 1
Бадмаева Римма 2 1
Пакостин Андрей 1 1
Magee John - Маджи Джон 4 1
Белых Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 3
Украина 7643 2
Германия - Федеративная Республика 12739 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Европа 21852 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 817 1
Германия - Берлин 717 1
Казахстан - Республика 5594 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Китай - Тайвань 4012 1
Америка - Американский регион 2167 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2899 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Израиль 2744 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 894 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 962 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3470 2
Налогообложение - АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 137 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Английский язык 6695 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2038 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 768 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 317 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
allNetDevices 160 1
InformationWeek 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
Gartner - Гартнер 3565 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Infosecurity - выставка 63 1
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