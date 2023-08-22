Aladdin JaCarta Management System (JMS)

Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux асной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации. JaCarta Management System 4LX (далее — JMS 4LX) для Linux была создана исходя из главного вызова для российской ИТ-отрасли — потребн

«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о выпуске JMS 4LX для Linux, нового продукта линейки Jacarta Management System (JMS), предназнач

Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение J

Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7 управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) разработки компании «Аладдин Р.Д.» с удостоверяющим центром (УЦ) Notary-Pro версии 2.7.

JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) версии 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России. Результаты проверки гарантирую

JaCarta Management System v. 3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России зненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System v. 3 (далее — JMS) прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Обн

Вышла новая версия системы управления ключевыми носителями JaCarta Management System управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) 2.4. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JMS<

Система JaCarta Management System включена в реестр отечественного ПО этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JaCarta Management System (JMS) — корпоративная система управления жизненным циклом средств аутентификации. Система авто

Решения «Аладдин Р.Д.» защитят информационные системы Пенсионного Фонда России поколения линейки JaCarta и система управления жизненным циклом токенов JaCarta Management System (JMS), разработанные компанией «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений

В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.» же получать информацию обо всех действиях в отношении средств аутентификации и электронной подписи. JMS дополнительно обеспечивает соблюдение требований российского законодательства в части учё

JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро» управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) в ИТ-инфраструктуру «РусГидро», российского энергетического холдинга. Об этом CNews сооб