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Aladdin JaCarta Management System (JMS)
- Программный комплекс JaCarta Management System 4LX для Linux входит в общую экосистему решений компании Аладдин и в большинстве случаев является инфраструктурной основой для использования других продуктов компании, система управляет всем жизненным циклом разнообразных средств защиты информации: элементами PKI-инфраструктуры, защищёнными носителями информации, средствами безопасной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации. В состав системы JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) входит сервер усиленной двухфакторной аутентификации JaCarta Authentication Server на платформе Linux для предоставления второго фактора компаниям, которые не готовы к развёртыванию PKI-инфраструктуры.
|22.08.2023
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Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux
асной удалённой работы, элементами усиленной аутентификации. JaCarta Management System 4LX (далее — JMS 4LX) для Linux была создана исходя из главного вызова для российской ИТ-отрасли — потребн
|04.03.2022
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux
кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о выпуске JMS 4LX для Linux, нового продукта линейки Jacarta Management System (JMS), предназнач
|15.06.2021
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Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России
интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение J
|23.10.2019
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Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7
управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) разработки компании «Аладдин Р.Д.» с удостоверяющим центром (УЦ) Notary-Pro версии 2.7.
|26.03.2018
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JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России
управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) версии 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России. Результаты проверки гарантирую
|19.05.2017
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JaCarta Management System v. 3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России
зненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System v. 3 (далее — JMS) прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Обн
|20.07.2016
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Вышла новая версия системы управления ключевыми носителями JaCarta Management System
управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) 2.4. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JMS<
|10.05.2016
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Система JaCarta Management System включена в реестр отечественного ПО
этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. JaCarta Management System (JMS) — корпоративная система управления жизненным циклом средств аутентификации. Система авто
|11.02.2015
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Решения «Аладдин Р.Д.» защитят информационные системы Пенсионного Фонда России
поколения линейки JaCarta и система управления жизненным циклом токенов JaCarta Management System (JMS), разработанные компанией «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений
|02.02.2015
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В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.»
же получать информацию обо всех действиях в отношении средств аутентификации и электронной подписи. JMS дополнительно обеспечивает соблюдение требований российского законодательства в части учё
|28.01.2015
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JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро»
управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System (JMS) в ИТ-инфраструктуру «РусГидро», российского энергетического холдинга. Об этом CNews сооб
|28.10.2014
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«Аладдин Р.Д.» представил новую систему управления токенами JaCarta Management System
опасности, представила новую систему управления жизненным циклом токенов JaCarta Management System (JMS). Как говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews, JaCarta Managem
Aladdin JaCarta Management System (JMS) и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Сергей 46 4
|Перелыгин Денис 4 3
|Микулов Андрей 2 2
|Френкель Лев 51 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Анищенко Александр 4 1
|Бычек Владимир 11 1
|Анищук Наталья 30 1
|Борушевский Денис 37 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Мылицин Роман 4 1
|Челышев Сергей 11 1
|Ермилов Денис 10 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Макаров Валентин 225 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
|Косарев Андрей 4 1
|Немудров Андрей 1 1
|Кулак Андрей 3 1
|Грибков Сергей 3 1
|Моисеев Павел 3 1
|Прохоров Денис 2 1
|Киркин Станислав 1 1
|Дмитриев Иван 2 1
|Петренко Сергей 25 1
|Мазов Сергей 4 1
|Коломейцев Владимир 1 1
|Панченко Иван 145 1
|Пискарев Максим 6 1
|Nixon Richard - Никсон Ричард 5 1
|Хатунцева Ирина 2 1
|Рустамов Рустам 423 1
|Иванов Анатолий 13 1
|Мосин Александр 1 1
|Бадмаева Римма 2 1
|Пакостин Андрей 1 1
|Magee John - Маджи Джон 4 1
|Белых Наталья 1 1
|allNetDevices 160 1
|InformationWeek 241 1
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